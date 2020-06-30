Во время сессии Криворожского горсовета умер депутат Бризецкий

Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета Александр Бризецкий умер во время заседания от внезапной остановки сердца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Управление прессы исполкома горсовета.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.

"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.

Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.

С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета. Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления. Он - кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета - нагрудного знака "За заслуги перед городом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж