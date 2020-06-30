""Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю"

С 1 июля "Укрзализныця" переводит на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса компании, региональных филиалов и филиалов, и инженерно-технических работников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом рассказал и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов компании.

Сотрудников, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (по реконструкции и капитальному ремонту пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, по непосредственной перевозки грузов и пассажиров и их обслуживания, по словам главы Укрзализныци, введение неполной рабочей недели не коснется.

В ходе встречи Юрик напомнил, что сегодня АО "Укрзализныця" наработана и внедряется ряд антикризисных мер для скорейшего преодоления вызовов, стоящих перед компанией в результате пандемии коронавируса.

"Нам уже удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, активной борьбе с коррупцией, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующей мощности до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены", - отметил он.

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Также во исполнение Закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей госкомпаний, на период карантина размер зарплаты членов правления "Укрзализныци" приведен до размера, который не превышает 10 минимальных зарплат. Кроме того, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены до 25%. Таким образом руководство солидаризируется со всем коллективом железнодорожников.

Руководитель компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за два месяца до введения, и уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной", - резюмировал он.