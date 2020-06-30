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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) убытки (372) Черновцы (673) ущерб (93)

Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет

Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет

В Черновцах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) утвердила сумму убытков, которые на протяжении 23-25 июня были нанесены городу вследствие паводков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Городской голова Алексей Каспрук обратился к главе Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о выделении субвенции городскому бюджету для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Так, в случае предоставления субвенции, главным распорядителем средств будет определен Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого горсовета. Всего в результате поднятия уровня воды в р.Прут, а также поднятия воды в р.Потит в пределах г.Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Казатинская, Гаевая, Ямпольская, Селезневская, пер.Рокитнянский и территорию Калиновского рынка.

Кроме того, размыты отдельные автомобильные дороги. Значительный ущерб понесла водопроводная насосная станция "Белая", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+2
На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 20:41
+1
Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 6778
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30.06.2020 20:39
+1
Так ихние деньги в офшорах.
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30.06.2020 20:45
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Снега зимой не было, дождей тоже не особо и тут такое...
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30.06.2020 20:39 Ответить
Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 6778
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30.06.2020 20:39 Ответить
На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 20:41 Ответить
Так ихние деньги в офшорах.
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30.06.2020 20:45 Ответить
https://censor.net/news/3205151/zemletryasenie_magnitudoyi_24_proizoshlo_v_chernovitskoyi_oblasti.
На щастя, невеличке, бо Зюзя не завітав до Чернівців...
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30.06.2020 20:42 Ответить
утвердила сумму убытков, нет в мире равных нашим утверждальщикам.
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30.06.2020 20:50 Ответить
где Порошенко? Ему потратить помощи на 21 миллион гривен, все равно что мне купить новую открывашку консервов...
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30.06.2020 21:11 Ответить
А где Осел?
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30.06.2020 21:53 Ответить
Порох, щоб ви розуміли, https://youtu.be/HYmnPukY2jA одразу привіз до зони дізастеру партію обладнання, в тому числі помпи та дізельні генератори .
Тож ви краще встидайтеся за Нелоха, який привіз... е-е-еее...
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
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30.06.2020 22:04 Ответить
коли накраде то и ЗЕ пачне вазыты... генераторы... помпы... лопаты... бубликы...
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30.06.2020 23:48 Ответить
Ой, як ви щойно опустили Бубочку! За це навіть зроблю вигляд, що не помітив вашу жахливу мову.
(Зеленський, якщо ви не в курсі, не такий вже й "простой парень из народа" - він теж бізнесмен та мільйонер. Що йому заважало зробити так само, як Порох - взяти й персонально придбати для постраждалих техніку, намети, продукти? Чи це принципово треба робити лише з крадених грошей?)
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01.07.2020 02:14 Ответить
тилькы крадени гроши можуть прынесты щастя закарпатцям...
заработанные честным трудом ЗЕ - зась!
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01.07.2020 04:56 Ответить
Хай идут играть в казино. Там и криша и девки и бабло выиграют.
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30.06.2020 21:53 Ответить
 
 