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Аеропорт "Київ" скоротить 50% співробітників, щоб уникнути банкрутства

Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського починає поетапне скорочення своїх співробітників на тлі кризи авіаційної галузі через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

На цей момент кожен підрозділ аеропорту вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт "Київ" об'єднує тисячі фахівців, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не лише багато часу, але і значні кошти. Із сумом доведеться прощатися з кожним з них, адже у нас сформувалася відмінна команда", - заявив генеральний̆ директор керуючої компанії "Майстер-Авіа" Олег Левченко

У пресслужбі аеропорту також наголосили що проблему ускладнила й відсутність будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства та влади Києва при тому, що керівництво аеропорту неодноразово зверталося по допомогу до влади.

Також зазначається, що керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" неодноразово зверталося по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не було.

Також читайте: Аеропорт "Київ" записав відеозвернення: Якщо держава не втрутиться, ця криза стане для нас останньою

Всього, за даними підприємства, в КП МА "Київ" і ТОВ "Майстер-Авіа" працює близько 2 тис. осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Це другий за сумами відрахувань платник податків до бюджету Києва серед комунальних підприємств міста.

"Банкрутство аеропорту "Київ" матиме катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки та ринку праці загалом", - йдеться в заяві пресслужби аеропорту.

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Топ коментарі
+12
Все дружненько - спасибо вовочка, о бедности мы теперь будем только мечтать...
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30.06.2020 13:54
+12
Нехай ідуть класти плитку, як казав Шмигло.
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30.06.2020 13:55
+8
-не плачьте мы дадим вам 500000 рабочих мест!
-а где? и на какой должности?
-а какая вам разница?
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30.06.2020 13:56
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Все дружненько - спасибо вовочка, о бедности мы теперь будем только мечтать...
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30.06.2020 13:54 Відповісти
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства - Цензор.НЕТ 9172
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30.06.2020 13:57 Відповісти
В першу чергу всіх диспетчерів потрібно звільнити, як працівників з найбільшими зарплатами. Ще-техніків.
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30.06.2020 18:46 Відповісти
Выбрали - жрем)
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30.06.2020 13:54 Відповісти
Нехай ідуть класти плитку, як казав Шмигло.
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30.06.2020 13:55 Відповісти
чего не смеетесь? не смешно? не поняли? ))))
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30.06.2020 13:56 Відповісти
-не плачьте мы дадим вам 500000 рабочих мест!
-а где? и на какой должности?
-а какая вам разница?
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30.06.2020 13:56 Відповісти
Эпоха бедности показала свой "конец"...😃
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30.06.2020 14:01 Відповісти
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства - Цензор.НЕТ 4281
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30.06.2020 14:02 Відповісти
Напрасно.
Можно запускать самолёты вручную.
Тогда бы ещё людей набрали.
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30.06.2020 14:08 Відповісти
Сейчас Гундосик снимит видосик...
Интересно, а сколько процентов этого коллектива голосовали за "это", с призывом "зробимо їх разом"???
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30.06.2020 14:14 Відповісти
Ну наверное, как по всей Украине, 73%.
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30.06.2020 14:26 Відповісти
по всей Украине 80-85%. И только благодаря Львовской области, среднее получилось 73%.
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30.06.2020 15:08 Відповісти
сомневаюсь что для тех кто дает тут коментарии на странице под статейками бутусова наступит эпоха бедности....рошен вам наверное исправно платит за каждый комент против Зе ну некоторым так точно....

Если бутусов напишет о подраненом колорадском жуке ......то и тут найдут умельцы связать это с провалами Зе....
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30.06.2020 14:19 Відповісти
Причому тут зеленький? Йди спать кацапсіна і не ганьби прапор Литви
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30.06.2020 14:24 Відповісти
от тоби и на.......який хробак намалювався.....та злючий якый.....То наберы в рот ги--а та плюнь на мене
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30.06.2020 14:39 Відповісти
Всем идти удиннять полосу.
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30.06.2020 14:26 Відповісти
"Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства

Хуже уже не будет, верно, Зебобики?
"Лишь бы не Порошенко"(С)
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30.06.2020 14:26 Відповісти
Разорился как какой-то цирк дю саплей.
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30.06.2020 14:27 Відповісти
при порошенко аэропорт рос и расширялся, а при зеленском сокращают персонал, и похоже через год на месте аэропорта будет спальный район
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30.06.2020 15:03 Відповісти
С таким говнокомандующим будет укреп район, по типу донецкого аэропорта.
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30.06.2020 15:13 Відповісти
будем возрождать галерный флот на Днепре.
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30.06.2020 15:07 Відповісти
«зЭ - наш прэзыдэнт! Зрабима йих разам!!! «
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30.06.2020 15:29 Відповісти
Главное, что «мародёра» «скинуть успели» )))
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30.06.2020 16:14 Відповісти
Украина - единственная страна в Европе, которая не одной копейкой не помогла аэропортам во время карантина. Борисполь очень долго просил помочь, потом взяли кредит под драконовские проценты чтобы людям хоть какую-то з/п платить. И когда откроют полеты, цены на все будут подняты, т.к. кредит надо отдавать. А когда поднимут цены, про лоу косты можно будет забыть. Это так чтобы мы потом знали кого благодарить.
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30.06.2020 15:31 Відповісти
А чья СОБСТВЕННОСТЬ этот аэропорт?
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30.06.2020 16:00 Відповісти
Зе, ты зачем лично изобрёл коронавирус и весь мир заразил?
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01.07.2020 05:40 Відповісти
 
 