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Новости Коронавирус и карантин
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В Молдове запретили крупные штрафы за нарушение карантина

В Молдове запретили крупные штрафы за нарушение карантина

Конституционный суд Молдовы постановил, что штрафы в размере от 22,5 тыс. леев (35 тыс. грн) не соответствуют закону. Штрафовать за нарушение карантина можно не более чем на 2,5 тыс. леев (3900 грн).

Об этом сообщила глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Newsmaker.

Маноле сказала, что судьи КС признали неконституционной статью кодекса, согласно которой "физические лица, которые не соблюдают меры профилактики, предупреждения или борьбы с эпидемическими болезнями и ставят под угрозу общественное здоровье" наказываются штрафом от 22,5 тыс. леев.

КС решил, что для определения размера штрафов должна применяться статья 34 Кодекса о правонарушениях, согласно которой взыскание для физических лиц не могут превышать 2,5 тыс. леев (3900 тыс. грн).

Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Молдове ввели чрезвычайное положение. Жители страны обязаны носить маски в закрытых общественных местах, сохранять дистанцию не менее 1 м. Также запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, закрыты детские площадки, развлекательные заведения, бассейны. Нарушителям карантина грозят штрафы.

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карантин (16729) Молдова (1873) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а мені бєз разніци шо 3900 шо мільярд - з мене не візьмуть ні копіки
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01.07.2020 10:59 Ответить
Двоякое чувство: с одной стороны они вроде не самая богатая страна, чтобы платить такие штрафы, с другой стороны-как-то дёшево цениться человеческая жизнь...
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01.07.2020 11:01 Ответить
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
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01.07.2020 13:08 Ответить
пРО ЦЕ Я ПИСАВ НЕОДНОРЗОВО.

шТРАФИ В УКРАЇНІ ДЕБІЛЬНІ ,"ДРАКОНІВСЬКІ" ТОМУ НЕ ВИКОНУЮТЬ СВОЮ ФУНКЦІЮ -ДИСЦИПЛІНУВАТИ НАРОД..
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01.07.2020 11:57 Ответить
якщо в Туреччині мінімальна зарплата 400,а в Україні 200,то штраф 130 доларів в Туреччині -як у нас 65
тобто
1600 грн.
https://scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/91983157_2420105128090342_203924317069639680_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=-EvCvZQwyEEAX_6Q0rE&_nc_ht=scontent.flwo3-1.fna&oh=4c35591642acc0ede3592dc3682f09e2&oe=5F20CEA3 У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину - Цензор.НЕТ 552
не 17 000 як у нас..
Вкотре... ДОВБО...ОБАМ,хто придумав в уряді такі штрафи,котрі нереально взяти,тому котрі й не "працюють"
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01.07.2020 11:58 Ответить
Сумма штрафа - это курс доллара , ( ориентировочно, скорее всего, когда эти штрафы планировались ), умноженный на число 666. Сатанисты рулят экономикой.
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01.07.2020 13:11 Ответить
 
 