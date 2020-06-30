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Новини Паводки на Західній Україні
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Повінь заподіяла Чернівцям збитків майже на 21 млн грн, - міськрада

Повінь заподіяла Чернівцям збитків майже на 21 млн грн, - міськрада

У Чернівцях міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) затвердила суму збитків, які впродовж 23-25 ​​червня були навдані місту внаслідок паводків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Міський голова Олексій Каспрук звернувся до очільника Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука з проханням клопотати перед Кабінетом міністрів України про виділення субвенції міському бюджету для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації", - сказано в повідомленні.

Так, у разі надання субвенції, головним розпорядником коштів буде визначено Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міськради. Всього внаслідок підняття рівня води в р.Прут, а також підняття води в р.Потіт у межах м.Чернівці підтоплено домогосподарства в районі вулиць Ізмайлівська, Козятинська, Гайова, Ямпільська, Селезневська, пров. Рокитнянський і територію Калинівського ринку.

Крім того, розмито окремі автомобільні дороги. Значної шкоди зазнала водопровідна насосна станція "Біла", яка забезпечує роботу Прутського водозабору, пошкоджено очисні споруди КП "Чернівціводоканал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19 населених пунктів постраждали від повені на Закарпатті, на відновлення потрібно 176 млн грн

Автор: 

паводок (233) збитки (1431) Чернівці (562) збиток (95)


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Топ коментарі
+2
На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 20:41
+1
Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 6778
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30.06.2020 20:39
+1
Так ихние деньги в офшорах.
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30.06.2020 20:45
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Снега зимой не было, дождей тоже не особо и тут такое...
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30.06.2020 20:39 Відповісти
Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 6778
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30.06.2020 20:39 Відповісти
На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 20:41 Відповісти
Так ихние деньги в офшорах.
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30.06.2020 20:45 Відповісти
https://censor.net/news/3205151/zemletryasenie_magnitudoyi_24_proizoshlo_v_chernovitskoyi_oblasti.
На щастя, невеличке, бо Зюзя не завітав до Чернівців...
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30.06.2020 20:42 Відповісти
утвердила сумму убытков, нет в мире равных нашим утверждальщикам.
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30.06.2020 20:50 Відповісти
где Порошенко? Ему потратить помощи на 21 миллион гривен, все равно что мне купить новую открывашку консервов...
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30.06.2020 21:11 Відповісти
А где Осел?
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30.06.2020 21:53 Відповісти
Порох, щоб ви розуміли, https://youtu.be/HYmnPukY2jA одразу привіз до зони дізастеру партію обладнання, в тому числі помпи та дізельні генератори .
Тож ви краще встидайтеся за Нелоха, який привіз... е-е-еее...
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
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30.06.2020 22:04 Відповісти
коли накраде то и ЗЕ пачне вазыты... генераторы... помпы... лопаты... бубликы...
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30.06.2020 23:48 Відповісти
Ой, як ви щойно опустили Бубочку! За це навіть зроблю вигляд, що не помітив вашу жахливу мову.
(Зеленський, якщо ви не в курсі, не такий вже й "простой парень из народа" - він теж бізнесмен та мільйонер. Що йому заважало зробити так само, як Порох - взяти й персонально придбати для постраждалих техніку, намети, продукти? Чи це принципово треба робити лише з крадених грошей?)
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01.07.2020 02:14 Відповісти
тилькы крадени гроши можуть прынесты щастя закарпатцям...
заработанные честным трудом ЗЕ - зась!
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01.07.2020 04:56 Відповісти
Хай идут играть в казино. Там и криша и девки и бабло выиграют.
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30.06.2020 21:53 Відповісти
 
 