Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет
В Черновцах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) утвердила сумму убытков, которые на протяжении 23-25 июня были нанесены городу вследствие паводков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Городской голова Алексей Каспрук обратился к главе Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о выделении субвенции городскому бюджету для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.
Так, в случае предоставления субвенции, главным распорядителем средств будет определен Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого горсовета. Всего в результате поднятия уровня воды в р.Прут, а также поднятия воды в р.Потит в пределах г.Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Казатинская, Гаевая, Ямпольская, Селезневская, пер.Рокитнянский и территорию Калиновского рынка.
Кроме того, размыты отдельные автомобильные дороги. Значительный ущерб понесла водопроводная насосная станция "Белая", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал".
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На щастя, невеличке, бо Зюзя не завітав до Чернівців...
Тож ви краще встидайтеся за Нелоха, який привіз... е-е-еее...
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
(Зеленський, якщо ви не в курсі, не такий вже й "простой парень из народа" - він теж бізнесмен та мільйонер. Що йому заважало зробити так само, як Порох - взяти й персонально придбати для постраждалих техніку, намети, продукти? Чи це принципово треба робити лише з крадених грошей?)
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