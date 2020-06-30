Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль

Тема возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова "уже себя исчерпала".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Україна.

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это больше чем 300 тыс. человек (во всей структуре МВД, с ГСЧС и пограничной службой включительно), - могут быть негодяи. Мы их видим, это проявляется в тех преступлениях, которые приобретают резонанс. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это неутаивание таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины", - сообщил он.

Шмыгаль также отметил, что когда случается беда, люди звонят в полицию, и в большинстве случаев там нормальные люди: "Украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули вора".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.