В Молдове запретили крупные штрафы за нарушение карантина

Конституционный суд Молдовы постановил, что штрафы в размере от 22,5 тыс. леев (35 тыс. грн) не соответствуют закону. Штрафовать за нарушение карантина можно не более чем на 2,5 тыс. леев (3900 грн).

Об этом сообщила глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Newsmaker.

Маноле сказала, что судьи КС признали неконституционной статью кодекса, согласно которой "физические лица, которые не соблюдают меры профилактики, предупреждения или борьбы с эпидемическими болезнями и ставят под угрозу общественное здоровье" наказываются штрафом от 22,5 тыс. леев.

КС решил, что для определения размера штрафов должна применяться статья 34 Кодекса о правонарушениях, согласно которой взыскание для физических лиц не могут превышать 2,5 тыс. леев (3900 тыс. грн).

Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Молдове ввели чрезвычайное положение. Жители страны обязаны носить маски в закрытых общественных местах, сохранять дистанцию не менее 1 м. Также запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, закрыты детские площадки, развлекательные заведения, бассейны. Нарушителям карантина грозят штрафы.