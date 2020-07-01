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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

За сутки в Черновицкой области 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксированы 49 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 30 июня, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4 850 человек", - написал чиновник.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов. 16 буковинцев по состоянию на вечер вторника выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение, работа спортзалов и ресторанов, - ОГА

Автор: 

Буковина (897) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Ну, ты прям Колумб! Если долго двигаться на запад, то можно попасть в Китай...
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01.07.2020 00:25 Ответить
 
 