Готовий піти у відставку в будь-який момент, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти у відставку в будь-який момент, як тільки народ України, Верховна Рада або президент висловлять таке бажання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.
"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес.
Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку", - сказав він.
При цьому прем'єр-міністр озвучив позитивні сторони його Кабміну.
"Я скажу вам позитивні сторони, ми практично завершили реформу децентралізації, переходимо до фінішної прямої - це вибори місцевих рад. Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загроз тому, що вибори будемо переносити чи вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо й об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватиметься епідемія коронавірусу. Але інших застережень не існує", - зазначив глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Но не уходят и не уйдут пока их вперед ногами не вынесут.
премьер министр в Украине имеет большие полномочия и может послать и президента..
я так понимаю за 10к купил должность - уже отбил
Вже надувають рейтинг Медведчука, .........а з урахуванням теми про наркотичну залежність готується державний заколот, під оголтіле бряцання зброєю москалів.
73% ви зробили це разом, але є ще можливість це зупинити!!!!!!!!!!!
А как же план работы правительства, обещания, которые ты давал луноликому? Уже забыл?
Тебе доверяют один из высших постов в государстве, а ты готов уйти в любой момент.
Да ты мечтать о таком не мог, если б не зеленая плесень!
Какая у вас, бл@дь, короткая память.
Хотя, у народа украинского, она, к сожалению, такая же.
Климат плохой, наверное.
А потiм прийшли свинi".
То есть никаких программ или проектов, занимающих дольше одного месяца, оно не рассматривает и ими не интересуется.