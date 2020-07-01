За добу в Чернівецькій області 49 нових випадків COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області за добу зафіксовано 49 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Буковині сьогодні, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4850 осіб", - написав чиновник.
Глава ОДА зазначив, що загалом лабораторний центр обробив 470 зразків. 16 буковинців станом на вечір вівторка одужали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Антип61
показати весь коментар01.07.2020 00:25 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль