Вважаю, що тема відставки Авакова вже себе вичерпала, - Шмигаль

Тема можливої ​​відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "вже себе вичерпала".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

"Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції. Порівняйте міліцію сім років тому і сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу. Звичайно, в такій великій кількості людей, яким дається зброя, сила, повноваження, - це більш ніж 300 тисяч людей (в усій структурі МВС, з ДСНС та прикордонною службою включно), - можуть бути негідники. Ми їх бачимо, це проявляється в тих злочинах, які набувають резонансу. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це неприховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі. Рівень довіри до міліції сім років тому і зараз - це дві різні величини", - повідомив він.

Шмигаль також зазначив, що коли стається біда, ми телефонуємо до поліції, і в більшості випадків це нормальні люди: "Українці, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Минулого тижня, на жаль, загинув молодий хлопець від кулі злодія".

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.