Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, которые не зарегистрированы в Киеве, смогут пользоваться своим правом в обычном режиме.

Ранее Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы, - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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