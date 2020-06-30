УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9635 відвідувачів онлайн
Новини
3 727 32
Аваков (2187) відставка (1455) Нацполіція (14886) Денис Шмигаль (4408)

Вважаю, що тема відставки Авакова вже себе вичерпала, - Шмигаль

Вважаю, що тема відставки Авакова вже себе вичерпала, - Шмигаль

Тема можливої ​​відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "вже себе вичерпала".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

"Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції. Порівняйте міліцію сім років тому і сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу. Звичайно, в такій великій кількості людей, яким дається зброя, сила, повноваження, - це більш ніж 300 тисяч людей (в усій структурі МВС, з ДСНС та прикордонною службою включно), - можуть бути негідники. Ми їх бачимо, це проявляється в тих злочинах, які набувають резонансу. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це неприховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі. Рівень довіри до міліції сім років тому і зараз - це дві різні величини", - повідомив він.

Шмигаль також зазначив, що коли стається біда, ми телефонуємо до поліції, і в більшості випадків це нормальні люди: "Українці, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Минулого тижня, на жаль, загинув молодий хлопець від кулі злодія".

Читайте також: "Я тебе розірву, будеш моя сьогодні", - жертва зґвалтування в Кагарлику Погребицька розповіла деталі тієї ночі

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Так "черпать" уже нечего, дно видно.
показати весь коментар
30.06.2020 11:26
+11
нужен референдум об обнулении авакова..
показати весь коментар
30.06.2020 11:22
+10
та да...скорее на повестке дня тема отставки шмігаля
показати весь коментар
30.06.2020 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужен референдум об обнулении авакова..
показати весь коментар
30.06.2020 11:22 Відповісти
И Шмыгаля со всеми зелеными скопом.
показати весь коментар
30.06.2020 11:30 Відповісти
Тема з відставкою Авакова себе вичерпала ще після того як Аваков продав за 2 млн баксів посаду керівника кримського УМВС людині Аксьонова і той присягнув Аксьонову на вірніть і для України Крим було втрачено! З цього моменту почалась тема арешту Авакова та притягнення Авакова до кримінальної відповідальності! А все що було потім тільки наслоювалось як пиріг шар за шаром і тепер Авакову світить кілька разів довічний термін! Анатолій Гриценко давав покази проти Авакова, турчинова, яценюка та інших говнокерівників які просрали Крим та Донбас, ще в 2015 році і ця кримінальна справа не закрита!
показати весь коментар
30.06.2020 12:04 Відповісти
Так "черпать" уже нечего, дно видно.
показати весь коментар
30.06.2020 11:26 Відповісти
А спорим что при такой "реакции", скоро снизу снова постучатся?!!!!!!
показати весь коментар
30.06.2020 11:55 Відповісти
авака-бох ????
показати весь коментар
30.06.2020 11:26 Відповісти
Скорее, последняя надежда этого режима.
показати весь коментар
30.06.2020 11:27 Відповісти
та не...авакян скорее предохранитель,шоб зеленая братия много мелких дров не наломала
показати весь коментар
30.06.2020 11:29 Відповісти
Ну ты нашел "предохранитель" И много он напредохранял?) Он просто грабит эту страну и строит полицейское государство вместе с зеленой шоблой.
показати весь коментар
30.06.2020 11:57 Відповісти
та у вас,у брехунцов все только грабят...а доказать никто ничего не может
показати весь коментар
30.06.2020 12:03 Відповісти
та да...скорее на повестке дня тема отставки шмігаля
показати весь коментар
30.06.2020 11:28 Відповісти
Если обратить внимание на "ползучий реванш зе команды х", то Аваков, наверное, единственный, кто может хоть как-то противостоять ему🤔
Так что не все так просто...
ОпЖп рвет все что можно чтоб такое сталось
показати весь коментар
30.06.2020 11:28 Відповісти
Тухлая отмазка ары, бот под прокси. Включай больше фантазию, а то тебе не заплатят
показати весь коментар
30.06.2020 11:58 Відповісти
Потужна реформа всё-таки состоялась, беркут уже КОРД, полосатая палка уже катафот, а Ланос уже Приус.
А по сравнению с 1913 годом - то вообще и рейтинги зашкалюют, и техоснащение - космос просто.
показати весь коментар
30.06.2020 11:29 Відповісти
ОПГ захватило страну
показати весь коментар
30.06.2020 11:34 Відповісти
Посмотрел видео как "работает" КОРД - в этом вся реформа полиции. Беспорядочная стрельба в помещении, где дичайший рикошет и такая же беспорядочная беготня. Минимум один пострадавший от "дружественного огня".
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw
показати весь коментар
30.06.2020 11:41 Відповісти
Посмотрите анализ этого видео от одного блогера
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8 «Добивай суку бл*дь!» - работает украинский SWAT Авакова
показати весь коментар
30.06.2020 17:22 Відповісти
я практически не пересекался с полицией. недавно пришлось столкнуться и с ужасом думаю - не бай бог придется за чем-то посерьезнее обратиться, звонить-то больше некуда - но на помощь их рассчитывать НЕВОЗМОЖНО. Итак:
нашел я на улице документы. Ну, думаю - райотдел мне по дороге, метров 100, занесу конечно, дело несложное. Захожу. Сообщаю мужику на посту (сидит за столиком за решеткой). он грит - ага, пошел искать телефон кому звонить по такому сложному вопрос. Поискал в журнале. Пошел к другому окошку, подождал пока там мужик договорит по телефону (по своим частным делам говорил - это было слышно). поговорили с тем мужиком, тот что-то поискал у себя в журналах. Не нашел. Первый пошел искать опять у себя на столе. к этому времени прошло уже минут 10, не вру!
Я не выдержал - нельзя ли побыстрее здесь даже сесть негде.. Ответ, просто с места в карьер, без прелюдий и повышенным тоном: - начните еще говорить что я плохой полицейский! - я офигел, говорю так спокойно - а почему вы повышаете на меня голос, господин "хороший полицейский". Заткнулся. Поискал в носу поковырялся. нашел искомый телефон. Позвонил - грит, щас участковый подойдет. - говорю - великолепно.
Все дело заняло 20 минут до момента прихода участкового, которому я отдал документы и объяснять что-либо отказался. Говорю - вон хорошего полицейского спросите, он все так хорошо знает - щас вам все расскажет, я уже наслушался.
Реально, очень надеюсь что не случится со мной беды и не придется обращаться к полиции. Потому что же вижу что если даже по такому пустяковому вопросу был такой п...."..ц, то что если воровство или грабеж или хз еще что. нет цензурных слов.
показати весь коментар
30.06.2020 11:42 Відповісти
У нас відновили одіозного дпс-ника часів Овоча. Так він тепер у водіїв не те що зарплатні- кредитки до копійки чистить.
Так що ні хріна не вичерпала.
;Поліція;- ОЗУ в погонах.
показати весь коментар
30.06.2020 11:56 Відповісти
Все правильно, тема отставки исчерпала себя. Уволить его накуй и забыть раз и навсегда.
показати весь коментар
30.06.2020 12:18 Відповісти
сравните вардиевку и кагарлык?
разница в том, что по вардиевке хоть самосуд пытались устроить..

миньетчик херов
показати весь коментар
30.06.2020 12:19 Відповісти
Фуфло, коротше, він каже що Авакова не здадуть, як би не вимагали. Ваша думка їм пофіг.
показати весь коментар
30.06.2020 12:27 Відповісти
шмьіль- нікчема ще себе не вичерпав ?
показати весь коментар
30.06.2020 12:40 Відповісти
ага, и БабаДа-БабаДа наш президент,
показати весь коментар
30.06.2020 12:53 Відповісти
шмыгаль охметовское лайно
показати весь коментар
30.06.2020 12:53 Відповісти
а что изменилось за неделю?
показати весь коментар
30.06.2020 12:58 Відповісти
В смысле ,? Идёт в отставку?🤔
показати весь коментар
30.06.2020 13:04 Відповісти
дноуглубительные работы продолжаются
показати весь коментар
30.06.2020 13:17 Відповісти
Живе в Україні, а як українці ще можуть черпанути навіть не підозріває...
показати весь коментар
30.06.2020 13:28 Відповісти
Поц. Ну сравнили милицию семилетней давности с полицией, и в чём разница? Те же мусора. Те же мансы.
показати весь коментар
30.06.2020 15:06 Відповісти
Шмигалю не заважає навіть те що, мальчікі Авакова торгують базами данних громадян. Хто сумнівається що, вони і москалоті всю інфу про громадян продали?
показати весь коментар
30.06.2020 15:31 Відповісти
Аваков уже вицепрезидент. Его так просто не уволишь
показати весь коментар
01.07.2020 14:27 Відповісти
 
 