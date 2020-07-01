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В Украине пациенты болеют COVID-19 в среднем около трех недель, - Степанов
В Украине в среднем продолжительность коронавирусной болезни составляет около трех недель.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В среднем у нас около трех недель в стране - продолжительность коронавирусной болезни. Но в то же время иногда она и 30 дней, 39 дней, в зависимости от тяжести (течения) болезни", - сказал министр.
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Никита Ник
показать весь комментарий01.07.2020 10:32 Ответить Мне нравится 1
flali1979
показать весь комментарий01.07.2020 10:40 Ответить Мне нравится 0
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