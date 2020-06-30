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"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень

З 1 липня "Укрзалізниця" переводить на чотириденний робочий тиждень співробітників апаратів управлінь центрального офісу компанії, регіональних філій і філій та інженерно-технічних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це розповів в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час зустрічі з представниками профспілок компанії.

Співробітників, які працюють за змінним графіком, зайнятих на роботах капітального характеру (з реконструкції та капітального ремонту колії, стрілочних переводів, штучних споруд), з ремонту, обслуговування й налагодження основного технологічного устаткування, з безпосереднього перевезення вантажів і пасажирів та їх обслуговування, за словами очільника "Укрзалізниці", запровадження неповного робочого тижня не торкнеться.

У ході зустрічі Юрик нагадав, що сьогодні АТ "Укрзалізниця" напрацьована та впроваджується низка антикризових заходів для якнайшвидшого подолання викликів, що постали перед компанією внаслідок пандемії коронавірусу.

"Нам уже вдалося досягти стабілізації ситуації завдяки низці заходів економії на непріоритетних видатках, раціоналізації обсягу ремонтів та обслуговування, активній боротьбі з корупцією, отриманні додаткових доходів від продажу непридатного до використання майна. Зараз ми маємо зосередитися на перевізній роботі та наших клієнтах. Важливо, щоб усі процеси працювали чітко та на відповідну потужність до запиту реального сектору економіки. Умови праці залізничників, які відповідають за безперервність руху поїздів, будуть збережені", - зазначив він.

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Також на виконання Закону України, яким обмежено рівень оплати керівників держкомпаній, на період карантину приведено розмір зарплати членів правління Укрзалізниці до розміру, що не перевищує 10 мінімальних зарплат. Крім того, заробітні плати всіх топменеджерів центрального апарату в добровільному порядку знижені до 25 %. Таким чином керівництво товариства солідаризується з усім колективом залізничників.

Керівник компанії наголосив, що скорочення робочого тижня для окремих працівників — це вимушений крок, про який було заздалегідь повідомлено працівників наприкінці квітня цього року, за два місяці до запровадження, та вже наприкінці серпня компанія повернеться до перегляду строку дії цього рішення.

"Все залежатиме від відновлення економіки України та обсягів вантажних залізничних перевезень. Я впевнений, що компанія впорається з цією кризою та вийде з неї сильнішою та ефективнішою", - резюмував він.

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Топ коментарі
+10
Блин даже в 90 такой херни не было! Наголосовали идиоты!
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30.06.2020 14:54
+9
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 2777
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30.06.2020 14:57
+9
За те, щоби ви працювали як у Фінляндії! Чотири робочі дні у тиждень! І не дякуйте, я сам від себе у захваті
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 9432
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30.06.2020 15:03
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Блин даже в 90 такой херни не было! Наголосовали идиоты!
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30.06.2020 14:54 Відповісти
А ведь еще недавно.

"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 1297
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30.06.2020 14:59 Відповісти
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 8958
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30.06.2020 15:00 Відповісти
- при чем тут зеленский,я голосовал за свыню!
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30.06.2020 16:16 Відповісти
А трёхразовое питание забыли! (Понедельник, среда, пятница).
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Это осенью.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 134
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30.06.2020 15:24 Відповісти
Сладкое только на день народного единства!
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30.06.2020 15:25 Відповісти
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 8751
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30.06.2020 15:29 Відповісти
Это временно . Повысят стоимость бензина и всё наладится .
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Я думаю на зарплате СерЛеща это не скажется!
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Это святое, это трогать религия не позволяет.
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Зато сказалось на и без того небольшой зарплате работников. Учитывайте, что еще и премии им не будет. Учитывайте, что люди в отпуск пошли без отпускных и когда дадут неизвестно. А в среднем зарплата будет в районе 3 тыс грн. Вот и выживай как хочешь.
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30.06.2020 14:59 Відповісти
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 2777
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Порошенко три раза предлагал Зелемойскому помощь в организации карантина, взамент идиотского, но... только бы не Порошенко...
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30.06.2020 15:06 Відповісти
Свыня и без того каждый день "плэчи пидставляе" в колеса.
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30.06.2020 15:19 Відповісти
Эта чтоли?
"Укрзалізниця" частково переводить своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень - Цензор.НЕТ 216
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30.06.2020 15:22 Відповісти
Чем порошенковский карантин отличался бы от зеленсковского карантина? Все равно бы тоже считался нарушением Конституции Украины, штрафы незаконными, никто бы не соблюдал...
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30.06.2020 20:43 Відповісти
Результаты правления серожы лещенка,специалист еще тот по управлению.
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Словосочетание при Порошенко такой херни не было уже не актуально! Даже при Януковиче такой херни не было!
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30.06.2020 14:59 Відповісти
в декабре 2013 ж/д работала 4 дня в неделю, а с февраля-марта 2014 планировалось 3 дня в неделю, но пришла новая власть и стало пятидневка и вот опять четырехдневка. Кто да ж/д давно работает и "при памяти", тот подтвердит.
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30.06.2020 16:52 Відповісти
Развитие Украины идет по кругу. Уже 30 лет...
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30.06.2020 20:45 Відповісти
Вот и рЭХформы пошли.... закрыть, сократить, разорить 😊

Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников, чтобы избежать банкротства
Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

Ау, зе -73, вы подтвердили , что Лох должен страдать...Ну Что, сделали себя "разом"?
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30.06.2020 15:00 Відповісти
Пишут СМИ, что в Австралии народ безработный резко в армию рванул служить.
Посмотрим, увеличится ли число желающих служить в ВСУ.
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30.06.2020 16:23 Відповісти
А в Кременчуге на КРАЗе некоторых рабочих перевели на трехдневный рабочий МЕСЯЦ. Борьба с безработицей и бедностью в действии.
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30.06.2020 15:03 Відповісти
За те, щоби ви працювали як у Фінляндії! Чотири робочі дні у тиждень! І не дякуйте, я сам від себе у захваті
"Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - Цензор.НЕТ 9432
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30.06.2020 15:03 Відповісти
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30.06.2020 15:17 Відповісти
Во всем мире авиатранспортные и железнодорожные компании несут убытки (а также туристические, шоу-бизнес, профессиональные спорт). Даже при яныке и Порохе такого не было ))
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30.06.2020 15:05 Відповісти
Вот как железнодорожные несут убытки ты объясни? Экономика упала на 10% значит грузоперевозки упали на 10% но нет пассажирских перевозок которые в Украине убыточные. ЗНАЧИТ НЕТ И УБЫТКОВ. Получается что падение грузоперевозок покрывается безубыточностью пассажирских перевозок! Или я не прав?
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30.06.2020 15:09 Відповісти
И они орут, что коронавирус это - заговор фармацевтических компаний?
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30.06.2020 15:10 Відповісти
Лещенко тоже будет продолжать получать каждый месяц полмиллиона грн «зарплаты» за свою четырехдневку???
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30.06.2020 15:26 Відповісти
Одного понять не в силах я, о други!
Всю жызнь нам талдычили, что перевозки людей убыточны и компенсируются за счёт грузовых.
Так отчего же, млять, СОКРАЩЕНИЕ пассажирских перевозок от вируса не приводит к УЛУЧШЕНИЮ финансов Укрзалазныци?
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30.06.2020 15:38 Відповісти
""Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю"

"Хуже уже не будет"(С), - верно, ЗЕбилы?
"Лишь бы не Порох"(С)
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Что сравнивать? несколько месяцев транспорт простаивал, да и сейчас не запущен полностью.
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30.06.2020 16:22 Відповісти
Классика жанра от Укрзализници, как это каждый год 30 лет практикуется у них -
работать будут полную неделю т.к. движение, как в метро было, никто останавливать не будет, а платить будут за 4 дня,
где еще таких рабов найдешь готовых работать бесплатно?
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30.06.2020 16:31 Відповісти
При Ющенко и Порошенко всегда была пятидневка.
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30.06.2020 16:56 Відповісти
и при них вводили четырех дневку, когда денег небыло в бюджете
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30.06.2020 17:16 Відповісти
Я работаю на ж/д больше 20 лет и прекрасно помню, при Ющенко раз была четырехдневка , когда примером был Янукович.
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30.06.2020 17:33 Відповісти
 
 