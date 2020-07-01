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Новости Агрессия России против Украины
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Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев

Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев

У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

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"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Отметим, ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоеность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в Крым. А МИД Украины заявил, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.

Автор: 

Крым (26404) россия (95615) ВСУ (6601) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+25
Для цього головнокомандувач скорочує армію, і погано годує солдат?!
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01.07.2020 08:54
+24
припинили фінансування ракетних программ.
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01.07.2020 09:00
+15
Напоминает 2014 г., тогда тоже не верили, что запоребрик пойдет танками на донбасс
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01.07.2020 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Для цього головнокомандувач скорочує армію, і погано годує солдат?!
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01.07.2020 08:54 Ответить
У цьому випадку, головнокомандувач повинен мати не сталеві а титанові яйця, а наш тільки хером на роялі уміє грати і то під фонограму, да обдовбаним чортів ганяти
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01.07.2020 11:07 Ответить
Коль спросит кто: почему вы тут пали? -
Ответь: потому что отцы наши лгали.

Редьярд Киплинг. От имени его сына Джона, погибшего в сражении на Сомме в возрасте шестнадцати лет.
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01.07.2020 12:38 Ответить
где Тероборона в сотни тысяч резервистов ?

только с теробороной мы можем сделать для рашистов второй Вьетнам или Афган (на выбор)
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01.07.2020 12:40 Ответить
Штики есть, а вот адекватного закона нету.
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01.07.2020 13:55 Ответить
Мочу пейте, орки!!
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01.07.2020 08:55 Ответить
Відповісти росії на можливу агресію можна було стратегічними ракетами. Що робиться у цьому напрямку?
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01.07.2020 08:55 Ответить
припинили фінансування ракетних программ.
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01.07.2020 09:00 Ответить
Тут Кобалеву з Сєрєй Лєщєнко на зарплатню грошей не вистачає, а ви кажете про якісь "ракетні програми"...
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01.07.2020 10:32 Ответить
а он все еще или опять командующий?...
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01.07.2020 08:56 Ответить
Ой-ей...
Разведка что там поможет?
МИНИРОВАТЬ надо НАХ ВСЕ!
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01.07.2020 09:00 Ответить
Головнокомадувача треба міняти на нормального
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01.07.2020 09:24 Ответить
На бабу Тюлю?
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01.07.2020 09:52 Ответить
НІ, "Ванька" у нас, "у пошуку"... Не знає, чию сраку лизать - до 2019-го "топив" за ВАНУ, потім "перевзувся у стрибку", "позеленів"... Тепер уже і "Блазень" не влаштовує - "погнав поганки" на нього... З цього можна зробить висновок, що "Ванька" - "Cazapus lahticus vulgaris"...
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01.07.2020 09:57 Ответить
Так баба сказала, что она уже любит бубочку и ванька позеленел Это обычное поведение дешевой проститутки. А теперь видимо старухе от КАЛомойского поступила новая команда, вот ванька и тужится.
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01.07.2020 10:04 Ответить
Ні, там "трішки не так"... Ванька почав "сраку рвать" за "Блазня ще десь з травня 2019-го... ВАНА ще десь з півроку "пребывала в ожидании", що "Членограй І" їй посаду прем"єр-міністра запропонує... (Але ж його "кукловоди" прекрасно розуміють, що "Ліса Аліса" зжере Бубочку "на раз...", і не вдавиться, тому її їгнорували... ). Зараз ВАНА щемиться "хоть чучелом, хоть тушкой...", хоч на якійсь посаді засісти... І "Ванька" знову "на роздоріжжі"...
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01.07.2020 10:14 Ответить
Тебе поставить, "політичного флюгера"?...
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01.07.2020 09:52 Ответить
Відповім всім одразу: Підробились на мені? Більше не подаю. Спілкуватись з платними тролями - глупство, ще й гидко.
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01.07.2020 10:24 Ответить
"Вонюшка", а тебе ніхто "за язик не смикав" - ти сам себе таким виставив... Так що рекомендую поставить перед дзеркалом включений вентилятор і плювать у власне зображення... Можеш лайном, попередньо набравши його в рот...
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01.07.2020 10:28 Ответить
Наев и это уже хорошо.
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01.07.2020 09:02 Ответить
Напоминает 2014 г., тогда тоже не верили, что запоребрик пойдет танками на донбасс
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01.07.2020 09:07 Ответить
более того, при захвате Крыма ничего к админ границе не стянули....
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01.07.2020 09:29 Ответить
Стянули.
Вы просто, не внимательно читали новости.
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01.07.2020 17:13 Ответить
Я сужу не по новостям... общался с сослуживцами.. беспечность и пофигизм, а замполитам вменили собирать помощь для армии..
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01.07.2020 17:19 Ответить
А Вы не новостные сайты читайте, а специализированные.
На момент захвата Крыма, на админгранице, были развёрнуты подразделения 79 и 95 бригад ВДВ, 3 опСпН, 28 омбр, 55 абр, 107 оарп, 1039 зрп и т.д. по мелочам.
Так что, не разгоняйте зараду-зрадную))))
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01.07.2020 17:53 Ответить
вы не внимательны... я сужу не по сайтам..танковые части не снимались..разместить вдв при обороне..могут только наши "полковотцы")
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01.07.2020 18:04 Ответить
А у нас было ЧТО-ТО ещё? Это про ВДВ.
Может вспомним за 8,5 К? И кто это был?
"Танковые части не снимались". Это Вы про кого?
Давайте, Вас почитаем. Многим интересно. Особенно от КГБ - это выслушать))))
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01.07.2020 18:16 Ответить
начитались бредней, про 5 тысяч боеспособных бойцов.... конечно..если давать команды разворачивать борты от Крыма, то понапридумываешь еще не такое....
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01.07.2020 18:29 Ответить
Бредней... начитался...
Давай, знаток УТОЧНИ цифирь.
Ну которая не с потолка, не бредень...
Все читают. Сравнивают. Анализируют.
Давай, удиви.
И кстати про борта "от Крыма"... Это где такое было?
Номера бортов, бригад. и заодно личного состава в этих бортах.
Вечер перестаёт быть томным? Или, КГБ, слышал звон, да не знает, где он?
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01.07.2020 18:58 Ответить
ты и анализ?, ты ничего не перепутал?, боец?)))..смотри и анализируй)
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
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01.07.2020 19:16 Ответить
А ты внимательно слушал Порхуна?
Ну давай, по-минутно-секундно.
06.42 - получили задачу на загрузку в Ил-76.
06.51 - 07.00 - точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 13-го батальона 95 бригады.
07.02 - 07.05 - ещё более точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
Высадить то могут))) А забирать чем?
Это к тому что, ты не соображаешь в понятии ДШД и АэмУД. С чем, как, какими средствами и в какое время.
Далее, простой анализ ситуации. С Ил-76, НИКАКИЕ десантно-штурмовые и аэромобильные действия НЕ ВЕДУТСЯ. НИКАК и НИКАК.
Да, развернули. Ибо не тот десант в них был. Для Ил-76, совсем другие десанты существуют. Трёх видов.
Что дальше?
Развернули борта с НЕПЕРСПЕКТИВНЫМ десантом и отправили на последущее выполнение задач?
Ну и что?
Давай дальше))))
Народ, просто ставки ставит на КГБ.
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01.07.2020 19:56 Ответить
У запаребріка був шанс в 14 році, але не зрослось. Тепер вже пізно.
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01.07.2020 09:11 Ответить
пізно...про голани так не подумали
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01.07.2020 09:18 Ответить
Хто такий голани?
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01.07.2020 09:32 Ответить
гори
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01.07.2020 10:27 Ответить
це робити зі слабаками ніколи не пізно
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01.07.2020 09:19 Ответить
Слабаків виносимо за дужки.
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01.07.2020 09:30 Ответить
Пане генерал, як це Ви не знаєте про плани свинособакії щодо вторгнення з півдня?
А офіційна заява пана Скибицького (СЗР) Вам невідома?
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01.07.2020 09:46 Ответить
Шановний, так підніми свою сраку з обісцяного дивану і йди коМАНДУвать, як-же без тебе.
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01.07.2020 09:55 Ответить
дурнику, я віддав Україні свій військовий долг ще у 14-15, а волонтерський віддаваю досі. Якщо треба буде, і на шостому десятку знову піду служити. Не питаю, чи ти служив, бо відповідь і так очевидна, а намагання образити незнайому людину є ознакою твоєї міньшовартості.
Ти, дурнику, не зрозумів головного, про що я написав, тому ще раз для таких, як ти: як генерал Наєв не може знати про плани ********, якщо про це були офіційнй заяви СЗР?
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01.07.2020 10:29 Ответить
Ну посмотрим в сентябре , подготовились и как...😎
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01.07.2020 10:03 Ответить
Дуже сподіваюсь, що це правда!
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01.07.2020 10:18 Ответить
Правильный подход командования ВСУ. Все возможные направления, где есть угроза нападения, должны быть надёжно защищены всеми имеющимися силами и средствами.
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01.07.2020 10:41 Ответить
Все виды разведки????....да не, вот принять Нептун за два дня и на третий дать заказ на производство....ускоренное. Вот это и есть усиление боеспособности.
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01.07.2020 13:02 Ответить
На тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:09 Ответить
Пан генерал знає, що говорить. Але мене цікавить де посилення ролі територіальної оборони?
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01.07.2020 13:59 Ответить
 
 