Во время сессии Криворожского горсовета умер депутат Бризецкий
Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета Александр Бризецкий умер во время заседания от внезапной остановки сердца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Управление прессы исполкома горсовета.
"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.
"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.
Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.
С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета. Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления. Он - кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета - нагрудного знака "За заслуги перед городом".
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https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/
вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промышленном масштабе.
кстати, это же причина зогромного количества сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в городе.. Та и неполноценности шмаркли - тоже.
Прекращение работы газодувных машин.
Свечи на коксовых батареях открываются при аварийных ситуациях.
Хотя, сырой коксовый газ на свечах должны были поджечь.
"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.
Ну, если Вилкул, сказал, то точно - золотой был человек.
Ай-я-я-яяй.
"Честный ... открытый ..."
Прочитал - " был прямым, честным и открытым человеком..."- вспомнилось...
Но то было хорошее Кино