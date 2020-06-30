Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль
Тема возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова "уже себя исчерпала".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Україна.
"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это больше чем 300 тыс. человек (во всей структуре МВД, с ГСЧС и пограничной службой включительно), - могут быть негодяи. Мы их видим, это проявляется в тех преступлениях, которые приобретают резонанс. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это неутаивание таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины", - сообщил он.
Шмыгаль также отметил, что когда случается беда, люди звонят в полицию, и в большинстве случаев там нормальные люди: "Украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули вора".
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Так что не все так просто...
ОпЖп рвет все что можно чтоб такое сталось
А по сравнению с 1913 годом - то вообще и рейтинги зашкалюют, и техоснащение - космос просто.
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8 «Добивай суку бл*дь!» - работает украинский SWAT Авакова
нашел я на улице документы. Ну, думаю - райотдел мне по дороге, метров 100, занесу конечно, дело несложное. Захожу. Сообщаю мужику на посту (сидит за столиком за решеткой). он грит - ага, пошел искать телефон кому звонить по такому сложному вопрос. Поискал в журнале. Пошел к другому окошку, подождал пока там мужик договорит по телефону (по своим частным делам говорил - это было слышно). поговорили с тем мужиком, тот что-то поискал у себя в журналах. Не нашел. Первый пошел искать опять у себя на столе. к этому времени прошло уже минут 10, не вру!
Я не выдержал - нельзя ли побыстрее здесь даже сесть негде.. Ответ, просто с места в карьер, без прелюдий и повышенным тоном: - начните еще говорить что я плохой полицейский! - я офигел, говорю так спокойно - а почему вы повышаете на меня голос, господин "хороший полицейский". Заткнулся. Поискал в носу поковырялся. нашел искомый телефон. Позвонил - грит, щас участковый подойдет. - говорю - великолепно.
Все дело заняло 20 минут до момента прихода участкового, которому я отдал документы и объяснять что-либо отказался. Говорю - вон хорошего полицейского спросите, он все так хорошо знает - щас вам все расскажет, я уже наслушался.
Реально, очень надеюсь что не случится со мной беды и не придется обращаться к полиции. Потому что же вижу что если даже по такому пустяковому вопросу был такой п...."..ц, то что если воровство или грабеж или хз еще что. нет цензурных слов.
Так що ні хріна не вичерпала.
;Поліція;- ОЗУ в погонах.
разница в том, что по вардиевке хоть самосуд пытались устроить..
миньетчик херов