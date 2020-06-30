51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие", - отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром.

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"В. Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.Несколько ниже является уровень доверия к Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%). Доверие к другим представителям власти значительно ниже.Так, А. Авакова доверяют 13%, не доверяют - 77%, Д. Шмыгалю - соответственно 12% и 61%, И. Венедиктовой - соответственно 8% и 49,5%, А. Ермаку - соответственно 7% и 50,5 %. Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Ю. Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют - 67%, С. Вакарчуку - соответственно 18% и 70%, П. Порошенко - соответственно 17% и 77%, Ю.Тимошенко - соответственно 14% и 79%", - уточняют в Центре Разумкова.





Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.