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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 11 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

Киев и 11 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

По состоянию на 1 июля Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 июля показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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Киев и 11 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и 11 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это навсегда?
Так как никаких гарантий появления эффективной и безопасной вакцины от covid-19 нет - главный инфекционист США Фаучи.
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01.07.2020 11:40 Ответить
Как вы уже достали!
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01.07.2020 13:34 Ответить
 
 