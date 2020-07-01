Україна посилила бойову здатність армії на кримському напрямку, - Наєв

Україна не має даних про підготовку атаки Росії з півдня. Однак посилено всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.

Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена на посилений режим.

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"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", - сказав він.

За словами Наєва, вже виконана певна частина робіт з підвищення бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.

Зазначимо, раніше колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область, щоб захопити греблю, яка не пропускає воду в Крим. А МЗС України заявив, що українці мають бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.