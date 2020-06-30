Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд.
Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты.
Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Материалы дела направлены в суд.
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будущие начальниик и замначальника
всей укрмитниицы, а не какой то там и франковской
справятся
мы верим