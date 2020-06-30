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отставка (3146) Шмыгаль Денис (2596)

Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль

Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти в отставку в любой момент, как только народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое желание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес.

Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль

При этом премьер-министр озвучил положительные стороны его Кабмина.

"Я назову вам положительные стороны, мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как осенью будет развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок нет", - отметил глава правительства.
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Топ комментарии
+15
в тюрьму.
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30.06.2020 12:41
+15
А присесть не готов? Надо готовиться.
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30.06.2020 12:42
+11
так иди
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30.06.2020 12:42
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в тюрьму.
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30.06.2020 12:41 Ответить
А присесть не готов? Надо готовиться.
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30.06.2020 12:42 Ответить
Шмыгло просто вам говорит что 10 кг весит 1 миллион долларов по 100 номинала купюра также весит 1 лям гривен 1 лям евро по купюре 500 весит 2 кг 400 грамм короче чем больше Шмыгло сидит тем больше прилипает САМО а потом на себе тащить такие тяжести пожалийте мне и моим пра пра пра пра внукам наворовано с прибылью 200%
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30.06.2020 13:20 Ответить
так иди
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30.06.2020 12:42 Ответить
Прежде чем хлопнуть дверью, убедись, что она хлопает!" - Дон-Аминадо.
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30.06.2020 12:42 Ответить
Шмигаль, потерпи трішки- Бойко ще не набрав підтримки вище Вовки...
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30.06.2020 12:42 Ответить
Да бабок уже набрал можно и в отставку! а чего отставка это же не тюрьма это мальдивы девочки пиво яхта!!! А ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ой т.е. граждане Украины!!
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30.06.2020 12:43 Ответить
Уйти?? А ответить за содеянное готов??
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30.06.2020 12:43 Ответить
ой, ладно все так говорят, но от корыта не оторвешь
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30.06.2020 12:44 Ответить
Аваков тоже типа готов. И ЗЕ типа готов, как только скажут.

Но не уходят и не уйдут пока их вперед ногами не вынесут.
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30.06.2020 12:44 Ответить
беги, шмыга, беги!!!!!!!!
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30.06.2020 12:44 Ответить
А шо так ? Прибарахлився, і вже видно хвіст песца ?
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30.06.2020 12:45 Ответить
Оманське брехло теж так казало, а тепер вже милиться на другий термін.
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30.06.2020 12:45 Ответить
По типу затарився?)))
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30.06.2020 12:48 Ответить
сосунок.
премьер министр в Украине имеет большие полномочия и может послать и президента..
я так понимаю за 10к купил должность - уже отбил
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30.06.2020 12:49 Ответить
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3901
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30.06.2020 12:49 Ответить
Тули вже,електромонтером до рижого.
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30.06.2020 12:50 Ответить
Этт понятно... Во *** новость
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30.06.2020 12:52 Ответить
С виду нормальный, но когда он рубаху рвёт за Рюкхакова понимаю, что он или в доле или не в курсе, что происходит в стране...
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30.06.2020 12:53 Ответить
одному мне кажется, шо жить стало, в Украине - гораздо хуже - чем еще год назад?
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30.06.2020 12:54 Ответить
Действительно стало хуже, и намного.
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30.06.2020 13:05 Ответить
Як мінімум 61% це зрозуміли.
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30.06.2020 13:05 Ответить
пиши заяву - и нах..й, могу курьером прислать бумагу и ручку
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30.06.2020 12:54 Ответить
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9965
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30.06.2020 12:54 Ответить
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30.06.2020 13:02 Ответить
Акт 3 - п"єси ід назвою "студент" особи тіж самі - обличчя змінюються у оскал. Вакарчук пішов зі сцени роль статиста задовбала.Замість нього вводяться нові дійові особи.
Вже надувають рейтинг Медведчука, .........а з урахуванням теми про наркотичну залежність готується державний заколот, під оголтіле бряцання зброєю москалів.
73% ви зробили це разом, але є ще можливість це зупинити!!!!!!!!!!!
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30.06.2020 12:56 Ответить
Та понятно шо готов....Даже с удовольствием. Главное -это запись в биографии -Был премьер-министром !!? Тут и почет и пенсия. Потому и соглашался на должность ,а руководство - дело темное его уму не доступное!
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30.06.2020 12:56 Ответить
Другими словами "мне похрену, главное, что не посадят, ибо я много знаю".
А как же план работы правительства, обещания, которые ты давал луноликому? Уже забыл?
Тебе доверяют один из высших постов в государстве, а ты готов уйти в любой момент.
Да ты мечтать о таком не мог, если б не зеленая плесень!
Какая у вас, бл@дь, короткая память.
Хотя, у народа украинского, она, к сожалению, такая же.
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30.06.2020 12:58 Ответить
чертарсенборисыч уже на низком старте...
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30.06.2020 13:02 Ответить
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль

Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8364
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30.06.2020 13:03 Ответить
Как-то не задерживаются премьеры в зекоманде.
Климат плохой, наверное.
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30.06.2020 13:04 Ответить
"Порох дорвався до корита, и насипав туди грошей.
А потiм прийшли свинi".
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30.06.2020 13:07 Ответить
Если бы это был ключ к успеху, так нет. В " отставку" (кавычки должны быть красного цвета, а точнее, алого) должно уйти все шобло, пока опорно-двигательный аппарат способен функционировать. Но шобло никак не может поверить в то, что человек внезапно смертен, как выразился "Волонд", " вот в чем фокус".Искаженное восприятие реальности, худшее восприятие.
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30.06.2020 13:08 Ответить
Шмыгаль бездарь и зеленский клоун довели за год страну- Украину, до ручки, и посадили экономику страны на колени, а теперь хотят уйти дёшево и быстро в отставку!! Не выйдет !! Хватит один самокатчик-премьер, натворил бед и быстро и безнаказанно смылся!! теперь эти клоуны хотят смыться!! Нет!! Сначала уголовные дела против обоих!! За бездействие и безграмотные действия , чтобы другим клоунам неповадно было лезть в президенты и премьеры!! А потом с чистой совестью на волю!!
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30.06.2020 13:31 Ответить
Гнати в три шиї,разом з зеленим бидлом.
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30.06.2020 13:39 Ответить
"в любой момент"?
То есть никаких программ или проектов, занимающих дольше одного месяца, оно не рассматривает и ими не интересуется.
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30.06.2020 14:04 Ответить
"Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль" - какая бы шмыгаль этого не говорила, а кресла зубами вцепляются, а ежели оторвёшь, в форточку через "суд" лезут!!! =)
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30.06.2020 14:25 Ответить
Уже иди! Не жди!!!
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30.06.2020 15:12 Ответить
ну, раз готов, то п"здуй)))
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30.06.2020 15:21 Ответить
Я вже накрався і готовий в любий момент схиляти...
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30.06.2020 17:57 Ответить
Невже він скаже - нізащо не піду. Навіщо такі очевидні заяви постити?
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30.06.2020 18:29 Ответить
Беги быстрей. Уже народ своё слово сказал.
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01.07.2020 14:30 Ответить
 
 