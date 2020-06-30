"Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В настоящее время подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возвращение к докарантинному уровню лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. Очень жаль расставаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", - заявил генеральный̆ директор управляющей компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко.

В пресс-службе аэропорта также подчеркнули что проблему усугубило также и отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства и властей̆ Киева при том, что руководство аэропорта неоднократно обращалось за помощью к властям.

Также отмечается, что руководство Международного аэропорта "Киев" неоднократно обращалось за помощью к властям, но должной и своевременной реакции так и не последовало.

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Всего, по данным предприятия, в КП МА "Киев" и ТОВ "Мастер-Авиа" работает около 2 тыс. человек. В смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом, еще 8 тысяч сотрудников.

Аэропорт "Киев" - это второй̆ по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн. пассажиров и 30 тысяч рейсов в год. Это второй по суммам отчислений налогоплательщик в бюджет Киева среди коммунальных предприятий города.

"Банкротство аэропорта "Киев" будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом", - говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.