51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

Президент України Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед населення - 41%. Водночас рівень недовіри до президента склав 51%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Всім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру", - наголошується в звіті за підсумками опитування, оприлюдненому Центром.

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"В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), проте частка тих, хто йому не довіряє, становить 51% .Трохи нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%). Довіра до інших представників влади значно нижча.Так, А. Авакову довіряють 13%, не довіряють - 77%, Д. Шмигалю - відповідно 12% і 61%, І. Венедіктовій - відповідно 8% і 49,5 %, А. Єрмаку - відповідно 7% і 50,5%. Низька також довіра і до опозиційних політиків. Ю. Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють - 67%, С. Вакарчуку - відповідно 18% і 70%, П. Порошенку - відповідно 17% і 77%, Ю.Тимошенко - відповідно 14% і 79%", - уточнюють в Центрі Разумкова.





Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.