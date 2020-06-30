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Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства

Аэропорт

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В настоящее время подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возвращение к докарантинному уровню лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. Очень жаль расставаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", - заявил генеральный̆ директор управляющей компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко.

В пресс-службе аэропорта также подчеркнули что проблему усугубило также и отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства и властей̆ Киева при том, что руководство аэропорта неоднократно обращалось за помощью к властям. 

Также отмечается, что руководство Международного аэропорта "Киев" неоднократно обращалось за помощью к властям, но должной и своевременной реакции так и не последовало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Киев" записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним

Всего, по данным предприятия, в КП МА "Киев" и ТОВ "Мастер-Авиа" работает около 2 тыс. человек. В смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом, еще 8 тысяч сотрудников.

Аэропорт "Киев" - это второй̆ по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн. пассажиров и 30 тысяч рейсов в год. Это второй по суммам отчислений налогоплательщик в бюджет Киева среди коммунальных предприятий города.

"Банкротство аэропорта "Киев" будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом", - говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.
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Топ комментарии
+12
Все дружненько - спасибо вовочка, о бедности мы теперь будем только мечтать...
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30.06.2020 13:54
+12
Нехай ідуть класти плитку, як казав Шмигло.
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30.06.2020 13:55
+8
-не плачьте мы дадим вам 500000 рабочих мест!
-а где? и на какой должности?
-а какая вам разница?
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30.06.2020 13:56
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Все дружненько - спасибо вовочка, о бедности мы теперь будем только мечтать...
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30.06.2020 13:54 Ответить
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства - Цензор.НЕТ 9172
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30.06.2020 13:57 Ответить
В першу чергу всіх диспетчерів потрібно звільнити, як працівників з найбільшими зарплатами. Ще-техніків.
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30.06.2020 18:46 Ответить
Выбрали - жрем)
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30.06.2020 13:54 Ответить
Нехай ідуть класти плитку, як казав Шмигло.
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30.06.2020 13:55 Ответить
чего не смеетесь? не смешно? не поняли? ))))
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30.06.2020 13:56 Ответить
-не плачьте мы дадим вам 500000 рабочих мест!
-а где? и на какой должности?
-а какая вам разница?
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30.06.2020 13:56 Ответить
Эпоха бедности показала свой "конец"...😃
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30.06.2020 14:01 Ответить
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства - Цензор.НЕТ 4281
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30.06.2020 14:02 Ответить
Напрасно.
Можно запускать самолёты вручную.
Тогда бы ещё людей набрали.
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30.06.2020 14:08 Ответить
Сейчас Гундосик снимит видосик...
Интересно, а сколько процентов этого коллектива голосовали за "это", с призывом "зробимо їх разом"???
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30.06.2020 14:14 Ответить
Ну наверное, как по всей Украине, 73%.
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30.06.2020 14:26 Ответить
по всей Украине 80-85%. И только благодаря Львовской области, среднее получилось 73%.
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30.06.2020 15:08 Ответить
сомневаюсь что для тех кто дает тут коментарии на странице под статейками бутусова наступит эпоха бедности....рошен вам наверное исправно платит за каждый комент против Зе ну некоторым так точно....

Если бутусов напишет о подраненом колорадском жуке ......то и тут найдут умельцы связать это с провалами Зе....
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30.06.2020 14:19 Ответить
Причому тут зеленький? Йди спать кацапсіна і не ганьби прапор Литви
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30.06.2020 14:24 Ответить
от тоби и на.......який хробак намалювався.....та злючий якый.....То наберы в рот ги--а та плюнь на мене
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30.06.2020 14:39 Ответить
Всем идти удиннять полосу.
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30.06.2020 14:26 Ответить
"Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства

Хуже уже не будет, верно, Зебобики?
"Лишь бы не Порошенко"(С)
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30.06.2020 14:26 Ответить
Разорился как какой-то цирк дю саплей.
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30.06.2020 14:27 Ответить
при порошенко аэропорт рос и расширялся, а при зеленском сокращают персонал, и похоже через год на месте аэропорта будет спальный район
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30.06.2020 15:03 Ответить
С таким говнокомандующим будет укреп район, по типу донецкого аэропорта.
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30.06.2020 15:13 Ответить
будем возрождать галерный флот на Днепре.
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30.06.2020 15:07 Ответить
«зЭ - наш прэзыдэнт! Зрабима йих разам!!! «
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30.06.2020 15:29 Ответить
Главное, что «мародёра» «скинуть успели» )))
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30.06.2020 16:14 Ответить
Украина - единственная страна в Европе, которая не одной копейкой не помогла аэропортам во время карантина. Борисполь очень долго просил помочь, потом взяли кредит под драконовские проценты чтобы людям хоть какую-то з/п платить. И когда откроют полеты, цены на все будут подняты, т.к. кредит надо отдавать. А когда поднимут цены, про лоу косты можно будет забыть. Это так чтобы мы потом знали кого благодарить.
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30.06.2020 15:31 Ответить
А чья СОБСТВЕННОСТЬ этот аэропорт?
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30.06.2020 16:00 Ответить
Зе, ты зачем лично изобрёл коронавирус и весь мир заразил?
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01.07.2020 05:40 Ответить
 
 