УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9200 відвідувачів онлайн
Новини
8 601 36
міськрада (478) Кривий Ріг (1254) смерть (6709)

Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький

Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький

Голова департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради Олександр Бризецький помер під час засідання від раптової зупинки серця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Управління преси виконкому міськради.

"Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов’язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - сказано в повідомленні.

"Олександр Федорович був прямою, чесною, та відкритою людиною. Як у професійній діяльності, так і в звичайному житті. Він повністю віддавав себе роботі на благо рідного міста, не дивлячись ні на що. І для Кривого Рогу це по справжньому тяжка втрата. Висловлюю глибоке співчуття рідним, колегам та друзям Олександра Федоровича Бризецького", - сказав міський голова Юрій Вілкул.

Олександр Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.

З 1999 по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.
З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз - департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Більше 32 років Олександр Федорович віддав службі в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради - нагрудного знака "За заслуги перед містом".

Читайте також: Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Заместитель Вилкула, земельные вопросы.
"Честный ... открытый ..."
показати весь коментар
30.06.2020 16:12
+10
Сгорел на работе бедолага...
показати весь коментар
30.06.2020 16:07
+10
если его похвалил вилкул - это клеймо))
показати весь коментар
30.06.2020 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сгорел на работе бедолага...
показати весь коментар
30.06.2020 16:07 Відповісти
Кривой Рог - завод коксохим☢️ Вчера.
https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/

вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промышленном масштабе.
кстати, это же причина зогромного количества сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в городе.. Та и неполноценности шмаркли - тоже.
показати весь коментар
30.06.2020 16:15 Відповісти
Это - аварийная ситуация.
Прекращение работы газодувных машин.
показати весь коментар
30.06.2020 16:29 Відповісти
такие "аварии" происходят регулярно и четко по расписанию)
показати весь коментар
30.06.2020 16:31 Відповісти
Враньё.
Свечи на коксовых батареях открываются при аварийных ситуациях.
Хотя, сырой коксовый газ на свечах должны были поджечь.
показати весь коментар
30.06.2020 16:35 Відповісти
А где именно вы проживаете в Кривом Роге?
показати весь коментар
30.06.2020 17:21 Відповісти
короновірус?
показати весь коментар
30.06.2020 16:49 Відповісти
земельные ресурсы они такие....
показати весь коментар
30.06.2020 16:09 Відповісти
Печально, не выдержал такого беспредела властей, видно человек имел совесть! Сгорел на работе.
показати весь коментар
30.06.2020 16:10 Відповісти
Он сам был власть. Криворожская.
показати весь коментар
30.06.2020 16:14 Відповісти
если его похвалил вилкул - это клеймо))
показати весь коментар
30.06.2020 16:16 Відповісти
легкая смерть (но преждевременная и скоропостижная)
показати весь коментар
30.06.2020 16:10 Відповісти
Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений... (короче, обычный парень)

"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.

Ну, если Вилкул, сказал, то точно - золотой был человек.

Ай-я-я-яяй.
показати весь коментар
30.06.2020 16:11 Відповісти
Даже поломанные часы дважды в сутки показывают точное время. И не гоните на старого вилкула, он же не врет постоянно - иначе уже давно презедентом избрался бы!
показати весь коментар
30.06.2020 17:23 Відповісти
Ну что можно сказать о нем хорошее... Его предшественник был еще хуже.
показати весь коментар
30.06.2020 16:11 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2020 16:39 Відповісти
Вот вы смеетесь, а его месте мог бы оказаться юзик
показати весь коментар
30.06.2020 16:12 Відповісти
Об усопшем или хорошее или ничего.
показати весь коментар
30.06.2020 16:44 Відповісти
Об усопших или хорошо, или жди в полнолуние гостей Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький - Цензор.НЕТ 7472
показати весь коментар
30.06.2020 17:14 Відповісти
Заместитель Вилкула, земельные вопросы.
"Честный ... открытый ..."
показати весь коментар
30.06.2020 16:12 Відповісти
о городе думал....
показати весь коментар
30.06.2020 16:14 Відповісти
....о земле..., о "соснах"...
показати весь коментар
30.06.2020 16:38 Відповісти
Мдя... Вілкул, земельні питання... Бумеранг долетів.
показати весь коментар
30.06.2020 16:19 Відповісти
пора Вилкулу ближе к земле
показати весь коментар
30.06.2020 16:26 Відповісти
Да ну и фиг с ним!
показати весь коментар
30.06.2020 16:30 Відповісти
На его месте должен был быть Зє!
показати весь коментар
30.06.2020 16:35 Відповісти
будет - когда то будет
показати весь коментар
30.06.2020 16:37 Відповісти
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас! (с)
показати весь коментар
30.06.2020 16:40 Відповісти
Сегодня Международный День Парламентизму)))
показати весь коментар
30.06.2020 17:46 Відповісти
да "земельные" вопросы они всегда очень ДОРОГОГО стоили.- это факт....
Прочитал - " был прямым, честным и открытым человеком..."- вспомнилось...
Но то было хорошее Кино
Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький - Цензор.НЕТ 8636
показати весь коментар
30.06.2020 16:36 Відповісти
там не тільки земельні питання, ай регулювання містобудування. Дві корони на одній голові.
показати весь коментар
30.06.2020 16:47 Відповісти
знаем понимаем что это за тема....
показати весь коментар
30.06.2020 17:45 Відповісти
"Глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений...умер во время заседания от внезапной остановки сердца." Шо ж таке він почув?
показати весь коментар
30.06.2020 16:46 Відповісти
і тут посипались знаки....
показати весь коментар
30.06.2020 17:10 Відповісти
на одно дерьмо меньше...
показати весь коментар
30.06.2020 17:36 Відповісти
во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий ------------------звучит так как будто он у печи стоит или лекарство от рака изобретал прям грудью на амбразуру))
показати весь коментар
30.06.2020 21:41 Відповісти
 
 