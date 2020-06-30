Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти в отставку в любой момент, как только народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое желание.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.
"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес.
Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение", - сказал он.
При этом премьер-министр озвучил положительные стороны его Кабмина.
"Я назову вам положительные стороны, мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как осенью будет развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок нет", - отметил глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
Но не уходят и не уйдут пока их вперед ногами не вынесут.
премьер министр в Украине имеет большие полномочия и может послать и президента..
я так понимаю за 10к купил должность - уже отбил
Вже надувають рейтинг Медведчука, .........а з урахуванням теми про наркотичну залежність готується державний заколот, під оголтіле бряцання зброєю москалів.
73% ви зробили це разом, але є ще можливість це зупинити!!!!!!!!!!!
А как же план работы правительства, обещания, которые ты давал луноликому? Уже забыл?
Тебе доверяют один из высших постов в государстве, а ты готов уйти в любой момент.
Да ты мечтать о таком не мог, если б не зеленая плесень!
Какая у вас, бл@дь, короткая память.
Хотя, у народа украинского, она, к сожалению, такая же.
Климат плохой, наверное.
А потiм прийшли свинi".
То есть никаких программ или проектов, занимающих дольше одного месяца, оно не рассматривает и ими не интересуется.