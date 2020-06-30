51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова
Президент України Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед населення - 41%. Водночас рівень недовіри до президента склав 51%.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"Всім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру", - наголошується в звіті за підсумками опитування, оприлюдненому Центром.
"В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), проте частка тих, хто йому не довіряє, становить 51% .Трохи нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%). Довіра до інших представників влади значно нижча.Так, А. Авакову довіряють 13%, не довіряють - 77%, Д. Шмигалю - відповідно 12% і 61%, І. Венедіктовій - відповідно 8% і 49,5 %, А. Єрмаку - відповідно 7% і 50,5%. Низька також довіра і до опозиційних політиків. Ю. Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють - 67%, С. Вакарчуку - відповідно 18% і 70%, П. Порошенку - відповідно 17% і 77%, Ю.Тимошенко - відповідно 14% і 79%", - уточнюють в Центрі Разумкова.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенко взагалі не можливо порівнювати з твариною. Він багато що зробив, а торчок тільки обсирається щодня...
Хіба хтось може назвати хоч одну добру справу від ЗЕлупи?
Наприклад відкрито ряд кримінальних справ по злодію і мародеру. Злодій і мародер боїться ходити на слідчі дії, ось і сьогодні сачканув. Це- добра справа, скільки кожен з президентів України повинен бути притягнутий до чесного суду і справедливої відповідальності.
Наприклад, я би Зеленського підтримав. Вилами.
https://censor.net/ua/v3205018
Ну а рейтинги от всяких Центров это работа по направлению нарида в "нужное русло", "подсказка" т. сказать
Итак, насколько вы доверяете президенту?:
A. Полностью доверяю.
B. Скорее доверяю, чем не доверяю.
C. Наполовину доверяю, наполовину не доверяю.
D. Скорее не доверяю, но в глубине души полностью доверяю.
E. Доверяю лишь немножко, но скорее не доверяю, хотя когда выпью полностью доверяю
Не абстракции, которые жлоб не может сожрать, выпить или в погреб утащить, а конкретнее.
Свою жизнь, свободу, здоровье, благополучие 51% по прежнему готов доверить клоуну-наркоману с липовым образованием?
Вот спрашивали бы конкретно:
Вы готовы доверить свою машину наркоману?
Вы готовы доверить своего ребенка незнакомому клоуну?
Вы готовы доверить свои деньги 42-летнему аферисту на доверие?
Дещо збідніла земля наша на дурнів. Хоча, це все ж менше ніж 73 відсотки. Така статистика вже трохи тішить. Але, мені здається, принаймні половина і з цих 41% просто вперті віслюки, яким брак розуму і примітивний гонор не дозволяють навіть у анонімному опитуванні визнати, що вони ними є. Решта - ідейні придурки.
Ндааа...
Сейчас признаться, что голосовал за гундосого Додика, это как признаться в диагнозе умственной неполноценности...
Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине.
61 % считает, что события развиваются не правильно, но доверяют Додику 41% ??? 😂😂😂.
1. Физиологические потребности;
2. Просмотр ТВ;
3. Посадить Порошенко.
Центр Разумкова, 11 ноября 2019 доверяли 68,2%
КМИС, 27 ноября 2019 доверяли 52%
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3 https://ukraine-elections.com.ua/socopros/trust_rating/3
68,2 - 52 = 16,2
41 - 16,2 = 24,8% доверяют Зеленскому.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta Результаты соцопросов: рейтинги политиков. Выборы Президента Украины - Зеленский - 25.3%
К осени рейтинг будет как у Яценюка.
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
Разумков, который Жульке прогнозировал в 2019 30% (а на деле получилось 13%),
уже до 41% нарисовал. побегали зеленые, и решили:непорядок, надо подрисовать