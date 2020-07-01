В Украине пациенты болеют COVID-19 в среднем около трех недель, - Степанов

В Украине в среднем продолжительность коронавирусной болезни составляет около трех недель.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В среднем у нас около трех недель в стране - продолжительность коронавирусной болезни. Но в то же время иногда она и 30 дней, 39 дней, в зависимости от тяжести (течения) болезни", - сказал министр.

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