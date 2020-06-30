Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти в отставку в любой момент, как только народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое желание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес.

Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение", - сказал он.

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При этом премьер-министр озвучил положительные стороны его Кабмина.

"Я назову вам положительные стороны, мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как осенью будет развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок нет", - отметил глава правительства.