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Держстат (1594) зарплата (2212)

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 112 гривень, - Держстат

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 112 гривень, - Держстат

Якщо у квітні 2020 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 10 430 гривень, то у травні - 10 542 гривні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2020 р становила 10542 грн, що в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн)", - наголошується в повідомленні.

Порівняно з квітнем, номінальна середня зарплата в Україні зросла на 1,1%, порівняно з травнем 2019 - на 3%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції і зміни податків) порівняно з квітнем зросла на 0,8%, порівняно з травнем 2019 року - на 1,4%.

Найбільші зарплати в Україні отримують працівники галузей "Фінансова та страхова діяльність" (18 832 гривні), "Інформація та комунікації" (18 339 гривень) і "Професійна, наукова і технічна діяльність" (15 610 гривень).

Читайте також: У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ

Найменше отримують працівники галузей "Тимчасове розміщення та організація харчування" (3 851 гривню), "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" (7 645 гривень), "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (8 174 гривні).

У регіональному розрізі найбільші зарплати отримують у Києві (15 191 гривню), Донецькій (11 854 гривні), Дніпропетровській (10 938 гривень), Запорізькій (10 755 гривень) та Київській (10 712 гривень) областях.

Найменші - у Чернівецькій (7 921 гривня), Волинській (8 091 гривня), Тернопільській (8 266 гривень) і Чернігівській (8 570 гривень) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року становила 10 430 грн. Це на 8,9% менше порівняно з березнем (11 446 грн).

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Топ коментарі
+18
Одни питаются капустой, а другие мясом - в среднем украинцы едят голубцы...
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30.06.2020 19:47
+7
растет процент жиров в масле
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30.06.2020 19:52
+7
А как насчет медианной зарплаты. А то среднюю элементарно поднять повысив зарплаты министрам и корабельным соснам.
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30.06.2020 21:26
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Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 112 гривен, - Госстат

Операционная медсестра получает 3900 гривен в г. Запорожье,но Госстату виднее...
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30.06.2020 21:22 Відповісти
А как насчет медианной зарплаты. А то среднюю элементарно поднять повысив зарплаты министрам и корабельным соснам.
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30.06.2020 21:26 Відповісти
Или исключить из статистики потерявших на карантине работу Что у нас, по ходу, и произшло
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30.06.2020 21:56 Відповісти
Даже догадываюсь как это получилось Часть людей потеряли работу - их исключаем из статистики. Доля больших зарплат в общем числе выросла. Статистика улучшилась Профит!
Вы медианную зарплату покажите
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30.06.2020 21:55 Відповісти
Это какому-то сыночку олигарха дали гос.должность с приличным окладом, вот средняя по стране и подпрыгнула.
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30.06.2020 22:09 Відповісти
...хер там...зменшилось на чверть...!
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30.06.2020 22:30 Відповісти
112 грн або 4 долари..(


ціна проблем показує степінь важливості країни у Світі..


Для гонконгцев построят город в Европе
https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 112 гривень, - Держстат - Цензор.НЕТ 8246

Сейчас выбирают страну, где разместят город.

https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/30/384188/ https://pluso.ru/

В Европе построят частный город для жителей Гонконга, уставших от протестов и политической неопределенности. Об этом заявила компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко (Ivan Ko), пишет https://korrespondent.net/world/4246452-dlia-honkonhtsev-postroiat-horod-v-evrope korrespondent.net со ссылкой на The Telegraph во вторник, 30 июня.
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30.06.2020 23:04 Відповісти
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