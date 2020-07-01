Зеленський наполягає на доопрацюванні законопроєкту про визнання провини
Президент України Володимир Зеленський вважає поки не готовою до реалізації ідею щодо угоди про визнання провини, яка має розвантажити українські суди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, на засіданні Національної ради реформ у вівторок були обговорені пропозиції щодо угоди про визнання провини, що має розвантажити роботу українських судів і забезпечити невідворотність покарання.
"Президент вважає цю ідею не готовою до реалізації, тому запропонував доопрацювати відповідний законопроєкт", - повідомила пресслужба глави держави.
Згідно з презентацією розробників законопроєкту, наявною в розпорядженні "Інтерфакс-Україна", в Україні в 2019 році суди затвердили 9727 вироків на підставі угод, або 12% від загальної їх кількості, тоді як в Канаді, Великій Британії та США через укладення угоди вирішуються 70-90 % кримінальних проваджень.
Первісна концепція передбачала, що угоди про визнання провини, умови яких передбачають звільнення від кримінальної відповідальності, укладаються генпрокурором, його заступниками та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (у справах, підслідних НАБУ). Одним із стимулів до укладення угод обговорюється можливість звільнення від кримінальної відповідальності за умови сплати коштів на усунення наслідків суспільної небезпеки вчиненого діяння.
Як повідомлялося, раніше в червні глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив про законодавчу ініціативу запустити в Україні механізм процесуальних угод з прокурором для врегулювання судових спорів з колишніми власниками збанкрутілих бізнесів. "У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, $ 1,5 млрд повернули державі", - прокоментував він цю ініціативу.
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Уперше з 2010 року через брак коштів на марки, папір, засоби зв'язку та розхідні матеріали національні суди припиняють повідомляти сторони про засідання. Про це https://hcj.gov.ua/news/stvorennya-ta-zapusk-yesits-perebuvaye-na-kontroli-vyshchoyi-rady-pravosuddya заявив заступник Голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.
За його словами, врятувати від скрути може допомогти запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), яка сьогодні працює лише частково.
Він висловив сподівання, що найближчим часом Державна судова адміністрація України допрацює підсистему ЄСІТС «Електронний суд», щоб у ній можна було ознайомлюватися з матеріалами судової справи, брати повноцінну участь у судових засіданнях - проводити письмові засідання, подавати клопотання, заяви, сплачувати судові збори, отримувати матеріали і знайомитися з ними, подавати апеляційні, касаційні скарги. - https://ukrainepravo.com/news/ukraine/natsionalni-sudy-prypynyayut-povidomlyaty-storony-pro-zasidannya-golova-vrp/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=natsionalni-sudi-pripinyayut-povidomlyati-st&utm_content=8280115
АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ.
В процесі дослідження https://ordilo.org/damp-e-mail-boris-ramail-ru-yakyi-nalezhyt-b-rapoportu-p/ дампу електронної пошти радника суркова-путіна https://myrotvorets.center/criminal/rapoport-boris-yakovlevich/ Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.
Лише уявіть собі:
* через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;
* "Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;
* в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.
І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.
Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.
Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.
Так, в імені своєї адреси електронної пошти [email protected] "Казбек" дав нам три зачіпки:
1. Він користується IPhone.
2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).
3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.
Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 http://spra.vkaru.net/streets/380/44/53741/13/page11/ встановлено на Оболоні за адресою: вул.
Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (http://archive.vn/wip/0n1vy архів ).
Аналітична система https://youcontrol.com.ua/ YouControl допомогла нам з'ясувати, що за адресою ВУЛ. ТИМОШЕНКА, БУД.13А, КВ.186, М.КИЇВ https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=39161383# зареєстровано ФОП Портнов Андрій Володимирович.
Іван Демидов, Андрій Андрєєв, Рашидович Казбек, https://myrotvorets.news/prodovzhiemo-doslidzhuvaty-derzhavnoho/ Земліхан Огли - це все встановлені Центром "Миротворець" ніки, які використовував, а може й досі використовує, Андрій Портнов для зв'язку зі своїми господарями в Кремлі.
Передаємо великий привіт очильниці ОГПУ І.Венедиктовій, яка щиро вважає зрадника Батьківщини А. Портнова - «громадським діячем» і «медійно потужною людиною, у якої багато людей, які підтримують його (Портнова) ідеї». Невже вона мала на увазі ідеї Державної зради?
Як би так не вийшло, що після оприлюднення беззаперечних фактів Державної зради і роботи А.Портнова на російського агресора, раптом всім не стало зрозумілим і очевидним, що генпрокурорка України використовується Кремлем через А.Портнова «втемну». А може й не втемну? Хто зна?
https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) @pastorkopf
https://twitter.com/pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf
Мєсто встрєчі ізмєніть нізя, або **** не ясно (ц)
01.07.2020 13:00
Ст.м. Золоті ворота
Збираємо коробочку твітерських і ідемо до печерського суду
https://twitter.com/InnaBrioni
https://twitter.com/InnaBrioni
https://twitter.com/InnaBrioni
https://twitter.com/InnaBrioni Inna Brioni https://twitter.com/InnaBrioni @InnaBrioni https://twitter.com/InnaBrioni/status/1278202622588129280 2 ч
Он и не особо скрывается. Действует нагло.
Значит, в Украине есть покровители.
Тут переходим ко второй персоне - покровителю.
Думаю, медведчук вполне подходит на эту роль
https://twitter.com/DDohyja
https://twitter.com/DDohyja ***** Масла https://twitter.com/DDohyja @DDohyja
Ахахаха. Если кто-то не знает то Портнов живёт у Коломойского в доме и ездит на машинах Коломойского и под охраной Коломойского.
Тhttps://www.facebook.com/chornovol.info/?__cft__[0]=AZVMEBy57NsakpA0p3d50geY72z44qRNnqzgbDyk5vbIyMV4U-L5KwgAcmwkwS8EFGROitxqr7vnRsk-YbxeB11bsRNCGmAnu2VpaY3lMZYTFLJeem4e-5ysAqRMcmsUAPZ9mTIOqGv5qrQFh5XfLklTEQzKJWsZx8nZAEcp4xQa86YjFCtJxbePyFygssT1MrM&__tn__=-UC%2CP-R етяна Чорновол
https://www.facebook.com/chornovol.info/posts/3800080553351608?__cft__[0]=AZVMEBy57NsakpA0p3d50geY72z44qRNnqzgbDyk5vbIyMV4U-L5KwgAcmwkwS8EFGROitxqr7vnRsk-YbxeB11bsRNCGmAnu2VpaY3lMZYTFLJeem4e-5ysAqRMcmsUAPZ9mTIOqGv5qrQFh5XfLklTEQzKJWsZx8nZAEcp4xQa86YjFCtJxbePyFygssT1MrM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 листопад 2019 р. ·
Портнов живе у Коломойського.
Нещодавно розвідала одне логово, де літом переховувався Портнов. Це дебаркадер - плавучий будинок в Конча-заспі. А зараз з'ясувала, що належить він КОЛОМОЙСЬКОМУ!!!
До речі, це єдиний олігарх, який примудряється тримати свої маєтки в цілковитій таємниці і під серйозною охороною. Саме тому Портнов і проситься у нього пожити.
Адже Портнов досі переляканий Майданом і переживає за свою шкурку.
Особливо зараз, коли "жидобандерівець" здувся.
І Коломойський разом з Портновим тягнуть нову владу в напрямку рашки.
https://espreso.tv/news/2019/11/19/portnov_zhyv_u_kolomoyskogo_na_debarkaderi_chornovol
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених @dneprlena
https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena
андрєй андрєєв?????
соупадєніє?
так так я пам'ятаю свій тред про подружжя похилого віку з московським слідом
і пам'ятаю, як мене били сцяними майтками
але тоді вже продавались аккаунти аж гай шумів
https://twitter.com/BackdoorEvolut1 Backdoor Evolution https://twitter.com/BackdoorEvolut1 @BackdoorEvolut1 https://twitter.com/BackdoorEvolut1/status/1278109286824947713 9 ч
Концепція презумпції невинуватості на базовому рівні не зрозуміла совкам і рашистам.
Ну просто фізіологічно не можуть собі в голову її запхнути.
Дивляться на неї, знають про її існування, а сенс не вловлюють.
І ще руки сильно чешуться.
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
30 Июня 19:27 52
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У Мелітополі посібники російських окупантів відкрито планують патрулювати вулиці - реакції СБУ немає
У Мелітополі пройшла церемонія відкриття канцелярії Мелітопольського куреня Запорізького війська низового. У церемонії відкриття брали участь благочинний і настоятель храму Георгія Побідоносця від РПЦ, а також так званий "верховний отаман Запорізького війська низового", відомий посібник окупантів, що має нагороди від росіян, фігурант Миротоворця Олександр Панченко. Він відомий кримінальними справами за рекет, у 2014 місцеві патріоти за відкрите носіння георгієвської стрічки вже відправляли його у сміттєвий бак.
Довідка про Панченко: "У 2014 році свідомо сприяв російським загарбникам в захопленні Криму і розгойдування для захоплення росією Запорізької області.Панченко фігурує в розмовах кураторів «російської весни», як людина за допомогою якої росіяни сподіваються взяти регіон під свій контроль. Зокрема, уродженець Запоріжжя Глазьєв пропонує в цих розмовах заблокувати Запоріжжя, вибрати там свій «облрада», який, за його словами, присягне на вірність Кремлю. Ставка в блокуванні робилася на Панченко і його «козаків». У березні 2014 року Панченко перебував на зв'язку з Глаз'євим.
«Ми готуємо формування, яке в якості народної поліції, буде здійснити охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенскої сільради, Бердянської прикордонною заставою. Козаки, також, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокору козакам прирівнюється до непокори поліцейському», - каже так званий "отаман Мелітопольського куреня", посібник російських окупантів Ігор Лисенко.
То треба було їх не в сміттєві баки кидати, а вішати
Активисты считают, что пророссийский чиновник не должен войти в руководство ХОГА.
В Харькове ряд радикальных организаций будут 1 июля пикетировать здание ХОГА, протестуя против назначения Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя ОГА. Об этом сообщает харьковский "Правый сектор".
"Валерия Мураева, которая успела побывать во всех пророссийских политических проектах, не может занимать никаких государственных должностей в пограничной области, где Россия постоянно пытается расшатать ситуацию", - мотивируют активисты свои протестные действия.
Организаторы акции, кроме "Правого сектора", "Фрайкор" и "Союз ветеранов АТО". Начало акции в 9.00.
вони місцеву ватню Дикого Півдня ворохобитимуть як можуть, щоб на її плечах сюди міротворцамі влізти
Зажали пальцы в дверь - виновен даже в бомбардировке Нагасаки.
Вже рік тіко це й чутно! Але ж стривайте, браття! У нього монокоаліція його (!!!) партії і його (!!!) уряд... І все, на що вони здатні, як показав час, то це ляпати язиком та приймати якусь фігню в турборежимі, навіть не читаючи...
Клятий Порох за місяць після виборів (МІСЯЦЬ, Карл! Після виборів, а не інаугурації, Карл!) підписав асоціацію з ЄС...
А найвеличніший за місяц після інаугурації встиг двічі порушити закони...
Але один барига і мародер, а другий - найвеличніший політик Всесвіту. Дивіться, не переплутай... Те!
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
Цікава тема, але в нас і зараз в окремих статтях ККУ діє подібна норма, ось тільки це ніяк не впливає на ситуацію.
https://twitter.com/Gorobina
Olenka
@Gorobina
·https://twitter.com/Gorobina/status/1278034628406894599 15 ч
Венедиктова, тягни білет.
- презумпція невинуватості.
Я не вивчила. Поставте хоч трійку, у мене ані мізків, ані цицьок, пожалійте.
Але я чесна і порядна...