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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області 49 нових випадків COVID-19, - ОДА

За добу в Чернівецькій області 49 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу зафіксовано 49 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4850 осіб", - написав чиновник.

Глава ОДА зазначив, що загалом лабораторний центр обробив 470 зразків. 16 буковинців станом на вечір вівторка одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА

Автор: 

Буковина (850) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Ну, ты прям Колумб! Если долго двигаться на запад, то можно попасть в Китай...
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01.07.2020 00:25 Відповісти
 
 