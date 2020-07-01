Україна посилила бойову здатність армії на кримському напрямку, - Наєв
Україна не має даних про підготовку атаки Росії з півдня. Однак посилено всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.
Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена на посилений режим.
"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", - сказав він.
За словами Наєва, вже виконана певна частина робіт з підвищення бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.
Зазначимо, раніше колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область, щоб захопити греблю, яка не пропускає воду в Крим. А МЗС України заявив, що українці мають бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.
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Ответь: потому что отцы наши лгали.
Редьярд Киплинг. От имени его сына Джона, погибшего в сражении на Сомме в возрасте шестнадцати лет.
только с теробороной мы можем сделать для рашистов второй Вьетнам или Афган (на выбор)
Разведка что там поможет?
МИНИРОВАТЬ надо НАХ ВСЕ!
Вы просто, не внимательно читали новости.
На момент захвата Крыма, на админгранице, были развёрнуты подразделения 79 и 95 бригад ВДВ, 3 опСпН, 28 омбр, 55 абр, 107 оарп, 1039 зрп и т.д. по мелочам.
Так что, не разгоняйте зараду-зрадную))))
Может вспомним за 8,5 К? И кто это был?
"Танковые части не снимались". Это Вы про кого?
Давайте, Вас почитаем. Многим интересно. Особенно от КГБ - это выслушать))))
Давай, знаток УТОЧНИ цифирь.
Ну которая не с потолка, не бредень...
Все читают. Сравнивают. Анализируют.
Давай, удиви.
И кстати про борта "от Крыма"... Это где такое было?
Номера бортов, бригад. и заодно личного состава в этих бортах.
Вечер перестаёт быть томным? Или, КГБ, слышал звон, да не знает, где он?
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
Ну давай, по-минутно-секундно.
06.42 - получили задачу на загрузку в Ил-76.
06.51 - 07.00 - точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 13-го батальона 95 бригады.
07.02 - 07.05 - ещё более точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
Высадить то могут))) А забирать чем?
Это к тому что, ты не соображаешь в понятии ДШД и АэмУД. С чем, как, какими средствами и в какое время.
Далее, простой анализ ситуации. С Ил-76, НИКАКИЕ десантно-штурмовые и аэромобильные действия НЕ ВЕДУТСЯ. НИКАК и НИКАК.
Да, развернули. Ибо не тот десант в них был. Для Ил-76, совсем другие десанты существуют. Трёх видов.
Что дальше?
Развернули борта с НЕПЕРСПЕКТИВНЫМ десантом и отправили на последущее выполнение задач?
Ну и что?
Давай дальше))))
Народ, просто ставки ставит на КГБ.
А офіційна заява пана Скибицького (СЗР) Вам невідома?
Ти, дурнику, не зрозумів головного, про що я написав, тому ще раз для таких, як ти: як генерал Наєв не може знати про плани ********, якщо про це були офіційнй заяви СЗР?
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html