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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют пункты пропуска на Донбассе, работает лишь один КПВВ, - Госпогранслужба

Оккупанты блокируют пункты пропуска на Донбассе, работает лишь один КПВВ, - Госпогранслужба

С 11 июня наемники РФ блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Согласно требованиям приказа Командующего объединенными силами, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд к временно оккупированной территории с 7.00 до 18.00, на въезд к контролируемой территории - с 7.00 до 20.00, а в КПВВ "Марьинка" - ежедневно с 11.00 до 14.00. Однако, эти дорожные коридоры пока заблокированы наемниками РФ.

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7.00 до 18.00, на вход на контролируемую территорию - с 7.00 до 20.00. Вчера данный КПВВ пересекло более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются.

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Оккупанты блокируют пункты пропуска на Донбассе, работает лишь один КПВВ, - Госпогранслужба



хоть хто-то сделает что-то полезное для украиты и убиенное для рускага мира

ато соевый гетьман за 5 лет только открывал пукнты для завоза

макаронов ахметовских в бамбасы для кормления ихней руской
армыи
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30.06.2020 14:38 Ответить
Терористи не випускають громадян, щоб громадяни не могли повідомити подробиці підготовки терористів до наступу! Тобто путін готує наступ в ОРДЛО і потрібно вводити Воєнний стан і підтягувати резерви!
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30.06.2020 15:23 Ответить
Ну и хрен с ними. Мои "родственнички" приезжать на неоккупированную часть Украины за помощью, за пенсией, за покупками. А когда возвращаются назад - обсирают Украину! И таких там процентов 90. Поэтому у меня к ним никакой жалости.
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30.06.2020 14:39 Ответить
Треба закрити всі КПВВ років на 25.
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30.06.2020 14:44 Ответить
Випустіть ту тисячу, що застряла там.
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30.06.2020 14:48 Ответить
 
 