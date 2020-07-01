У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину

Конституційний суд Молдови ухвалив, що штрафи в розмірі від 22,5 тис. леїв (35 тис. грн) не відповідають закону. Штрафувати за порушення карантину можна не більше ніж на 2,5 тис. леїв (3900 грн).

Про це повідомила глава Конституційного суду Молдови Домніка Маноле, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Newsmaker.

Маноле сказала, що судді КС визнали неконституційною статтю кодексу, згідно з якою "фізичні особи, які не дотримуються заходів профілактики, запобігання або боротьби з епідемічними хворобами і ставлять під загрозу громадське здоров'я" караються штрафом від 22,5 тис. леїв.

КС вирішив, що для визначення розміру штрафів повинна застосовуватися стаття 34 Кодексу про правопорушення, згідно з якою стягнення для фізичних осіб не можуть перевищувати 2,5 тис. леїв (3900 тис. грн).

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Рішення КС є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу в Молдові запровадили надзвичайний стан. Жителі країни зобов'язані носити маски в закритих громадських місцях, зберігати відстань мінімум 1 м. Також заборонено збиратися в громадських місцях групами більше трьох осіб, закриті дитячі майданчики, розважальні заклади, басейни. Порушникам карантину загрожують штрафи.