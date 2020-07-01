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Новини Коронавірус і карантин
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У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину

У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину

Конституційний суд Молдови ухвалив, що штрафи в розмірі від 22,5 тис. леїв (35 тис. грн) не відповідають закону. Штрафувати за порушення карантину можна не більше ніж на 2,5 тис. леїв (3900 грн).

Про це повідомила глава Конституційного суду Молдови Домніка Маноле, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Newsmaker.

Маноле сказала, що судді КС визнали неконституційною статтю кодексу, згідно з якою "фізичні особи, які не дотримуються заходів профілактики, запобігання або боротьби з епідемічними хворобами і ставлять під загрозу громадське здоров'я" караються штрафом від 22,5 тис. леїв.

КС вирішив, що для визначення розміру штрафів повинна застосовуватися стаття 34 Кодексу про правопорушення, згідно з якою стягнення для фізичних осіб не можуть перевищувати 2,5 тис. леїв (3900 тис. грн).

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Рішення КС є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу в Молдові запровадили надзвичайний стан. Жителі країни зобов'язані носити маски в закритих громадських місцях, зберігати відстань мінімум 1 м. Також заборонено збиратися в громадських місцях групами більше трьох осіб, закриті дитячі майданчики, розважальні заклади, басейни. Порушникам карантину загрожують штрафи.

Автор: 

карантин (18172) Молдова (2072) штраф (1865) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а мені бєз разніци шо 3900 шо мільярд - з мене не візьмуть ні копіки
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01.07.2020 10:59 Відповісти
Двоякое чувство: с одной стороны они вроде не самая богатая страна, чтобы платить такие штрафы, с другой стороны-как-то дёшево цениться человеческая жизнь...
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01.07.2020 11:01 Відповісти
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
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01.07.2020 13:08 Відповісти
пРО ЦЕ Я ПИСАВ НЕОДНОРЗОВО.

шТРАФИ В УКРАЇНІ ДЕБІЛЬНІ ,"ДРАКОНІВСЬКІ" ТОМУ НЕ ВИКОНУЮТЬ СВОЮ ФУНКЦІЮ -ДИСЦИПЛІНУВАТИ НАРОД..
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01.07.2020 11:57 Відповісти
якщо в Туреччині мінімальна зарплата 400,а в Україні 200,то штраф 130 доларів в Туреччині -як у нас 65
тобто
1600 грн.
https://scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/91983157_2420105128090342_203924317069639680_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=-EvCvZQwyEEAX_6Q0rE&_nc_ht=scontent.flwo3-1.fna&oh=4c35591642acc0ede3592dc3682f09e2&oe=5F20CEA3 У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину - Цензор.НЕТ 552
не 17 000 як у нас..
Вкотре... ДОВБО...ОБАМ,хто придумав в уряді такі штрафи,котрі нереально взяти,тому котрі й не "працюють"
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01.07.2020 11:58 Відповісти
Сумма штрафа - это курс доллара , ( ориентировочно, скорее всего, когда эти штрафы планировались ), умноженный на число 666. Сатанисты рулят экономикой.
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01.07.2020 13:11 Відповісти
 
 