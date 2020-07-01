Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев
У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.
Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.
"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.
По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.
Отметим, ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоеность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в Крым. А МИД Украины заявил, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.
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Ответь: потому что отцы наши лгали.
Редьярд Киплинг. От имени его сына Джона, погибшего в сражении на Сомме в возрасте шестнадцати лет.
только с теробороной мы можем сделать для рашистов второй Вьетнам или Афган (на выбор)
Разведка что там поможет?
МИНИРОВАТЬ надо НАХ ВСЕ!
Вы просто, не внимательно читали новости.
На момент захвата Крыма, на админгранице, были развёрнуты подразделения 79 и 95 бригад ВДВ, 3 опСпН, 28 омбр, 55 абр, 107 оарп, 1039 зрп и т.д. по мелочам.
Так что, не разгоняйте зараду-зрадную))))
Может вспомним за 8,5 К? И кто это был?
"Танковые части не снимались". Это Вы про кого?
Давайте, Вас почитаем. Многим интересно. Особенно от КГБ - это выслушать))))
Давай, знаток УТОЧНИ цифирь.
Ну которая не с потолка, не бредень...
Все читают. Сравнивают. Анализируют.
Давай, удиви.
И кстати про борта "от Крыма"... Это где такое было?
Номера бортов, бригад. и заодно личного состава в этих бортах.
Вечер перестаёт быть томным? Или, КГБ, слышал звон, да не знает, где он?
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
Ну давай, по-минутно-секундно.
06.42 - получили задачу на загрузку в Ил-76.
06.51 - 07.00 - точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 13-го батальона 95 бригады.
07.02 - 07.05 - ещё более точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
Высадить то могут))) А забирать чем?
Это к тому что, ты не соображаешь в понятии ДШД и АэмУД. С чем, как, какими средствами и в какое время.
Далее, простой анализ ситуации. С Ил-76, НИКАКИЕ десантно-штурмовые и аэромобильные действия НЕ ВЕДУТСЯ. НИКАК и НИКАК.
Да, развернули. Ибо не тот десант в них был. Для Ил-76, совсем другие десанты существуют. Трёх видов.
Что дальше?
Развернули борта с НЕПЕРСПЕКТИВНЫМ десантом и отправили на последущее выполнение задач?
Ну и что?
Давай дальше))))
Народ, просто ставки ставит на КГБ.
А офіційна заява пана Скибицького (СЗР) Вам невідома?
Ти, дурнику, не зрозумів головного, про що я написав, тому ще раз для таких, як ти: як генерал Наєв не може знати про плани ********, якщо про це були офіційнй заяви СЗР?
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html