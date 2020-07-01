За сутки в Черновицкой области 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксированы 49 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 30 июня, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4 850 человек", - написал чиновник.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов. 16 буковинцев по состоянию на вечер вторника выздоровели.

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