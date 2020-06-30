Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА
Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, которые не зарегистрированы в Киеве, смогут пользоваться своим правом в обычном режиме.
Ранее Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы, - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
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Пусть сделают электронный проездной льготнику и перекидывают ему деньги на проезд .
Дело не в льготниках а в госсударстве которое обманует перевозчиков и не платит им деньги за проезд льготников ...
При Порошенко даже в самые тяжкие времена пенсии не отменяли !!!
внуков нянчить пока родители на работе а дет. сады закрыты на карантин ....
Скоро начнутся битвы за перекрещённые лавочки и бордюры, перерезание лент возле мусорников и задабривание пакетами с гречкой
Но мы, млять, «1488- ватных пенсов перед местными выборами возить бесплатно и себе в убыток не бросим»....