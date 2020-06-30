Повінь заподіяла Чернівцям збитків майже на 21 млн грн, - міськрада
У Чернівцях міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) затвердила суму збитків, які впродовж 23-25 червня були навдані місту внаслідок паводків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.
"Міський голова Олексій Каспрук звернувся до очільника Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука з проханням клопотати перед Кабінетом міністрів України про виділення субвенції міському бюджету для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації", - сказано в повідомленні.
Так, у разі надання субвенції, головним розпорядником коштів буде визначено Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міськради. Всього внаслідок підняття рівня води в р.Прут, а також підняття води в р.Потіт у межах м.Чернівці підтоплено домогосподарства в районі вулиць Ізмайлівська, Козятинська, Гайова, Ямпільська, Селезневська, пров. Рокитнянський і територію Калинівського ринку.
Крім того, розмито окремі автомобільні дороги. Значної шкоди зазнала водопровідна насосна станція "Біла", яка забезпечує роботу Прутського водозабору, пошкоджено очисні споруди КП "Чернівціводоканал".
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На щастя, невеличке, бо Зюзя не завітав до Чернівців...
Тож ви краще встидайтеся за Нелоха, який привіз... е-е-еее...
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
(Зеленський, якщо ви не в курсі, не такий вже й "простой парень из народа" - він теж бізнесмен та мільйонер. Що йому заважало зробити так само, як Порох - взяти й персонально придбати для постраждалих техніку, намети, продукти? Чи це принципово треба робити лише з крадених грошей?)
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