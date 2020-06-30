Оккупанты блокируют пункты пропуска на Донбассе, работает лишь один КПВВ, - Госпогранслужба

С 11 июня наемники РФ блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Согласно требованиям приказа Командующего объединенными силами, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд к временно оккупированной территории с 7.00 до 18.00, на въезд к контролируемой территории - с 7.00 до 20.00, а в КПВВ "Марьинка" - ежедневно с 11.00 до 14.00. Однако, эти дорожные коридоры пока заблокированы наемниками РФ.

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7.00 до 18.00, на вход на контролируемую территорию - с 7.00 до 20.00. Вчера данный КПВВ пересекло более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются.

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