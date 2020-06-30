Розслідування справи щодо пожежі в Одеському коледжі завершено, - прокуратура

Одеський приморський районний суд розгляне обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб, яким прокуратура інкримінує причетність до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі 16 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Одеської області.

"Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, які підозрюються у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в освітньому закладі в Одесі", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, під час досудового допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), проведено впізнання загиблих, невідкладний огляд місця події та приміщень будівлі, що тривав з 04 по 12 грудня 2019 року, 65 виїмок документів, призначено та проведено 61 судову експертизу.

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У пресслужбі прокуратури нагадали, що внаслідок цієї пожежі загинуло 16 людей і 31 особа зазнала тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

Крім того, додали у відомстві, пожежа зруйнувала пам’ятку архітектури 1914 року, в якій розташовувався коледж, пошкодила і знищила усе майно, що знаходилось у зазначеній будівлі на момент пожежі, внаслідок чого державі завдано мільйонні збитки.

Нагадаємо, 15 травня прокуратура заявила, що повідомила про підозру у справі пожежі в одеському коледжі ще двом особам, в тому числі, Хаєцькому. Він раніше обіймав посаду заступника директора коледжу з адміністративно-господарської роботи. Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті чого виникла пожежа. При цьому зазначалося, що місцезнаходження чоловіка потрібно встановити. Пізніше 18 травня він звернувся в поліцію і отримав повідомлення про підозру. 22 травня суд заарештував Хаєцького без права внесення застави. На його підтримку висловлювалися громадські активісти та діячі мистецтва. Зокрема, громадська організація PEN Ukraine виступила із заявою на захист Хаєцького.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.