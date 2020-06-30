Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат
Если в апреле 2020 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 10 430 гривен, то в мае - 10 542 гривны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 г. составила 10542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", - отмечается в сообщении.
По сравнению с апрелем, номинальная средняя зарплата в Украине выросла на 1,1%, по сравнению с маем 2019 - на 3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции и изменения налогов) по сравнению с апрелем выросла на 0,8% по сравнению с маем 2019 года - на 1,4%.
Самые большие зарплаты в Украине получают работники отраслей "Финансовая и страховая деятельность" (18 832 гривны), "Информация и коммуникации" (18 339 гривен) и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (15 610 гривен).
Меньше всего получают работники отраслей "Временное размещение и организация питания" (3 851 гривну), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (7 645 гривен), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (8 174 гривны).
В региональном разрезе наибольшие зарплаты получают в Киеве (15 191 гривну), Донецкой (11 854 гривны), Днепропетровской (10 938 гривен), Запорожской (10 755 гривен) и Киевской (10 712 гривен) областях.
Наименьшие - в Черновицкой (7 921 гривна), Волынской (8 091 гривна), Тернопольской (8 266 гривен) и Черниговской (8 570 гривен) областях.
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
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Вы медианную зарплату покажите
ціна проблем показує степінь важливості країни у Світі..
Для гонконгцев построят город в Европе
https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/
Сейчас выбирают страну, где разместят город.
https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://pluso.ru/
В Европе построят частный город для жителей Гонконга, уставших от протестов и политической неопределенности. Об этом заявила компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко (Ivan Ko), пишет https://korrespondent.net/world/4246452-dlia-honkonhtsev-postroiat-horod-v-evrope korrespondent.net со ссылкой на The Telegraph во вторник, 30 июня.