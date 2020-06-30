РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9143 посетителя онлайн
Новости
8 601 36
горсовет (667) Кривой Рог (1302) смерть (9178)

Во время сессии Криворожского горсовета умер депутат Бризецкий

Во время сессии Криворожского горсовета умер депутат Бризецкий

Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета Александр Бризецкий умер во время заседания от внезапной остановки сердца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Управление прессы исполкома горсовета.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.

"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.

Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.

С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета. Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления. Он - кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета - нагрудного знака "За заслуги перед городом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге в автомобиле произошел взрыв, пострадал мужчина, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Заместитель Вилкула, земельные вопросы.
"Честный ... открытый ..."
показать весь комментарий
30.06.2020 16:12
+10
Сгорел на работе бедолага...
показать весь комментарий
30.06.2020 16:07
+10
если его похвалил вилкул - это клеймо))
показать весь комментарий
30.06.2020 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сгорел на работе бедолага...
показать весь комментарий
30.06.2020 16:07 Ответить
Кривой Рог - завод коксохим☢️ Вчера.
https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/

вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промышленном масштабе.
кстати, это же причина зогромного количества сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в городе.. Та и неполноценности шмаркли - тоже.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:15 Ответить
Это - аварийная ситуация.
Прекращение работы газодувных машин.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:29 Ответить
такие "аварии" происходят регулярно и четко по расписанию)
показать весь комментарий
30.06.2020 16:31 Ответить
Враньё.
Свечи на коксовых батареях открываются при аварийных ситуациях.
Хотя, сырой коксовый газ на свечах должны были поджечь.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:35 Ответить
А где именно вы проживаете в Кривом Роге?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:21 Ответить
короновірус?
показать весь комментарий
30.06.2020 16:49 Ответить
земельные ресурсы они такие....
показать весь комментарий
30.06.2020 16:09 Ответить
Печально, не выдержал такого беспредела властей, видно человек имел совесть! Сгорел на работе.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:10 Ответить
Он сам был власть. Криворожская.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:14 Ответить
если его похвалил вилкул - это клеймо))
показать весь комментарий
30.06.2020 16:16 Ответить
легкая смерть (но преждевременная и скоропостижная)
показать весь комментарий
30.06.2020 16:10 Ответить
Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений... (короче, обычный парень)

"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.

Ну, если Вилкул, сказал, то точно - золотой был человек.

Ай-я-я-яяй.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:11 Ответить
Даже поломанные часы дважды в сутки показывают точное время. И не гоните на старого вилкула, он же не врет постоянно - иначе уже давно презедентом избрался бы!
показать весь комментарий
30.06.2020 17:23 Ответить
Ну что можно сказать о нем хорошее... Его предшественник был еще хуже.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:11 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2020 16:39 Ответить
Вот вы смеетесь, а его месте мог бы оказаться юзик
показать весь комментарий
30.06.2020 16:12 Ответить
Об усопшем или хорошее или ничего.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:44 Ответить
Об усопших или хорошо, или жди в полнолуние гостей Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький - Цензор.НЕТ 7472
показать весь комментарий
30.06.2020 17:14 Ответить
Заместитель Вилкула, земельные вопросы.
"Честный ... открытый ..."
показать весь комментарий
30.06.2020 16:12 Ответить
о городе думал....
показать весь комментарий
30.06.2020 16:14 Ответить
....о земле..., о "соснах"...
показать весь комментарий
30.06.2020 16:38 Ответить
Мдя... Вілкул, земельні питання... Бумеранг долетів.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:19 Ответить
пора Вилкулу ближе к земле
показать весь комментарий
30.06.2020 16:26 Ответить
Да ну и фиг с ним!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:30 Ответить
На его месте должен был быть Зє!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:35 Ответить
будет - когда то будет
показать весь комментарий
30.06.2020 16:37 Ответить
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас! (с)
показать весь комментарий
30.06.2020 16:40 Ответить
Сегодня Международный День Парламентизму)))
показать весь комментарий
30.06.2020 17:46 Ответить
да "земельные" вопросы они всегда очень ДОРОГОГО стоили.- это факт....
Прочитал - " был прямым, честным и открытым человеком..."- вспомнилось...
Но то было хорошее Кино
Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький - Цензор.НЕТ 8636
показать весь комментарий
30.06.2020 16:36 Ответить
там не тільки земельні питання, ай регулювання містобудування. Дві корони на одній голові.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:47 Ответить
знаем понимаем что это за тема....
показать весь комментарий
30.06.2020 17:45 Ответить
"Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений...умер во время заседания от внезапной остановки сердца." Шо ж таке він почув?
показать весь комментарий
30.06.2020 16:46 Ответить
і тут посипались знаки....
показать весь комментарий
30.06.2020 17:10 Ответить
на одно дерьмо меньше...
показать весь комментарий
30.06.2020 17:36 Ответить
во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий ------------------звучит так как будто он у печи стоит или лекарство от рака изобретал прям грудью на амбразуру))
показать весь комментарий
30.06.2020 21:41 Ответить
 
 