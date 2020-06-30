51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова
Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие", - отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром.
"В. Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.Несколько ниже является уровень доверия к Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%). Доверие к другим представителям власти значительно ниже.Так, А. Авакова доверяют 13%, не доверяют - 77%, Д. Шмыгалю - соответственно 12% и 61%, И. Венедиктовой - соответственно 8% и 49,5%, А. Ермаку - соответственно 7% и 50,5 %. Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Ю. Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют - 67%, С. Вакарчуку - соответственно 18% и 70%, П. Порошенко - соответственно 17% и 77%, Ю.Тимошенко - соответственно 14% и 79%", - уточняют в Центре Разумкова.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Порошенко взагалі не можливо порівнювати з твариною. Він багато що зробив, а торчок тільки обсирається щодня...
Хіба хтось може назвати хоч одну добру справу від ЗЕлупи?
Наприклад відкрито ряд кримінальних справ по злодію і мародеру. Злодій і мародер боїться ходити на слідчі дії, ось і сьогодні сачканув. Це- добра справа, скільки кожен з президентів України повинен бути притягнутий до чесного суду і справедливої відповідальності.
Наприклад, я би Зеленського підтримав. Вилами.
https://censor.net/ua/v3205018
Ну а рейтинги от всяких Центров это работа по направлению нарида в "нужное русло", "подсказка" т. сказать
Итак, насколько вы доверяете президенту?:
A. Полностью доверяю.
B. Скорее доверяю, чем не доверяю.
C. Наполовину доверяю, наполовину не доверяю.
D. Скорее не доверяю, но в глубине души полностью доверяю.
E. Доверяю лишь немножко, но скорее не доверяю, хотя когда выпью полностью доверяю
Не абстракции, которые жлоб не может сожрать, выпить или в погреб утащить, а конкретнее.
Свою жизнь, свободу, здоровье, благополучие 51% по прежнему готов доверить клоуну-наркоману с липовым образованием?
Вот спрашивали бы конкретно:
Вы готовы доверить свою машину наркоману?
Вы готовы доверить своего ребенка незнакомому клоуну?
Вы готовы доверить свои деньги 42-летнему аферисту на доверие?
Дещо збідніла земля наша на дурнів. Хоча, це все ж менше ніж 73 відсотки. Така статистика вже трохи тішить. Але, мені здається, принаймні половина і з цих 41% просто вперті віслюки, яким брак розуму і примітивний гонор не дозволяють навіть у анонімному опитуванні визнати, що вони ними є. Решта - ідейні придурки.
Ндааа...
Сейчас признаться, что голосовал за гундосого Додика, это как признаться в диагнозе умственной неполноценности...
Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине.
61 % считает, что события развиваются не правильно, но доверяют Додику 41% ??? 😂😂😂.
1. Физиологические потребности;
2. Просмотр ТВ;
3. Посадить Порошенко.
Центр Разумкова, 11 ноября 2019 доверяли 68,2%
КМИС, 27 ноября 2019 доверяли 52%
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3 https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3
68,2 - 52 = 16,2
41 - 16,2 = 24,8% доверяют Зеленскому.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta Результаты соцопросов: рейтинги политиков. Выборы Президента Украины - Зеленский - 25.3%
К осени рейтинг будет как у Яценюка.
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
Разумков, который Жульке прогнозировал в 2019 30% (а на деле получилось 13%),
уже до 41% нарисовал. побегали зеленые, и решили:непорядок, надо подрисовать