Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат

Если в апреле 2020 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 10 430 гривен, то в мае - 10 542 гривны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 г. составила 10542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", - отмечается в сообщении.

По сравнению с апрелем, номинальная средняя зарплата в Украине выросла на 1,1%, по сравнению с маем 2019 - на 3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции и изменения налогов) по сравнению с апрелем выросла на 0,8% по сравнению с маем 2019 года - на 1,4%.

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Самые большие зарплаты в Украине получают работники отраслей "Финансовая и страховая деятельность" (18 832 гривны), "Информация и коммуникации" (18 339 гривен) и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (15 610 гривен).

Меньше всего получают работники отраслей "Временное размещение и организация питания" (3 851 гривну), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (7 645 гривен), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (8 174 гривны).

В региональном разрезе наибольшие зарплаты получают в Киеве (15 191 гривну), Донецкой (11 854 гривны), Днепропетровской (10 938 гривен), Запорожской (10 755 гривен) и Киевской (10 712 гривен) областях.

Наименьшие - в Черновицкой (7 921 гривна), Волынской (8 091 гривна), Тернопольской (8 266 гривен) и Черниговской (8 570 гривен) областях.

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Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).