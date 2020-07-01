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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 11 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

Київ і 11 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

Станом на 1 липня Київ і 11 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 1 липня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в Києві, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних гарантій появи безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Київ і 11 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і 11 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это навсегда?
Так как никаких гарантий появления эффективной и безопасной вакцины от covid-19 нет - главный инфекционист США Фаучи.
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01.07.2020 11:40 Відповісти
Как вы уже достали!
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01.07.2020 13:34 Відповісти
 
 