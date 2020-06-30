РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9253 посетителя онлайн
Новости
4 110 16
КГГА (2945) Киев (24773) льготы (517) транспорт (1654)

Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, которые не зарегистрированы в Киеве, смогут пользоваться своим правом в обычном режиме.

Ранее Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы, - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Также читайте: Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Куда едут наши бабушки утром ?
показать весь комментарий
30.06.2020 15:09
+2
вИталька, ты лучше расскажи кто будет платить за транспорт который вынужден полупустым кататься??
показать весь комментарий
30.06.2020 15:14
+1
льготников больше чем плательщиков
показать весь комментарий
30.06.2020 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На таких?
Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 961
показать весь комментарий
30.06.2020 15:03 Ответить
льготников больше чем плательщиков
показать весь комментарий
30.06.2020 15:06 Ответить
Ну так в чем проблемы ?
Пусть сделают электронный проездной льготнику и перекидывают ему деньги на проезд .
Дело не в льготниках а в госсударстве которое обманует перевозчиков и не платит им деньги за проезд льготников ...
показать весь комментарий
30.06.2020 15:09 Ответить
Пенсійному фонду бракує грошей, уряд планує скасувати частину пенсій, - ЗМІ

Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 1923

При Порошенко даже в самые тяжкие времена пенсии не отменяли !!!
показать весь комментарий
30.06.2020 15:06 Ответить
Не мели чушь.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:18 Ответить
в чем неправда?
показать весь комментарий
30.06.2020 15:30 Ответить
Укажите первоисточник, а не объявление на столбе.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:39 Ответить
....святой просто.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:23 Ответить
Яке має відношення Президент до пенсій?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:06 Ответить
Куда едут наши бабушки утром ?
показать весь комментарий
30.06.2020 15:09 Ответить
как куда ?
внуков нянчить пока родители на работе а дет. сады закрыты на карантин ....
показать весь комментарий
30.06.2020 15:10 Ответить
вИталька, ты лучше расскажи кто будет платить за транспорт который вынужден полупустым кататься??
показать весь комментарий
30.06.2020 15:14 Ответить
Это временно : ему перед выборами ядерный лохторат из пенсов собрать нужно.
Скоро начнутся битвы за перекрещённые лавочки и бордюры, перерезание лент возле мусорников и задабривание пакетами с гречкой
показать весь комментарий
30.06.2020 15:35 Ответить
Экономика в минусе. В госбюджете - чорная галактическая дыра. Бизнесы закрываются либо переходят в подполье за чёрный нал. Безработица сравнимая только с началом 90-х. У остальных - четырёхдневка...
Но мы, млять, «1488- ватных пенсов перед местными выборами возить бесплатно и себе в убыток не бросим»....
показать весь комментарий
30.06.2020 15:32 Ответить
ВИталька черт проверенный.. на его место даже пусть никто не дёргается.. только и вести себя надо как человек и даже такие инициативы рубить на корню...
показать весь комментарий
30.06.2020 15:40 Ответить
И зачем это во время карантина и роста заболеваемости?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:47 Ответить
 
 