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відставка (1455) Денис Шмигаль (4408)

Готовий піти у відставку в будь-який момент, - Шмигаль

Готовий піти у відставку в будь-який момент, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти у відставку в будь-який момент, як тільки народ України, Верховна Рада або президент висловлять таке бажання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес.

Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю, що тема відставки Авакова вже себе вичерпала, - Шмигаль

При цьому прем'єр-міністр озвучив позитивні сторони його Кабміну.

"Я скажу вам позитивні сторони, ми практично завершили реформу децентралізації, переходимо до фінішної прямої - це вибори місцевих рад. Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загроз тому, що вибори будемо переносити чи вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо й об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватиметься епідемія коронавірусу. Але інших застережень не існує", - зазначив глава уряду.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
в тюрьму.
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30.06.2020 12:41
+15
А присесть не готов? Надо готовиться.
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30.06.2020 12:42
+11
так иди
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30.06.2020 12:42
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в тюрьму.
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30.06.2020 12:41 Відповісти
А присесть не готов? Надо готовиться.
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Шмыгло просто вам говорит что 10 кг весит 1 миллион долларов по 100 номинала купюра также весит 1 лям гривен 1 лям евро по купюре 500 весит 2 кг 400 грамм короче чем больше Шмыгло сидит тем больше прилипает САМО а потом на себе тащить такие тяжести пожалийте мне и моим пра пра пра пра внукам наворовано с прибылью 200%
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30.06.2020 13:20 Відповісти
так иди
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Прежде чем хлопнуть дверью, убедись, что она хлопает!" - Дон-Аминадо.
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Шмигаль, потерпи трішки- Бойко ще не набрав підтримки вище Вовки...
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Да бабок уже набрал можно и в отставку! а чего отставка это же не тюрьма это мальдивы девочки пиво яхта!!! А ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ой т.е. граждане Украины!!
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30.06.2020 12:43 Відповісти
Уйти?? А ответить за содеянное готов??
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30.06.2020 12:43 Відповісти
ой, ладно все так говорят, но от корыта не оторвешь
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30.06.2020 12:44 Відповісти
Аваков тоже типа готов. И ЗЕ типа готов, как только скажут.

Но не уходят и не уйдут пока их вперед ногами не вынесут.
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30.06.2020 12:44 Відповісти
беги, шмыга, беги!!!!!!!!
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30.06.2020 12:44 Відповісти
А шо так ? Прибарахлився, і вже видно хвіст песца ?
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30.06.2020 12:45 Відповісти
Оманське брехло теж так казало, а тепер вже милиться на другий термін.
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30.06.2020 12:45 Відповісти
По типу затарився?)))
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30.06.2020 12:48 Відповісти
сосунок.
премьер министр в Украине имеет большие полномочия и может послать и президента..
я так понимаю за 10к купил должность - уже отбил
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30.06.2020 12:49 Відповісти
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3901
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30.06.2020 12:49 Відповісти
Тули вже,електромонтером до рижого.
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30.06.2020 12:50 Відповісти
Этт понятно... Во *** новость
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30.06.2020 12:52 Відповісти
С виду нормальный, но когда он рубаху рвёт за Рюкхакова понимаю, что он или в доле или не в курсе, что происходит в стране...
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30.06.2020 12:53 Відповісти
одному мне кажется, шо жить стало, в Украине - гораздо хуже - чем еще год назад?
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Действительно стало хуже, и намного.
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30.06.2020 13:05 Відповісти
Як мінімум 61% це зрозуміли.
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30.06.2020 13:05 Відповісти
пиши заяву - и нах..й, могу курьером прислать бумагу и ручку
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9965
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30.06.2020 12:54 Відповісти
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Акт 3 - п"єси ід назвою "студент" особи тіж самі - обличчя змінюються у оскал. Вакарчук пішов зі сцени роль статиста задовбала.Замість нього вводяться нові дійові особи.
Вже надувають рейтинг Медведчука, .........а з урахуванням теми про наркотичну залежність готується державний заколот, під оголтіле бряцання зброєю москалів.
73% ви зробили це разом, але є ще можливість це зупинити!!!!!!!!!!!
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30.06.2020 12:56 Відповісти
Та понятно шо готов....Даже с удовольствием. Главное -это запись в биографии -Был премьер-министром !!? Тут и почет и пенсия. Потому и соглашался на должность ,а руководство - дело темное его уму не доступное!
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30.06.2020 12:56 Відповісти
Другими словами "мне похрену, главное, что не посадят, ибо я много знаю".
А как же план работы правительства, обещания, которые ты давал луноликому? Уже забыл?
Тебе доверяют один из высших постов в государстве, а ты готов уйти в любой момент.
Да ты мечтать о таком не мог, если б не зеленая плесень!
Какая у вас, бл@дь, короткая память.
Хотя, у народа украинского, она, к сожалению, такая же.
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30.06.2020 12:58 Відповісти
чертарсенборисыч уже на низком старте...
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль

Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8364
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30.06.2020 13:03 Відповісти
Как-то не задерживаются премьеры в зекоманде.
Климат плохой, наверное.
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30.06.2020 13:04 Відповісти
"Порох дорвався до корита, и насипав туди грошей.
А потiм прийшли свинi".
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30.06.2020 13:07 Відповісти
Если бы это был ключ к успеху, так нет. В " отставку" (кавычки должны быть красного цвета, а точнее, алого) должно уйти все шобло, пока опорно-двигательный аппарат способен функционировать. Но шобло никак не может поверить в то, что человек внезапно смертен, как выразился "Волонд", " вот в чем фокус".Искаженное восприятие реальности, худшее восприятие.
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30.06.2020 13:08 Відповісти
Шмыгаль бездарь и зеленский клоун довели за год страну- Украину, до ручки, и посадили экономику страны на колени, а теперь хотят уйти дёшево и быстро в отставку!! Не выйдет !! Хватит один самокатчик-премьер, натворил бед и быстро и безнаказанно смылся!! теперь эти клоуны хотят смыться!! Нет!! Сначала уголовные дела против обоих!! За бездействие и безграмотные действия , чтобы другим клоунам неповадно было лезть в президенты и премьеры!! А потом с чистой совестью на волю!!
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30.06.2020 13:31 Відповісти
Гнати в три шиї,разом з зеленим бидлом.
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30.06.2020 13:39 Відповісти
"в любой момент"?
То есть никаких программ или проектов, занимающих дольше одного месяца, оно не рассматривает и ими не интересуется.
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30.06.2020 14:04 Відповісти
"Готов уйти в отставку в любой момент, - Шмыгаль" - какая бы шмыгаль этого не говорила, а кресла зубами вцепляются, а ежели оторвёшь, в форточку через "суд" лезут!!! =)
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30.06.2020 14:25 Відповісти
Уже иди! Не жди!!!
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30.06.2020 15:12 Відповісти
ну, раз готов, то п"здуй)))
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30.06.2020 15:21 Відповісти
Я вже накрався і готовий в любий момент схиляти...
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Невже він скаже - нізащо не піду. Навіщо такі очевидні заяви постити?
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30.06.2020 18:29 Відповісти
Беги быстрей. Уже народ своё слово сказал.
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01.07.2020 14:30 Відповісти
 
 