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Госстат (220) заработная плата (2355)

Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат

Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат

Если в апреле 2020 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 10 430 гривен, то в мае - 10 542 гривны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 г. составила 10542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", - отмечается в сообщении.

По сравнению с апрелем, номинальная средняя зарплата в Украине выросла на 1,1%, по сравнению с маем 2019 - на 3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции и изменения налогов) по сравнению с апрелем выросла на 0,8% по сравнению с маем 2019 года - на 1,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ

Самые большие зарплаты в Украине получают работники отраслей "Финансовая и страховая деятельность" (18 832 гривны), "Информация и коммуникации" (18 339 гривен) и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (15 610 гривен).

Меньше всего получают работники отраслей "Временное размещение и организация питания" (3 851 гривну), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (7 645 гривен), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (8 174 гривны).

В региональном разрезе наибольшие зарплаты получают в Киеве (15 191 гривну), Донецкой (11 854 гривны), Днепропетровской (10 938 гривен), Запорожской (10 755 гривен) и Киевской (10 712 гривен) областях.

Наименьшие - в Черновицкой (7 921 гривна), Волынской (8 091 гривна), Тернопольской (8 266 гривен) и Черниговской (8 570 гривен) областях.

Также читайте: Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

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Топ комментарии
+18
Одни питаются капустой, а другие мясом - в среднем украинцы едят голубцы...
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30.06.2020 19:47
+7
растет процент жиров в масле
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30.06.2020 19:52
+7
А как насчет медианной зарплаты. А то среднюю элементарно поднять повысив зарплаты министрам и корабельным соснам.
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30.06.2020 21:26
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Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат

Операционная медсестра получает 3900 гривен в г. Запорожье,но Госстату виднее...
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30.06.2020 21:22 Ответить
А как насчет медианной зарплаты. А то среднюю элементарно поднять повысив зарплаты министрам и корабельным соснам.
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30.06.2020 21:26 Ответить
Или исключить из статистики потерявших на карантине работу Что у нас, по ходу, и произшло
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30.06.2020 21:56 Ответить
Даже догадываюсь как это получилось Часть людей потеряли работу - их исключаем из статистики. Доля больших зарплат в общем числе выросла. Статистика улучшилась Профит!
Вы медианную зарплату покажите
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30.06.2020 21:55 Ответить
Это какому-то сыночку олигарха дали гос.должность с приличным окладом, вот средняя по стране и подпрыгнула.
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30.06.2020 22:09 Ответить
...хер там...зменшилось на чверть...!
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30.06.2020 22:30 Ответить
112 грн або 4 долари..(


ціна проблем показує степінь важливості країни у Світі..


Для гонконгцев построят город в Европе
https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 112 гривень, - Держстат - Цензор.НЕТ 8246

Сейчас выбирают страну, где разместят город.

https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://pluso.ru/

В Европе построят частный город для жителей Гонконга, уставших от протестов и политической неопределенности. Об этом заявила компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко (Ivan Ko), пишет https://korrespondent.net/world/4246452-dlia-honkonhtsev-postroiat-horod-v-evrope korrespondent.net со ссылкой на The Telegraph во вторник, 30 июня.
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30.06.2020 23:04 Ответить
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