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Новини Агресія Росії проти України
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Україна посилила бойову здатність армії на кримському напрямку, - Наєв

Україна посилила бойову здатність армії на кримському напрямку, - Наєв

Україна не має даних про підготовку атаки Росії з півдня. Однак посилено всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.

Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена на посилений режим.

Також читайте: Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", - сказав він.

За словами Наєва, вже виконана певна частина робіт з підвищення бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.

Зазначимо, раніше колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область, щоб захопити греблю, яка не пропускає воду в Крим. А МЗС України заявив, що українці мають бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Автор: 

Крим (14168) росія (65282) ЗСУ (7562) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+25
Для цього головнокомандувач скорочує армію, і погано годує солдат?!
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01.07.2020 08:54
+24
припинили фінансування ракетних программ.
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01.07.2020 09:00
+15
Напоминает 2014 г., тогда тоже не верили, что запоребрик пойдет танками на донбасс
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01.07.2020 09:07
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Для цього головнокомандувач скорочує армію, і погано годує солдат?!
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01.07.2020 08:54 Відповісти
У цьому випадку, головнокомандувач повинен мати не сталеві а титанові яйця, а наш тільки хером на роялі уміє грати і то під фонограму, да обдовбаним чортів ганяти
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01.07.2020 11:07 Відповісти
Коль спросит кто: почему вы тут пали? -
Ответь: потому что отцы наши лгали.

Редьярд Киплинг. От имени его сына Джона, погибшего в сражении на Сомме в возрасте шестнадцати лет.
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01.07.2020 12:38 Відповісти
где Тероборона в сотни тысяч резервистов ?

только с теробороной мы можем сделать для рашистов второй Вьетнам или Афган (на выбор)
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01.07.2020 12:40 Відповісти
Штики есть, а вот адекватного закона нету.
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01.07.2020 13:55 Відповісти
Мочу пейте, орки!!
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01.07.2020 08:55 Відповісти
Відповісти росії на можливу агресію можна було стратегічними ракетами. Що робиться у цьому напрямку?
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01.07.2020 08:55 Відповісти
припинили фінансування ракетних программ.
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01.07.2020 09:00 Відповісти
Тут Кобалеву з Сєрєй Лєщєнко на зарплатню грошей не вистачає, а ви кажете про якісь "ракетні програми"...
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01.07.2020 10:32 Відповісти
а он все еще или опять командующий?...
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01.07.2020 08:56 Відповісти
Ой-ей...
Разведка что там поможет?
МИНИРОВАТЬ надо НАХ ВСЕ!
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01.07.2020 09:00 Відповісти
Головнокомадувача треба міняти на нормального
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01.07.2020 09:24 Відповісти
На бабу Тюлю?
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01.07.2020 09:52 Відповісти
НІ, "Ванька" у нас, "у пошуку"... Не знає, чию сраку лизать - до 2019-го "топив" за ВАНУ, потім "перевзувся у стрибку", "позеленів"... Тепер уже і "Блазень" не влаштовує - "погнав поганки" на нього... З цього можна зробить висновок, що "Ванька" - "Cazapus lahticus vulgaris"...
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01.07.2020 09:57 Відповісти
Так баба сказала, что она уже любит бубочку и ванька позеленел Это обычное поведение дешевой проститутки. А теперь видимо старухе от КАЛомойского поступила новая команда, вот ванька и тужится.
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01.07.2020 10:04 Відповісти
Ні, там "трішки не так"... Ванька почав "сраку рвать" за "Блазня ще десь з травня 2019-го... ВАНА ще десь з півроку "пребывала в ожидании", що "Членограй І" їй посаду прем"єр-міністра запропонує... (Але ж його "кукловоди" прекрасно розуміють, що "Ліса Аліса" зжере Бубочку "на раз...", і не вдавиться, тому її їгнорували... ). Зараз ВАНА щемиться "хоть чучелом, хоть тушкой...", хоч на якійсь посаді засісти... І "Ванька" знову "на роздоріжжі"...
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01.07.2020 10:14 Відповісти
Тебе поставить, "політичного флюгера"?...
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01.07.2020 09:52 Відповісти
Відповім всім одразу: Підробились на мені? Більше не подаю. Спілкуватись з платними тролями - глупство, ще й гидко.
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01.07.2020 10:24 Відповісти
"Вонюшка", а тебе ніхто "за язик не смикав" - ти сам себе таким виставив... Так що рекомендую поставить перед дзеркалом включений вентилятор і плювать у власне зображення... Можеш лайном, попередньо набравши його в рот...
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01.07.2020 10:28 Відповісти
Наев и это уже хорошо.
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01.07.2020 09:02 Відповісти
Напоминает 2014 г., тогда тоже не верили, что запоребрик пойдет танками на донбасс
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01.07.2020 09:07 Відповісти
более того, при захвате Крыма ничего к админ границе не стянули....
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01.07.2020 09:29 Відповісти
Стянули.
Вы просто, не внимательно читали новости.
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01.07.2020 17:13 Відповісти
Я сужу не по новостям... общался с сослуживцами.. беспечность и пофигизм, а замполитам вменили собирать помощь для армии..
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01.07.2020 17:19 Відповісти
А Вы не новостные сайты читайте, а специализированные.
На момент захвата Крыма, на админгранице, были развёрнуты подразделения 79 и 95 бригад ВДВ, 3 опСпН, 28 омбр, 55 абр, 107 оарп, 1039 зрп и т.д. по мелочам.
Так что, не разгоняйте зараду-зрадную))))
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01.07.2020 17:53 Відповісти
вы не внимательны... я сужу не по сайтам..танковые части не снимались..разместить вдв при обороне..могут только наши "полковотцы")
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01.07.2020 18:04 Відповісти
А у нас было ЧТО-ТО ещё? Это про ВДВ.
Может вспомним за 8,5 К? И кто это был?
"Танковые части не снимались". Это Вы про кого?
Давайте, Вас почитаем. Многим интересно. Особенно от КГБ - это выслушать))))
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01.07.2020 18:16 Відповісти
начитались бредней, про 5 тысяч боеспособных бойцов.... конечно..если давать команды разворачивать борты от Крыма, то понапридумываешь еще не такое....
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01.07.2020 18:29 Відповісти
Бредней... начитался...
Давай, знаток УТОЧНИ цифирь.
Ну которая не с потолка, не бредень...
Все читают. Сравнивают. Анализируют.
Давай, удиви.
И кстати про борта "от Крыма"... Это где такое было?
Номера бортов, бригад. и заодно личного состава в этих бортах.
Вечер перестаёт быть томным? Или, КГБ, слышал звон, да не знает, где он?
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01.07.2020 18:58 Відповісти
ты и анализ?, ты ничего не перепутал?, боец?)))..смотри и анализируй)
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
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01.07.2020 19:16 Відповісти
А ты внимательно слушал Порхуна?
Ну давай, по-минутно-секундно.
06.42 - получили задачу на загрузку в Ил-76.
06.51 - 07.00 - точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 13-го батальона 95 бригады.
07.02 - 07.05 - ещё более точное уточнение СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
Высадить то могут))) А забирать чем?
Это к тому что, ты не соображаешь в понятии ДШД и АэмУД. С чем, как, какими средствами и в какое время.
Далее, простой анализ ситуации. С Ил-76, НИКАКИЕ десантно-штурмовые и аэромобильные действия НЕ ВЕДУТСЯ. НИКАК и НИКАК.
Да, развернули. Ибо не тот десант в них был. Для Ил-76, совсем другие десанты существуют. Трёх видов.
Что дальше?
Развернули борта с НЕПЕРСПЕКТИВНЫМ десантом и отправили на последущее выполнение задач?
Ну и что?
Давай дальше))))
Народ, просто ставки ставит на КГБ.
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01.07.2020 19:56 Відповісти
У запаребріка був шанс в 14 році, але не зрослось. Тепер вже пізно.
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01.07.2020 09:11 Відповісти
пізно...про голани так не подумали
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01.07.2020 09:18 Відповісти
Хто такий голани?
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01.07.2020 09:32 Відповісти
гори
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01.07.2020 10:27 Відповісти
це робити зі слабаками ніколи не пізно
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01.07.2020 09:19 Відповісти
Слабаків виносимо за дужки.
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01.07.2020 09:30 Відповісти
Пане генерал, як це Ви не знаєте про плани свинособакії щодо вторгнення з півдня?
А офіційна заява пана Скибицького (СЗР) Вам невідома?
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01.07.2020 09:46 Відповісти
Шановний, так підніми свою сраку з обісцяного дивану і йди коМАНДУвать, як-же без тебе.
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01.07.2020 09:55 Відповісти
дурнику, я віддав Україні свій військовий долг ще у 14-15, а волонтерський віддаваю досі. Якщо треба буде, і на шостому десятку знову піду служити. Не питаю, чи ти служив, бо відповідь і так очевидна, а намагання образити незнайому людину є ознакою твоєї міньшовартості.
Ти, дурнику, не зрозумів головного, про що я написав, тому ще раз для таких, як ти: як генерал Наєв не може знати про плани ********, якщо про це були офіційнй заяви СЗР?
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01.07.2020 10:29 Відповісти
Ну посмотрим в сентябре , подготовились и как...😎
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01.07.2020 10:03 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що це правда!
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01.07.2020 10:18 Відповісти
Правильный подход командования ВСУ. Все возможные направления, где есть угроза нападения, должны быть надёжно защищены всеми имеющимися силами и средствами.
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01.07.2020 10:41 Відповісти
Все виды разведки????....да не, вот принять Нептун за два дня и на третий дать заказ на производство....ускоренное. Вот это и есть усиление боеспособности.
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01.07.2020 13:02 Відповісти
На тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:09 Відповісти
Пан генерал знає, що говорить. Але мене цікавить де посилення ролі територіальної оборони?
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01.07.2020 13:59 Відповісти
 
 