Аеропорт "Київ" скоротить 50% співробітників, щоб уникнути банкрутства

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського починає поетапне скорочення своїх співробітників на тлі кризи авіаційної галузі через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

На цей момент кожен підрозділ аеропорту вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт "Київ" об'єднує тисячі фахівців, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не лише багато часу, але і значні кошти. Із сумом доведеться прощатися з кожним з них, адже у нас сформувалася відмінна команда", - заявив генеральний̆ директор керуючої компанії "Майстер-Авіа" Олег Левченко

У пресслужбі аеропорту також наголосили що проблему ускладнила й відсутність будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства та влади Києва при тому, що керівництво аеропорту неодноразово зверталося по допомогу до влади.

Також зазначається, що керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" неодноразово зверталося по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не було.

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Всього, за даними підприємства, в КП МА "Київ" і ТОВ "Майстер-Авіа" працює близько 2 тис. осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Це другий за сумами відрахувань платник податків до бюджету Києва серед комунальних підприємств міста.

"Банкрутство аеропорту "Київ" матиме катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки та ринку праці загалом", - йдеться в заяві пресслужби аеропорту.