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Зеленский (19064) опрос (2651) социология (530) Центр Разумкова (228) Разумков Дмитрий (1520)

51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова

51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие", - отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром.

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"В. Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.Несколько ниже является уровень доверия к Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%). Доверие к другим представителям власти значительно ниже.Так, А. Авакова доверяют 13%, не доверяют - 77%, Д. Шмыгалю - соответственно 12% и 61%, И. Венедиктовой - соответственно 8% и 49,5%, А. Ермаку - соответственно 7% и 50,5 %. Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Ю. Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют - 67%, С. Вакарчуку - соответственно 18% и 70%, П. Порошенко - соответственно 17% и 77%, Ю.Тимошенко - соответственно 14% и 79%", - уточняют в Центре Разумкова.

51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова 01
51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова 02

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

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Топ комментарии
+40
51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1744
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30.06.2020 11:37
+38
Разумков, засунь себе свои опросы аж под самые гланды!
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30.06.2020 11:33
+25
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2020 11:50
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Страница 2 из 2
і я про то.
Порошенко взагалі не можливо порівнювати з твариною. Він багато що зробив, а торчок тільки обсирається щодня...
Хіба хтось може назвати хоч одну добру справу від ЗЕлупи?
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30.06.2020 15:10 Ответить
Авжеж! Я можу.

Наприклад відкрито ряд кримінальних справ по злодію і мародеру. Злодій і мародер боїться ходити на слідчі дії, ось і сьогодні сачканув. Це- добра справа, скільки кожен з президентів України повинен бути притягнутий до чесного суду і справедливої відповідальності.
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30.06.2020 15:37 Ответить
це - єдина добра справа від ЗЕлупи? Тоді в мене для тебе погані новини. Аналогічну єдину добру справу мав у своєму активі Янукович. Але він хоча би домігся судового вироку і реального позбавлення волі для Тимошенко, а гундос навіть на це не спроможний.
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01.07.2020 10:58 Ответить
брехня
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30.06.2020 12:27 Ответить
І тут брехня. На сьогодні Зе довіряють 10-15% не більше. А решта навіть готові побити.
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30.06.2020 12:46 Ответить
Чого це побити?
Наприклад, я би Зеленського підтримав. Вилами.
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30.06.2020 16:41 Ответить
саме цікаве те, шо навіть ті мої знайомі які точно голосували за клоуна, тепер не бажають у цьому зізнаватися ))))
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30.06.2020 12:46 Ответить
Останній тиждень уважно читав й аналізував коменти на Цензорі... однотипові коменти, багато коментів... для мене висновок очевидний - активізувалися тролі ОПЗЖ Їхне завдання доводити, що - віслюк Зеленський=Порошенко-2 . ОПЗЖ викупив ТВ для зомбування наріду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E за допомогою "зомбоящика" а теперечки взялися за українську мережу, фейсбук і т.д . Прокремлівський кум ***** Мертвечук = прагне влади А ось підтвердження моїх спостережень:

https://censor.net/ua/v3205018
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30.06.2020 16:48 Ответить
разумков грязный ублюдок, как и его "центр"
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30.06.2020 12:49 Ответить
центр имени его папашки покойного,но это особо не меняет ситуации
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01.07.2020 10:12 Ответить
странно..... что 41 все еще доверяют...))) неизлечимы?
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30.06.2020 12:51 Ответить
Вот также они и при опытуванни не зізнаються. Потому как лопухнулись крепко. Теперь заноза в мозгу. Самим себе уже стыдно не признаются.
Ну а рейтинги от всяких Центров это работа по направлению нарида в "нужное русло", "подсказка" т. сказать
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30.06.2020 12:53 Ответить
Зебил рожу как разьел на добкина стал похож и рожей и делами.
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30.06.2020 12:53 Ответить
Все кто ест мацу, узнаём мы по лицу )))
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01.07.2020 10:57 Ответить
Предлагаю центру Разумкова следующий вопрос с вариантами ответа, на которые можно нарисовать бубочке высший процент доверия.
Итак, насколько вы доверяете президенту?:
A. Полностью доверяю.
B. Скорее доверяю, чем не доверяю.
C. Наполовину доверяю, наполовину не доверяю.
D. Скорее не доверяю, но в глубине души полностью доверяю.
E. Доверяю лишь немножко, но скорее не доверяю, хотя когда выпью полностью доверяю
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30.06.2020 12:56 Ответить
F. Не доверяю, но очень хочу ему доверять.
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30.06.2020 12:57 Ответить
Не доверяю но борюсь над этой вредной привычкой
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30.06.2020 15:11 Ответить
Интересно, что именно своего готов доверить 51% ЗЕбанарию?
Не абстракции, которые жлоб не может сожрать, выпить или в погреб утащить, а конкретнее.

Свою жизнь, свободу, здоровье, благополучие 51% по прежнему готов доверить клоуну-наркоману с липовым образованием?

Вот спрашивали бы конкретно:
Вы готовы доверить свою машину наркоману?
Вы готовы доверить своего ребенка незнакомому клоуну?
Вы готовы доверить свои деньги 42-летнему аферисту на доверие?
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30.06.2020 12:56 Ответить
Красиво! 100%
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30.06.2020 15:52 Ответить
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9353
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6252
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30.06.2020 13:15 Ответить
Кажу ж - 40% у нього замовлений проплачений рейтинг. Куди вже йому довіряти - ліниве, брехливе, жадібне й хворе на голову. Це вже залежить від того, чи проковтне український народ отаку брехню чи ні.
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30.06.2020 13:39 Ответить
"Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед населення - 41%"

Дещо збідніла земля наша на дурнів. Хоча, це все ж менше ніж 73 відсотки. Така статистика вже трохи тішить. Але, мені здається, принаймні половина і з цих 41% просто вперті віслюки, яким брак розуму і примітивний гонор не дозволяють навіть у анонімному опитуванні визнати, що вони ними є. Решта - ідейні придурки.
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30.06.2020 13:43 Ответить
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6874
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30.06.2020 13:49 Ответить
Дебилы 73 % как же так ?
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30.06.2020 14:08 Ответить
30% зебилов и 22% русскомировцев...
Ндааа...
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30.06.2020 14:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y8n5oJhggBI Насолоджуйтесь!
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30.06.2020 14:21 Ответить
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5871
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30.06.2020 14:53 Ответить
Зеленый и о фашисто-нацистке Третьяковой молчит, уже скоро неделю.
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30.06.2020 19:20 Ответить
а твою ватно-патриотичную петьку спрашивал кто?? обожаю, когда за когото извиняются....
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01.07.2020 01:45 Ответить
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5448
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30.06.2020 15:11 Ответить
Бред
Сейчас признаться, что голосовал за гундосого Додика, это как признаться в диагнозе умственной неполноценности...
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30.06.2020 15:19 Ответить
Так тут на сайте пасется штук 20-30 таких мудаков. Сменили ник, и клеймят зеленую вонючку позором, а год назад писали пафосно - "Ура! Скинули барыгу. Зеленский наш президент!" Как говорится в попу жик, и опять мужик.
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30.06.2020 15:56 Ответить
41% в Украине истинных дол&*****. Это через один.
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30.06.2020 15:21 Ответить
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова
Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине.

61 % считает, что события развиваются не правильно, но доверяют Додику 41% ??? 😂😂😂.
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30.06.2020 15:24 Ответить
Украинцы недовольны что до сих пор не посадили Порошенко.
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30.06.2020 15:44 Ответить
Пирамида Зебобоу:
1. Физиологические потребности;
2. Просмотр ТВ;
3. Посадить Порошенко.
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30.06.2020 18:05 Ответить
Сосни народу! Сосни стране!
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30.06.2020 22:03 Ответить
ПНХ,Зебил
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01.07.2020 10:16 Ответить
"51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет" - брехня. Что хорошего он для 41% доверяющим сделал?
Центр Разумкова, 11 ноября 2019 доверяли 68,2%

КМИС, 27 ноября 2019 доверяли 52%

https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3 https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3

68,2 - 52 = 16,2

41 - 16,2 = 24,8% доверяют Зеленскому.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta Результаты соцопросов: рейтинги политиков. Выборы Президента Украины - Зеленский - 25.3%

К осени рейтинг будет как у Яценюка.
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30.06.2020 15:54 Ответить
кругом звільнення,скорочення,грошей нема.

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
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30.06.2020 16:18 Ответить
доверяют,не доверяют. Какая разница, уже выбрали, пох ваше мнение теперь. Смысл этих опросов?
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30.06.2020 17:08 Ответить
Только портят настроение Гетьману Украины.
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30.06.2020 17:09 Ответить
Бидлонаріт передает свои голоса от забила бойко.
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30.06.2020 18:10 Ответить
Тільки 19% позитивно оцінюють стан справ в країні, і в той же час аж 41% довіряє президенту, відповідальному за це. Рівень політичного розуму в українців дорівнює нулю.
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30.06.2020 18:49 Ответить
еще в феврале было 37%, в июне сказали, что в 2 раза уменьшилось доверие - и опять все те же 37%.
Разумков, который Жульке прогнозировал в 2019 30% (а на деле получилось 13%),
уже до 41% нарисовал. побегали зеленые, и решили:непорядок, надо подрисовать
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30.06.2020 19:17 Ответить
А я Разумкову не доверяю.
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30.06.2020 19:59 Ответить
17%об.це дешевий шмурдяк!
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30.06.2020 20:24 Ответить
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5766
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30.06.2020 20:59 Ответить
ЗЕянелох беспросветный дурак, дегенерат и ублюдок.
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30.06.2020 21:31 Ответить
С одной стороны, радует, что народ немного прозревает, но, с другой стороны, страшно, что вместо Зеленского народ стал доверять Медведчуку и Шарию. Так что даже если народ клоуна и прокинет, то этот же народ выберет себе в кумиры говно еще хуже. Потому что дна у этого народа нет, он всегда с воплем "хуже не будет" найдет куда вляпаться.
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30.06.2020 21:55 Ответить
Не могу понять, как это можно было доверять клоуну, который смеялся над Украиной и обзывал её проституткой, это вообще надо быть полнейшим идиотом.
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30.06.2020 22:08 Ответить
а бойке с парашенкой тоже украинцы доверяют?? можно писать "граждане"??
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01.07.2020 01:30 Ответить
ці дебіли хохлосракі скоро й мертвечукам та іншій *************** бидлоті довіряти булуть!
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01.07.2020 10:38 Ответить
А Петя вообще в жоле по доверию народа. Как же так?
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01.07.2020 10:48 Ответить
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