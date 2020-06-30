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Расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже завершено, - прокуратура

Расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже завершено, - прокуратура

Одесский приморский районный суд рассмотрит обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к масштабному пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошедшем 4 декабря 2019 года и приведшем к гибели 16 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Одесской области.

"Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении в Одессе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019года, 65 выемок документов, провели 61 судебной экспертизе.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что в результате этого пожара погибли 16 человек и 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, добавили в ведомстве, пожар разрушил памятник архитектуры 1914 года, в которой располагался колледж, повредил и уничтожил все имущество, которое находилось в указанном здании в момент пожара, в результате чего государству нанесен миллионные убытки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском колледже: суд выпустил поэта Хаецкого из-под стражи

Напомним, 15 мая прокуратура заявила , что сообщила о подозрении в деле пожаре в одесском колледже еще двум лицам, в том числе, Хаецкому. Он ранее занимал должность заместителя директора колледжа по административно-хозяйственной работе. Хаецкого подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар. При этом отмечалось, что местонахождение мужчины нужно установить. Позднее 18 мая он обратился в полицию и получил сообщение о подозрении. 22 мая суд арестовал Хаецкого без права внесения залога. В его поддержку высказывались общественные активисты и деятели искусства. В частности, общественная организация PEN Ukraine выступила с заявлением в защиту Хаецкого.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

Автор: 

Одесса (7890) пожар (5950) Хаецкий Андрей (3)


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"...и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе..."!
Людина, яка написала заяву про звільнення за місяць до трагедії, і яку звільнили за два тижні до пожару!
Це піпець!
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01.07.2020 05:12 Ответить
А Вы напрасно иронизируете. Деятельность должностного лица имеет долгосрочные последствия. Это только кажется что раз уволился то и ответственность с него как с гуся вода. Состояние противопожарной безопасности здания всецело на ответственности должностных лиц, и погибшие тоже на их совести. Хозяйственная деятельность осуществляется ГОДАМИ, наличие свободных проходов, наличие огнетушителей, состояние отопления, состояние электропроводки, контроль за использованием РАЗРЕШЕННЫХ приборов обогрева, их использование, контроль и так далее это результаты многолетней деятельности ответственных лиц, и простое увольнение с них ответственности не снимает.

И Ваше мнение резко изменилось бы если бы не дай Бог кто то из ваших родных или близких пострадал в этом пожаре. И УК чётко устанавливает ответственность, не только что бы наказать виновных, но и предотвратить в дальнейшем подобное.
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01.07.2020 07:35 Ответить
В данном случае это лицо не являлось ответственным за пожарную безопасность, так что это всё притянуто за уши.
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01.07.2020 09:19 Ответить
Читайте Уголовный Кодекс а ещё лучше Комментарии к Уголовному Кодексу, повышайте образовательный уровень и не пишите всякую чушь.
И не выдавайте свои мысли за законы.
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01.07.2020 09:27 Ответить
Давайте без демагогии, приведите подтверждения того, что данное должностное лицо действительно является ответственным за пожарную безопасность, а советовать читать законы я и сам могу. Ну а уж по поводу не писать чушь... похоже, что вам бесполезно даже это советовать…
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01.07.2020 09:35 Ответить
Вы пишите чушь и с Вами бесполезно вести диалог.
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01.07.2020 09:51 Ответить
Ух ты. Какие убедительные аргументы. Вы только что привели убойные доказательства своей правоты, разложили всё по полочкам, мне нечего ни возразить, ни добавить. Сразу видно профессионала
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01.07.2020 16:26 Ответить
Уже по этому можно судить о качестве и "непредвзятости" расследования. Как всегда, сверху спустили ц/у - найти стрелочников. Вот и "потрудились".
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01.07.2020 09:34 Ответить
 
 