Зеленский настаивает на доработке законопроекта о признании вины

Президент Украины Владимир Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, которая должна разгрузить украинские суды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, на заседании Национального совета реформ во вторник были обсуждены предложения по соглашению о признании вины, что должно разгрузить работу украинских судов и обеспечить неотвратимость наказания.

"Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект", - сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте также: Сотрудник ГФС Хмельнитчины, вымогавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, предстанет перед судом, - ГБР

Согласно презентации разработчиков законопроекта, имеющейся в распоряжении "Интерфакс-Украина", в Украине в 2019 году суды утвердили 9727 приговоров на основании соглашений, или 12% от общего их количества, тогда как в Канаде, Великобритании и США через заключение соглашения решаются 70-90% уголовных производств.

Первоначальная концепция предполагала, что соглашения о признании вины, условия которых предусматривают освобождение от уголовной ответственности, заключаются генпрокурором, его заместителями и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по делам, подследственным НАБУ). Одним из стимулов к заключению соглашений обсуждается возможность освобождения от уголовной ответственности при условии уплаты средств на устранение последствий общественной опасности совершенного деяния.

Как сообщалось, ранее в июне глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил о законодательной инициативе запустить в Украине механизм процессуальных соглашений с прокурором для урегулирования судебных споров с бывшими собственниками обанкротившихся бизнесов. "В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, $1,5 млрд вернули государству", - прокомментировал он эту инициативу.