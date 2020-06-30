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Розслідування справи щодо пожежі в Одеському коледжі завершено, - прокуратура

Розслідування справи щодо пожежі в Одеському коледжі завершено, - прокуратура

Одеський приморський районний суд розгляне обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб, яким прокуратура інкримінує причетність до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі 16 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Одеської області.

"Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, які підозрюються у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в освітньому закладі в Одесі", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, під час досудового допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), проведено впізнання загиблих, невідкладний огляд місця події та приміщень будівлі, що тривав з 04 по 12 грудня 2019 року, 65 виїмок документів, призначено та проведено 61 судову експертизу.

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У пресслужбі прокуратури нагадали, що внаслідок цієї пожежі загинуло 16 людей і 31 особа зазнала тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

Крім того, додали у відомстві, пожежа зруйнувала пам’ятку архітектури 1914 року, в якій розташовувався коледж, пошкодила і знищила усе майно, що знаходилось у зазначеній будівлі на момент пожежі, внаслідок чого державі завдано мільйонні збитки.

Нагадаємо, 15 травня прокуратура заявила, що повідомила про підозру у справі пожежі в одеському коледжі ще двом особам, в тому числі, Хаєцькому. Він раніше обіймав посаду заступника директора коледжу з адміністративно-господарської роботи. Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті чого виникла пожежа. При цьому зазначалося, що місцезнаходження чоловіка потрібно встановити. Пізніше 18 травня він звернувся в поліцію і отримав повідомлення про підозру. 22 травня суд заарештував Хаєцького без права внесення застави. На його підтримку висловлювалися громадські активісти та діячі мистецтва. Зокрема, громадська організація PEN Ukraine виступила із заявою на захист Хаєцького.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.

Автор: 

Одеса (5464) пожежа (4331)


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"...и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе..."!
Людина, яка написала заяву про звільнення за місяць до трагедії, і яку звільнили за два тижні до пожару!
Це піпець!
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01.07.2020 05:12 Відповісти
А Вы напрасно иронизируете. Деятельность должностного лица имеет долгосрочные последствия. Это только кажется что раз уволился то и ответственность с него как с гуся вода. Состояние противопожарной безопасности здания всецело на ответственности должностных лиц, и погибшие тоже на их совести. Хозяйственная деятельность осуществляется ГОДАМИ, наличие свободных проходов, наличие огнетушителей, состояние отопления, состояние электропроводки, контроль за использованием РАЗРЕШЕННЫХ приборов обогрева, их использование, контроль и так далее это результаты многолетней деятельности ответственных лиц, и простое увольнение с них ответственности не снимает.

И Ваше мнение резко изменилось бы если бы не дай Бог кто то из ваших родных или близких пострадал в этом пожаре. И УК чётко устанавливает ответственность, не только что бы наказать виновных, но и предотвратить в дальнейшем подобное.
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01.07.2020 07:35 Відповісти
В данном случае это лицо не являлось ответственным за пожарную безопасность, так что это всё притянуто за уши.
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01.07.2020 09:19 Відповісти
Читайте Уголовный Кодекс а ещё лучше Комментарии к Уголовному Кодексу, повышайте образовательный уровень и не пишите всякую чушь.
И не выдавайте свои мысли за законы.
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01.07.2020 09:27 Відповісти
Давайте без демагогии, приведите подтверждения того, что данное должностное лицо действительно является ответственным за пожарную безопасность, а советовать читать законы я и сам могу. Ну а уж по поводу не писать чушь... похоже, что вам бесполезно даже это советовать…
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01.07.2020 09:35 Відповісти
Вы пишите чушь и с Вами бесполезно вести диалог.
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01.07.2020 09:51 Відповісти
Ух ты. Какие убедительные аргументы. Вы только что привели убойные доказательства своей правоты, разложили всё по полочкам, мне нечего ни возразить, ни добавить. Сразу видно профессионала
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01.07.2020 16:26 Відповісти
Уже по этому можно судить о качестве и "непредвзятости" расследования. Как всегда, сверху спустили ц/у - найти стрелочников. Вот и "потрудились".
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01.07.2020 09:34 Відповісти
 
 