Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 112 гривень, - Держстат

Якщо у квітні 2020 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 10 430 гривень, то у травні - 10 542 гривні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2020 р становила 10542 грн, що в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн)", - наголошується в повідомленні.

Порівняно з квітнем, номінальна середня зарплата в Україні зросла на 1,1%, порівняно з травнем 2019 - на 3%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції і зміни податків) порівняно з квітнем зросла на 0,8%, порівняно з травнем 2019 року - на 1,4%.

Найбільші зарплати в Україні отримують працівники галузей "Фінансова та страхова діяльність" (18 832 гривні), "Інформація та комунікації" (18 339 гривень) і "Професійна, наукова і технічна діяльність" (15 610 гривень).

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Найменше отримують працівники галузей "Тимчасове розміщення та організація харчування" (3 851 гривню), "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" (7 645 гривень), "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (8 174 гривні).

У регіональному розрізі найбільші зарплати отримують у Києві (15 191 гривню), Донецькій (11 854 гривні), Дніпропетровській (10 938 гривень), Запорізькій (10 755 гривень) та Київській (10 712 гривень) областях.

Найменші - у Чернівецькій (7 921 гривня), Волинській (8 091 гривня), Тернопільській (8 266 гривень) і Чернігівській (8 570 гривень) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року становила 10 430 грн. Це на 8,9% менше порівняно з березнем (11 446 грн).

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