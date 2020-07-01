Зеленський наполягає на доопрацюванні законопроєкту про визнання провини

Президент України Володимир Зеленський вважає поки не готовою до реалізації ідею щодо угоди про визнання провини, яка має розвантажити українські суди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, на засіданні Національної ради реформ у вівторок були обговорені пропозиції щодо угоди про визнання провини, що має розвантажити роботу українських судів і забезпечити невідворотність покарання.

"Президент вважає цю ідею не готовою до реалізації, тому запропонував доопрацювати відповідний законопроєкт", - повідомила пресслужба глави держави.

Згідно з презентацією розробників законопроєкту, наявною в розпорядженні "Інтерфакс-Україна", в Україні в 2019 році суди затвердили 9727 вироків на підставі угод, або 12% від загальної їх кількості, тоді як в Канаді, Великій Британії та США через укладення угоди вирішуються 70-90 % кримінальних проваджень.

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Первісна концепція передбачала, що угоди про визнання провини, умови яких передбачають звільнення від кримінальної відповідальності, укладаються генпрокурором, його заступниками та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (у справах, підслідних НАБУ). Одним із стимулів до укладення угод обговорюється можливість звільнення від кримінальної відповідальності за умови сплати коштів на усунення наслідків суспільної небезпеки вчиненого діяння.

Як повідомлялося, раніше в червні глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив про законодавчу ініціативу запустити в Україні механізм процесуальних угод з прокурором для врегулювання судових спорів з колишніми власниками збанкрутілих бізнесів. "У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, $ 1,5 млрд повернули державі", - прокоментував він цю ініціативу.