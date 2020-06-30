Під час сесії Криворізької міськради помер депутат Бризецький
Голова департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради Олександр Бризецький помер під час засідання від раптової зупинки серця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Управління преси виконкому міськради.
"Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов’язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - сказано в повідомленні.
"Олександр Федорович був прямою, чесною, та відкритою людиною. Як у професійній діяльності, так і в звичайному житті. Він повністю віддавав себе роботі на благо рідного міста, не дивлячись ні на що. І для Кривого Рогу це по справжньому тяжка втрата. Висловлюю глибоке співчуття рідним, колегам та друзям Олександра Федоровича Бризецького", - сказав міський голова Юрій Вілкул.
Олександр Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.
З 1999 по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.
З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз - департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Більше 32 років Олександр Федорович віддав службі в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради - нагрудного знака "За заслуги перед містом".
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https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/
вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промышленном масштабе.
кстати, это же причина зогромного количества сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в городе.. Та и неполноценности шмаркли - тоже.
Прекращение работы газодувных машин.
Свечи на коксовых батареях открываются при аварийных ситуациях.
Хотя, сырой коксовый газ на свечах должны были поджечь.
"Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого", - сказал городской голова Юрий Вилкул.
Ну, если Вилкул, сказал, то точно - золотой был человек.
Ай-я-я-яяй.
"Честный ... открытый ..."
Прочитал - " был прямым, честным и открытым человеком..."- вспомнилось...
Но то было хорошее Кино