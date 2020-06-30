У разі необхідності Рада оперативно збиратиметься під час канікул, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ВР готова оперативно збиратися на засідання в разі необхідності в літній міжсесійний період.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Коментуючи річний міжсесійний період, Разумков зазначив: "Я розумію, що всі будуть працювати: хто в округах, якщо це мажоритарники, представники політичних партій і груп також працюватимуть на територіях. Оскільки у нас також режим коронавірусу і режим карантину, я думаю, дуже було б непогано, щоб весь депутатський корпус приєднався до цієї роботи".

Разумков підкреслив, що це "не проміжок часу для відпочинку, це проміжок часу, який також буде використовуватися і для безпосередньої роботи народних депутатів".

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"Будьмо відвертими: це вже початок виборчого процесу. Тому я впевнений, що всі депутати будуть на своєму бойовому чергуванні. У разі, якщо буде якась необхідність провести позачергову сесію, я впевнений, що депутатський корпус миттєво зреагує на таку ініціативу, якщо вона надійде від депутатського корпусу", - сказав Разумков.

Він нагадав, що через три дні після збору мінімум 150 підписів народних депутатів може бути скликана позачергова сесія ВР.

"Якщо будуть питання, які потребуватимуть оперативної реакції Верховної Ради, ми будемо готові це робити", - запевнив Разумков.