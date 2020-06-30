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Зеленський (22456) опитування (1853) соціологія (260) Центр Разумкова (208) Разумков Дмитро (1526)

51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

Президент України Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед населення - 41%. Водночас рівень недовіри до президента склав 51%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Всім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру", - наголошується в звіті за підсумками опитування, оприлюдненому Центром.

Читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова

"В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), проте частка тих, хто йому не довіряє, становить 51% .Трохи нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%). Довіра до інших представників влади значно нижча.Так, А. Авакову довіряють 13%, не довіряють - 77%, Д. Шмигалю - відповідно 12% і 61%, І. Венедіктовій - відповідно 8% і 49,5 %, А. Єрмаку - відповідно 7% і 50,5%. Низька також довіра і до опозиційних політиків. Ю. Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють - 67%, С. Вакарчуку - відповідно 18% і 70%, П. Порошенку - відповідно 17% і 77%, Ю.Тимошенко - відповідно 14% і 79%", - уточнюють в Центрі Разумкова.

51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова 01
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

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Топ коментарі
+40
51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1744
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30.06.2020 11:37
+38
Разумков, засунь себе свои опросы аж под самые гланды!
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30.06.2020 11:33
+25
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9357
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30.06.2020 11:50
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і я про то.
Порошенко взагалі не можливо порівнювати з твариною. Він багато що зробив, а торчок тільки обсирається щодня...
Хіба хтось може назвати хоч одну добру справу від ЗЕлупи?
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30.06.2020 15:10 Відповісти
Авжеж! Я можу.

Наприклад відкрито ряд кримінальних справ по злодію і мародеру. Злодій і мародер боїться ходити на слідчі дії, ось і сьогодні сачканув. Це- добра справа, скільки кожен з президентів України повинен бути притягнутий до чесного суду і справедливої відповідальності.
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30.06.2020 15:37 Відповісти
це - єдина добра справа від ЗЕлупи? Тоді в мене для тебе погані новини. Аналогічну єдину добру справу мав у своєму активі Янукович. Але він хоча би домігся судового вироку і реального позбавлення волі для Тимошенко, а гундос навіть на це не спроможний.
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01.07.2020 10:58 Відповісти
брехня
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30.06.2020 12:27 Відповісти
І тут брехня. На сьогодні Зе довіряють 10-15% не більше. А решта навіть готові побити.
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30.06.2020 12:46 Відповісти
Чого це побити?
Наприклад, я би Зеленського підтримав. Вилами.
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30.06.2020 16:41 Відповісти
саме цікаве те, шо навіть ті мої знайомі які точно голосували за клоуна, тепер не бажають у цьому зізнаватися ))))
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30.06.2020 12:46 Відповісти
Останній тиждень уважно читав й аналізував коменти на Цензорі... однотипові коменти, багато коментів... для мене висновок очевидний - активізувалися тролі ОПЗЖ Їхне завдання доводити, що - віслюк Зеленський=Порошенко-2 . ОПЗЖ викупив ТВ для зомбування наріду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E за допомогою "зомбоящика" а теперечки взялися за українську мережу, фейсбук і т.д . Прокремлівський кум ***** Мертвечук = прагне влади А ось підтвердження моїх спостережень:

https://censor.net/ua/v3205018
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30.06.2020 16:48 Відповісти
разумков грязный ублюдок, как и его "центр"
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30.06.2020 12:49 Відповісти
центр имени его папашки покойного,но это особо не меняет ситуации
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01.07.2020 10:12 Відповісти
странно..... что 41 все еще доверяют...))) неизлечимы?
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30.06.2020 12:51 Відповісти
Вот также они и при опытуванни не зізнаються. Потому как лопухнулись крепко. Теперь заноза в мозгу. Самим себе уже стыдно не признаются.
Ну а рейтинги от всяких Центров это работа по направлению нарида в "нужное русло", "подсказка" т. сказать
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30.06.2020 12:53 Відповісти
Зебил рожу как разьел на добкина стал похож и рожей и делами.
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30.06.2020 12:53 Відповісти
Все кто ест мацу, узнаём мы по лицу )))
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01.07.2020 10:57 Відповісти
Предлагаю центру Разумкова следующий вопрос с вариантами ответа, на которые можно нарисовать бубочке высший процент доверия.
Итак, насколько вы доверяете президенту?:
A. Полностью доверяю.
B. Скорее доверяю, чем не доверяю.
C. Наполовину доверяю, наполовину не доверяю.
D. Скорее не доверяю, но в глубине души полностью доверяю.
E. Доверяю лишь немножко, но скорее не доверяю, хотя когда выпью полностью доверяю
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30.06.2020 12:56 Відповісти
F. Не доверяю, но очень хочу ему доверять.
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30.06.2020 12:57 Відповісти
Не доверяю но борюсь над этой вредной привычкой
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Интересно, что именно своего готов доверить 51% ЗЕбанарию?
Не абстракции, которые жлоб не может сожрать, выпить или в погреб утащить, а конкретнее.

Свою жизнь, свободу, здоровье, благополучие 51% по прежнему готов доверить клоуну-наркоману с липовым образованием?

Вот спрашивали бы конкретно:
Вы готовы доверить свою машину наркоману?
Вы готовы доверить своего ребенка незнакомому клоуну?
Вы готовы доверить свои деньги 42-летнему аферисту на доверие?
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30.06.2020 12:56 Відповісти
Красиво! 100%
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30.06.2020 15:52 Відповісти
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9353
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6252
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30.06.2020 13:15 Відповісти
Кажу ж - 40% у нього замовлений проплачений рейтинг. Куди вже йому довіряти - ліниве, брехливе, жадібне й хворе на голову. Це вже залежить від того, чи проковтне український народ отаку брехню чи ні.
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30.06.2020 13:39 Відповісти
"Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед населення - 41%"

Дещо збідніла земля наша на дурнів. Хоча, це все ж менше ніж 73 відсотки. Така статистика вже трохи тішить. Але, мені здається, принаймні половина і з цих 41% просто вперті віслюки, яким брак розуму і примітивний гонор не дозволяють навіть у анонімному опитуванні визнати, що вони ними є. Решта - ідейні придурки.
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30.06.2020 13:43 Відповісти
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6874
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30.06.2020 13:49 Відповісти
Дебилы 73 % как же так ?
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30.06.2020 14:08 Відповісти
30% зебилов и 22% русскомировцев...
Ндааа...
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30.06.2020 14:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y8n5oJhggBI Насолоджуйтесь!
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30.06.2020 14:21 Відповісти
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5871
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30.06.2020 14:53 Відповісти
Зеленый и о фашисто-нацистке Третьяковой молчит, уже скоро неделю.
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30.06.2020 19:20 Відповісти
а твою ватно-патриотичную петьку спрашивал кто?? обожаю, когда за когото извиняются....
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01.07.2020 01:45 Відповісти
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5448
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Бред
Сейчас признаться, что голосовал за гундосого Додика, это как признаться в диагнозе умственной неполноценности...
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30.06.2020 15:19 Відповісти
Так тут на сайте пасется штук 20-30 таких мудаков. Сменили ник, и клеймят зеленую вонючку позором, а год назад писали пафосно - "Ура! Скинули барыгу. Зеленский наш президент!" Как говорится в попу жик, и опять мужик.
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30.06.2020 15:56 Відповісти
41% в Украине истинных дол&*****. Это через один.
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30.06.2020 15:21 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова
Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине.

61 % считает, что события развиваются не правильно, но доверяют Додику 41% ??? 😂😂😂.
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30.06.2020 15:24 Відповісти
Украинцы недовольны что до сих пор не посадили Порошенко.
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30.06.2020 15:44 Відповісти
Пирамида Зебобоу:
1. Физиологические потребности;
2. Просмотр ТВ;
3. Посадить Порошенко.
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30.06.2020 18:05 Відповісти
Сосни народу! Сосни стране!
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30.06.2020 22:03 Відповісти
ПНХ,Зебил
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01.07.2020 10:16 Відповісти
"51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет" - брехня. Что хорошего он для 41% доверяющим сделал?
Центр Разумкова, 11 ноября 2019 доверяли 68,2%

КМИС, 27 ноября 2019 доверяли 52%

https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3 https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3

68,2 - 52 = 16,2

41 - 16,2 = 24,8% доверяют Зеленскому.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta Результаты соцопросов: рейтинги политиков. Выборы Президента Украины - Зеленский - 25.3%

К осени рейтинг будет как у Яценюка.
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30.06.2020 15:54 Відповісти
кругом звільнення,скорочення,грошей нема.

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
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30.06.2020 16:18 Відповісти
доверяют,не доверяют. Какая разница, уже выбрали, пох ваше мнение теперь. Смысл этих опросов?
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30.06.2020 17:08 Відповісти
Только портят настроение Гетьману Украины.
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30.06.2020 17:09 Відповісти
Бидлонаріт передает свои голоса от забила бойко.
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30.06.2020 18:10 Відповісти
Тільки 19% позитивно оцінюють стан справ в країні, і в той же час аж 41% довіряє президенту, відповідальному за це. Рівень політичного розуму в українців дорівнює нулю.
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30.06.2020 18:49 Відповісти
еще в феврале было 37%, в июне сказали, что в 2 раза уменьшилось доверие - и опять все те же 37%.
Разумков, который Жульке прогнозировал в 2019 30% (а на деле получилось 13%),
уже до 41% нарисовал. побегали зеленые, и решили:непорядок, надо подрисовать
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30.06.2020 19:17 Відповісти
А я Разумкову не доверяю.
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30.06.2020 19:59 Відповісти
17%об.це дешевий шмурдяк!
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30.06.2020 20:24 Відповісти
51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5766
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30.06.2020 20:59 Відповісти
ЗЕянелох беспросветный дурак, дегенерат и ублюдок.
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30.06.2020 21:31 Відповісти
С одной стороны, радует, что народ немного прозревает, но, с другой стороны, страшно, что вместо Зеленского народ стал доверять Медведчуку и Шарию. Так что даже если народ клоуна и прокинет, то этот же народ выберет себе в кумиры говно еще хуже. Потому что дна у этого народа нет, он всегда с воплем "хуже не будет" найдет куда вляпаться.
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30.06.2020 21:55 Відповісти
Не могу понять, как это можно было доверять клоуну, который смеялся над Украиной и обзывал её проституткой, это вообще надо быть полнейшим идиотом.
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30.06.2020 22:08 Відповісти
а бойке с парашенкой тоже украинцы доверяют?? можно писать "граждане"??
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01.07.2020 01:30 Відповісти
ці дебіли хохлосракі скоро й мертвечукам та іншій *************** бидлоті довіряти булуть!
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01.07.2020 10:38 Відповісти
А Петя вообще в жоле по доверию народа. Как же так?
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01.07.2020 10:48 Відповісти
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