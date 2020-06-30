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ВР (14832) канікули (90) Разумков Дмитро (1526)

У разі необхідності Рада оперативно збиратиметься під час канікул, - Разумков

У разі необхідності Рада оперативно збиратиметься під час канікул, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ВР готова оперативно збиратися на засідання в разі необхідності в літній міжсесійний період.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Коментуючи річний міжсесійний період, Разумков зазначив: "Я розумію, що всі будуть працювати: хто в округах, якщо це мажоритарники, представники політичних партій і груп також працюватимуть на територіях. Оскільки у нас також режим коронавірусу і режим карантину, я думаю, дуже було б непогано, щоб весь депутатський корпус приєднався до цієї роботи".

Разумков підкреслив, що це "не проміжок часу для відпочинку, це проміжок часу, який також буде використовуватися і для безпосередньої роботи народних депутатів".

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"Будьмо відвертими: це вже початок виборчого процесу. Тому я впевнений, що всі депутати будуть на своєму бойовому чергуванні. У разі, якщо буде якась необхідність провести позачергову сесію, я впевнений, що депутатський корпус миттєво зреагує на таку ініціативу, якщо вона надійде від депутатського корпусу", - сказав Разумков.

Він нагадав, що через три дні після збору мінімум 150 підписів народних депутатів може бути скликана позачергова сесія ВР.

"Якщо будуть питання, які потребуватимуть оперативної реакції Верховної Ради, ми будемо готові це робити", - запевнив Разумков.

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Топ коментарі
+4
какие каникулы ? война,пандемия ,наводнение , ***** народа землетрясения не хватает что бы Ыфиктивно трудиться дупой в кресле ?
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30.06.2020 10:55
+3
вот епит колотить школьники гребаные, каникулы у них, работать падлюки! страна в разрухе, рушится, а у них каникулы.. суки работайте, люди вас выбирали работать а не отдыхать.. школьники епаные!
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30.06.2020 10:55
+3
для народа объявить пандемию и свалить на каникулы.. голобородько - пнх..
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30.06.2020 11:02
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какие каникулы ? война,пандемия ,наводнение , ***** народа землетрясения не хватает что бы Ыфиктивно трудиться дупой в кресле ?
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30.06.2020 10:55 Відповісти
Вони змучились, "тяжка робота", коронавірус,базарні "сплєтні", На фронт постійно їздять, "бідні вони", про що можно розмовляти з тими ДЕБІЛАМИ???!!!
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30.06.2020 11:25 Відповісти
*Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать*

Та ну какие вопросы, отдыхайте. Оно вам ото надо
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30.06.2020 10:55 Відповісти
вот епит колотить школьники гребаные, каникулы у них, работать падлюки! страна в разрухе, рушится, а у них каникулы.. суки работайте, люди вас выбирали работать а не отдыхать.. школьники епаные!
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30.06.2020 10:55 Відповісти
Славно потрудились - розвалили мало не все. Тепер можна і відпочити.
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30.06.2020 11:01 Відповісти
для народа объявить пандемию и свалить на каникулы.. голобородько - пнх..
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30.06.2020 11:02 Відповісти
Когда Они Работают , стране от этого не лучше и сподвижок Никаких. Может лучше пускай не мешают людям Жить.Если естиь какие то Проблемы , - Волонтеры тут как Тут.И апельсины на Разруху не Возят.
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30.06.2020 11:02 Відповісти
Там это...По предварительным результатам обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України," проводимого управлением "К" СБУ, обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. Не повод ли это для отмены каникул? Будет интересно послушать начальника транспортного и других цехов, куда же девались топливо, разные металлоконструкции, зерно, мед. оборудование, строй. материалы. И даже, черт возьми, спирт. Шо, спикер, скажешь? Это причина собрать Раду? Или ради этой мелочи не стоит себе отпуска на Канарах портить?
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30.06.2020 11:05 Відповісти
У этих высокооплачиваемых зеленых тунеядцев сплошные каникулы. После летних - выйдут на одну неделю и снова уйдут на карантин - уже из-за второй (осенне-зимней) волны эпидемии...
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30.06.2020 11:09 Відповісти
"Сосну корабельну" будуть пиляти на Мальдивах і Сомоа. А те, що РФ готує вторгнення їм ДСС!
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30.06.2020 11:12 Відповісти
Зелохторат ,а вы вспомните ЕГО лозунги перед выборами!Рада ушла на каникулы ,а в стране война,какие каникулы когда не приняты законы?И это только маленькая часть тех зедебильных лозунгов за которые ВЫ голосовали и выбирали этих тупоголовых.,любителей акалов,стерелизаторов не правильных и не образованных женщин,корабельных сосен и т.д.Просто невозможно перечислять ,всю их бредятину,этих не стерилизованных зедепутатов ,которые во время войны,пандемии,полубанкротсва государства,собрались на отдых до 1 сентября.
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30.06.2020 11:12 Відповісти
 
 