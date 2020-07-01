За добу в Чернівецькій області 49 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу зафіксовано 49 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4850 осіб", - написав чиновник.

Глава ОДА зазначив, що загалом лабораторний центр обробив 470 зразків. 16 буковинців станом на вечір вівторка одужали.

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