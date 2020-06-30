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Госпогранслужба (6141) информация (378) пограничники (1561) СБУ (19472) Ивано-Франковская область (901)

Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ

Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд.

Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд.

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Топ комментарии
+4
С чем работают, то и воруют!
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30.06.2020 14:48
+3
Нинішнім прикордонникам лише одне питання - а по чому метр кордону?
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30.06.2020 14:51
+2
Дайте это прочесть вэлыкаму рэхфарматару михуилу сракашвили, пусть проведет рэхформу и поднимет погранцам зарплаты в 3... нет, в 5 раз, "...нехай этот долгоносик подавится"(с)
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30.06.2020 14:53
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С чем работают, то и воруют!
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30.06.2020 14:48 Ответить
Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ



будущие начальниик и замначальника
всей укрмитниицы, а не какой то там и франковской

справятся
мы верим
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30.06.2020 14:51 Ответить
Нинішнім прикордонникам лише одне питання - а по чому метр кордону?
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30.06.2020 14:51 Ответить
Дайте это прочесть вэлыкаму рэхфарматару михуилу сракашвили, пусть проведет рэхформу и поднимет погранцам зарплаты в 3... нет, в 5 раз, "...нехай этот долгоносик подавится"(с)
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30.06.2020 14:53 Ответить
Потужна рехворма потужнава міністра...
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30.06.2020 15:07 Ответить
Напоминаю, что у погранцов есть внутренняя безопасность. По идее: или в доле ... или "на биржу труда".
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30.06.2020 15:23 Ответить
А ну-ка, все дружно: кто там министром у погранцов?!
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30.06.2020 15:24 Ответить
А цікаво, вони кацапам продали інфу про всіх громадян чи тільки атовців?
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30.06.2020 15:32 Ответить
Так це ж, орли Авакова, чого ви від них очікували? Авакова у нас влада не здає, а він своїх не здає.
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30.06.2020 15:28 Ответить
Третьякова, это защитники или низкосортные?
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30.06.2020 15:35 Ответить
СБУ не потерпит конкуренции.
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30.06.2020 16:59 Ответить
Посмотрел их базу,оказался невъездным.
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30.06.2020 20:07 Ответить
 
 