Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев

У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Отметим, ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоеность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в Крым. А МИД Украины заявил, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.