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Аваков (3444) отставка (3146) Нацполиция (16199) Шмыгаль Денис (2596)

Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль

Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль

Тема возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова "уже себя исчерпала".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Україна.

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это больше чем 300 тыс. человек (во всей структуре МВД, с ГСЧС и пограничной службой включительно), - могут быть негодяи. Мы их видим, это проявляется в тех преступлениях, которые приобретают резонанс. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это неутаивание таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины", - сообщил он.

Шмыгаль также отметил, что когда случается беда, люди звонят в полицию, и в большинстве случаев там нормальные люди: "Украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули вора".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
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Топ комментарии
+14
Так "черпать" уже нечего, дно видно.
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30.06.2020 11:26
+11
нужен референдум об обнулении авакова..
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30.06.2020 11:22
+10
та да...скорее на повестке дня тема отставки шмігаля
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30.06.2020 11:28
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нужен референдум об обнулении авакова..
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30.06.2020 11:22 Ответить
И Шмыгаля со всеми зелеными скопом.
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30.06.2020 11:30 Ответить
Тема з відставкою Авакова себе вичерпала ще після того як Аваков продав за 2 млн баксів посаду керівника кримського УМВС людині Аксьонова і той присягнув Аксьонову на вірніть і для України Крим було втрачено! З цього моменту почалась тема арешту Авакова та притягнення Авакова до кримінальної відповідальності! А все що було потім тільки наслоювалось як пиріг шар за шаром і тепер Авакову світить кілька разів довічний термін! Анатолій Гриценко давав покази проти Авакова, турчинова, яценюка та інших говнокерівників які просрали Крим та Донбас, ще в 2015 році і ця кримінальна справа не закрита!
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30.06.2020 12:04 Ответить
Так "черпать" уже нечего, дно видно.
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30.06.2020 11:26 Ответить
А спорим что при такой "реакции", скоро снизу снова постучатся?!!!!!!
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30.06.2020 11:55 Ответить
авака-бох ????
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30.06.2020 11:26 Ответить
Скорее, последняя надежда этого режима.
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30.06.2020 11:27 Ответить
та не...авакян скорее предохранитель,шоб зеленая братия много мелких дров не наломала
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30.06.2020 11:29 Ответить
Ну ты нашел "предохранитель" И много он напредохранял?) Он просто грабит эту страну и строит полицейское государство вместе с зеленой шоблой.
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30.06.2020 11:57 Ответить
та у вас,у брехунцов все только грабят...а доказать никто ничего не может
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30.06.2020 12:03 Ответить
та да...скорее на повестке дня тема отставки шмігаля
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30.06.2020 11:28 Ответить
Если обратить внимание на "ползучий реванш зе команды х", то Аваков, наверное, единственный, кто может хоть как-то противостоять ему🤔
Так что не все так просто...
ОпЖп рвет все что можно чтоб такое сталось
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30.06.2020 11:28 Ответить
Тухлая отмазка ары, бот под прокси. Включай больше фантазию, а то тебе не заплатят
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30.06.2020 11:58 Ответить
Потужна реформа всё-таки состоялась, беркут уже КОРД, полосатая палка уже катафот, а Ланос уже Приус.
А по сравнению с 1913 годом - то вообще и рейтинги зашкалюют, и техоснащение - космос просто.
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30.06.2020 11:29 Ответить
ОПГ захватило страну
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30.06.2020 11:34 Ответить
Посмотрел видео как "работает" КОРД - в этом вся реформа полиции. Беспорядочная стрельба в помещении, где дичайший рикошет и такая же беспорядочная беготня. Минимум один пострадавший от "дружественного огня".
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw
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30.06.2020 11:41 Ответить
Посмотрите анализ этого видео от одного блогера
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8 «Добивай суку бл*дь!» - работает украинский SWAT Авакова
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30.06.2020 17:22 Ответить
я практически не пересекался с полицией. недавно пришлось столкнуться и с ужасом думаю - не бай бог придется за чем-то посерьезнее обратиться, звонить-то больше некуда - но на помощь их рассчитывать НЕВОЗМОЖНО. Итак:
нашел я на улице документы. Ну, думаю - райотдел мне по дороге, метров 100, занесу конечно, дело несложное. Захожу. Сообщаю мужику на посту (сидит за столиком за решеткой). он грит - ага, пошел искать телефон кому звонить по такому сложному вопрос. Поискал в журнале. Пошел к другому окошку, подождал пока там мужик договорит по телефону (по своим частным делам говорил - это было слышно). поговорили с тем мужиком, тот что-то поискал у себя в журналах. Не нашел. Первый пошел искать опять у себя на столе. к этому времени прошло уже минут 10, не вру!
Я не выдержал - нельзя ли побыстрее здесь даже сесть негде.. Ответ, просто с места в карьер, без прелюдий и повышенным тоном: - начните еще говорить что я плохой полицейский! - я офигел, говорю так спокойно - а почему вы повышаете на меня голос, господин "хороший полицейский". Заткнулся. Поискал в носу поковырялся. нашел искомый телефон. Позвонил - грит, щас участковый подойдет. - говорю - великолепно.
Все дело заняло 20 минут до момента прихода участкового, которому я отдал документы и объяснять что-либо отказался. Говорю - вон хорошего полицейского спросите, он все так хорошо знает - щас вам все расскажет, я уже наслушался.
Реально, очень надеюсь что не случится со мной беды и не придется обращаться к полиции. Потому что же вижу что если даже по такому пустяковому вопросу был такой п...."..ц, то что если воровство или грабеж или хз еще что. нет цензурных слов.
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30.06.2020 11:42 Ответить
У нас відновили одіозного дпс-ника часів Овоча. Так він тепер у водіїв не те що зарплатні- кредитки до копійки чистить.
Так що ні хріна не вичерпала.
;Поліція;- ОЗУ в погонах.
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30.06.2020 11:56 Ответить
Все правильно, тема отставки исчерпала себя. Уволить его накуй и забыть раз и навсегда.
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30.06.2020 12:18 Ответить
сравните вардиевку и кагарлык?
разница в том, что по вардиевке хоть самосуд пытались устроить..

миньетчик херов
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30.06.2020 12:19 Ответить
Фуфло, коротше, він каже що Авакова не здадуть, як би не вимагали. Ваша думка їм пофіг.
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30.06.2020 12:27 Ответить
шмьіль- нікчема ще себе не вичерпав ?
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30.06.2020 12:40 Ответить
ага, и БабаДа-БабаДа наш президент,
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30.06.2020 12:53 Ответить
шмыгаль охметовское лайно
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30.06.2020 12:53 Ответить
а что изменилось за неделю?
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30.06.2020 12:58 Ответить
В смысле ,? Идёт в отставку?🤔
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30.06.2020 13:04 Ответить
дноуглубительные работы продолжаются
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30.06.2020 13:17 Ответить
Живе в Україні, а як українці ще можуть черпанути навіть не підозріває...
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30.06.2020 13:28 Ответить
Поц. Ну сравнили милицию семилетней давности с полицией, и в чём разница? Те же мусора. Те же мансы.
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30.06.2020 15:06 Ответить
Шмигалю не заважає навіть те що, мальчікі Авакова торгують базами данних громадян. Хто сумнівається що, вони і москалоті всю інфу про громадян продали?
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30.06.2020 15:31 Ответить
Аваков уже вицепрезидент. Его так просто не уволишь
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01.07.2020 14:27 Ответить
 
 