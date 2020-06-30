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"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

С 1 июля "Укрзализныця" переводит на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса компании, региональных филиалов и филиалов, и инженерно-технических работников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом рассказал и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов компании.

Сотрудников, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (по реконструкции и капитальному ремонту пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, по непосредственной перевозки грузов и пассажиров и их обслуживания, по словам главы Укрзализныци, введение неполной рабочей недели не коснется.

В ходе встречи Юрик напомнил, что сегодня АО "Укрзализныця" наработана и внедряется ряд антикризисных мер для скорейшего преодоления вызовов, стоящих перед компанией в результате пандемии коронавируса.

"Нам уже удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, активной борьбе с коррупцией, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующей мощности до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства

Также во исполнение Закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей госкомпаний, на период карантина размер зарплаты членов правления "Укрзализныци" приведен до размера, который не превышает 10 минимальных зарплат. Кроме того, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены до 25%. Таким образом руководство солидаризируется со всем коллективом железнодорожников.

Руководитель компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за два месяца до введения, и уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+10
Блин даже в 90 такой херни не было! Наголосовали идиоты!
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30.06.2020 14:54
+9
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 2777
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30.06.2020 14:57
+9
За те, щоби ви працювали як у Фінляндії! Чотири робочі дні у тиждень! І не дякуйте, я сам від себе у захваті
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 9432
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30.06.2020 15:03
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Правила форума Совет форумчан
Блин даже в 90 такой херни не было! Наголосовали идиоты!
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30.06.2020 14:54 Ответить
А ведь еще недавно.

"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 1297
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30.06.2020 14:59 Ответить
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 8958
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30.06.2020 15:00 Ответить
- при чем тут зеленский,я голосовал за свыню!
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30.06.2020 16:16 Ответить
А трёхразовое питание забыли! (Понедельник, среда, пятница).
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30.06.2020 14:55 Ответить
Это осенью.
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30.06.2020 14:55 Ответить
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 134
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30.06.2020 15:24 Ответить
Сладкое только на день народного единства!
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30.06.2020 15:25 Ответить
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 8751
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30.06.2020 15:29 Ответить
Это временно . Повысят стоимость бензина и всё наладится .
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30.06.2020 14:55 Ответить
Я думаю на зарплате СерЛеща это не скажется!
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30.06.2020 14:57 Ответить
Это святое, это трогать религия не позволяет.
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30.06.2020 14:58 Ответить
Зато сказалось на и без того небольшой зарплате работников. Учитывайте, что еще и премии им не будет. Учитывайте, что люди в отпуск пошли без отпускных и когда дадут неизвестно. А в среднем зарплата будет в районе 3 тыс грн. Вот и выживай как хочешь.
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30.06.2020 14:59 Ответить
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 2777
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30.06.2020 14:57 Ответить
Порошенко три раза предлагал Зелемойскому помощь в организации карантина, взамент идиотского, но... только бы не Порошенко...
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30.06.2020 15:06 Ответить
Свыня и без того каждый день "плэчи пидставляе" в колеса.
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30.06.2020 15:19 Ответить
Эта чтоли?
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 216
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30.06.2020 15:22 Ответить
Чем порошенковский карантин отличался бы от зеленсковского карантина? Все равно бы тоже считался нарушением Конституции Украины, штрафы незаконными, никто бы не соблюдал...
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30.06.2020 20:43 Ответить
Результаты правления серожы лещенка,специалист еще тот по управлению.
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30.06.2020 14:57 Ответить
Словосочетание при Порошенко такой херни не было уже не актуально! Даже при Януковиче такой херни не было!
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30.06.2020 14:59 Ответить
в декабре 2013 ж/д работала 4 дня в неделю, а с февраля-марта 2014 планировалось 3 дня в неделю, но пришла новая власть и стало пятидневка и вот опять четырехдневка. Кто да ж/д давно работает и "при памяти", тот подтвердит.
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30.06.2020 16:52 Ответить
Развитие Украины идет по кругу. Уже 30 лет...
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30.06.2020 20:45 Ответить
Вот и рЭХформы пошли.... закрыть, сократить, разорить 😊

Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства
Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

Ау, зе -73, вы подтвердили , что Лох должен страдать...Ну Что, сделали себя "разом"?
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30.06.2020 15:00 Ответить
Пишут СМИ, что в Австралии народ безработный резко в армию рванул служить.
Посмотрим, увеличится ли число желающих служить в ВСУ.
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30.06.2020 16:23 Ответить
А в Кременчуге на КРАЗе некоторых рабочих перевели на трехдневный рабочий МЕСЯЦ. Борьба с безработицей и бедностью в действии.
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30.06.2020 15:03 Ответить
За те, щоби ви працювали як у Фінляндії! Чотири робочі дні у тиждень! І не дякуйте, я сам від себе у захваті
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 9432
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30.06.2020 15:03 Ответить
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30.06.2020 15:17 Ответить
Во всем мире авиатранспортные и железнодорожные компании несут убытки (а также туристические, шоу-бизнес, профессиональные спорт). Даже при яныке и Порохе такого не было ))
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30.06.2020 15:05 Ответить
Вот как железнодорожные несут убытки ты объясни? Экономика упала на 10% значит грузоперевозки упали на 10% но нет пассажирских перевозок которые в Украине убыточные. ЗНАЧИТ НЕТ И УБЫТКОВ. Получается что падение грузоперевозок покрывается безубыточностью пассажирских перевозок! Или я не прав?
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30.06.2020 15:09 Ответить
И они орут, что коронавирус это - заговор фармацевтических компаний?
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30.06.2020 15:10 Ответить
Лещенко тоже будет продолжать получать каждый месяц полмиллиона грн «зарплаты» за свою четырехдневку???
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30.06.2020 15:26 Ответить
Одного понять не в силах я, о други!
Всю жызнь нам талдычили, что перевозки людей убыточны и компенсируются за счёт грузовых.
Так отчего же, млять, СОКРАЩЕНИЕ пассажирских перевозок от вируса не приводит к УЛУЧШЕНИЮ финансов Укрзалазныци?
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30.06.2020 15:38 Ответить
""Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю"

"Хуже уже не будет"(С), - верно, ЗЕбилы?
"Лишь бы не Порох"(С)
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30.06.2020 16:21 Ответить
Что сравнивать? несколько месяцев транспорт простаивал, да и сейчас не запущен полностью.
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30.06.2020 16:22 Ответить
Классика жанра от Укрзализници, как это каждый год 30 лет практикуется у них -
работать будут полную неделю т.к. движение, как в метро было, никто останавливать не будет, а платить будут за 4 дня,
где еще таких рабов найдешь готовых работать бесплатно?
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30.06.2020 16:31 Ответить
При Ющенко и Порошенко всегда была пятидневка.
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30.06.2020 16:56 Ответить
и при них вводили четырех дневку, когда денег небыло в бюджете
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30.06.2020 17:16 Ответить
Я работаю на ж/д больше 20 лет и прекрасно помню, при Ющенко раз была четырехдневка , когда примером был Янукович.
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30.06.2020 17:33 Ответить
 
 