Вважаю, що тема відставки Авакова вже себе вичерпала, - Шмигаль
Тема можливої відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "вже себе вичерпала".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.
"Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції. Порівняйте міліцію сім років тому і сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу. Звичайно, в такій великій кількості людей, яким дається зброя, сила, повноваження, - це більш ніж 300 тисяч людей (в усій структурі МВС, з ДСНС та прикордонною службою включно), - можуть бути негідники. Ми їх бачимо, це проявляється в тих злочинах, які набувають резонансу. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це неприховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі. Рівень довіри до міліції сім років тому і зараз - це дві різні величини", - повідомив він.
Шмигаль також зазначив, що коли стається біда, ми телефонуємо до поліції, і в більшості випадків це нормальні люди: "Українці, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Минулого тижня, на жаль, загинув молодий хлопець від кулі злодія".
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Так что не все так просто...
ОпЖп рвет все что можно чтоб такое сталось
А по сравнению с 1913 годом - то вообще и рейтинги зашкалюют, и техоснащение - космос просто.
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8 «Добивай суку бл*дь!» - работает украинский SWAT Авакова
нашел я на улице документы. Ну, думаю - райотдел мне по дороге, метров 100, занесу конечно, дело несложное. Захожу. Сообщаю мужику на посту (сидит за столиком за решеткой). он грит - ага, пошел искать телефон кому звонить по такому сложному вопрос. Поискал в журнале. Пошел к другому окошку, подождал пока там мужик договорит по телефону (по своим частным делам говорил - это было слышно). поговорили с тем мужиком, тот что-то поискал у себя в журналах. Не нашел. Первый пошел искать опять у себя на столе. к этому времени прошло уже минут 10, не вру!
Я не выдержал - нельзя ли побыстрее здесь даже сесть негде.. Ответ, просто с места в карьер, без прелюдий и повышенным тоном: - начните еще говорить что я плохой полицейский! - я офигел, говорю так спокойно - а почему вы повышаете на меня голос, господин "хороший полицейский". Заткнулся. Поискал в носу поковырялся. нашел искомый телефон. Позвонил - грит, щас участковый подойдет. - говорю - великолепно.
Все дело заняло 20 минут до момента прихода участкового, которому я отдал документы и объяснять что-либо отказался. Говорю - вон хорошего полицейского спросите, он все так хорошо знает - щас вам все расскажет, я уже наслушался.
Реально, очень надеюсь что не случится со мной беды и не придется обращаться к полиции. Потому что же вижу что если даже по такому пустяковому вопросу был такой п...."..ц, то что если воровство или грабеж или хз еще что. нет цензурных слов.
Так що ні хріна не вичерпала.
;Поліція;- ОЗУ в погонах.
разница в том, что по вардиевке хоть самосуд пытались устроить..
миньетчик херов