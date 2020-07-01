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Новости Коронавирус и карантин
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ПЦР-тесты для людей с симптомами COVID-19 полностью бесплатны, - Степанов

ПЦР-тесты для людей с симптомами COVID-19 полностью бесплатны, - Степанов

Украинцам, у которых есть симптомы коронвирусной болезни, ПЦР-тесты делаются бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь к семейному врачу, или у вас тяжелое состояние, в таком случае можно рассчитывать на экстренную медицинскую помощь, и вам при этих клинических симптомах должны бесплатно приехать и сделать тест. Или подтвердить диагноз COVID-19, или его опровергнуть, и определиться с дальнейшим лечением", - сказал министр.

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При этом, в случае отказа врачей делать бесплатное тестирование Степанов советует обращаться на "горячую линию" министерства.

"Я иногда получаю обращения, когда есть недоразумение или нежелание делать бесплатно ПЦР-тестирование. Человека куда-то отправляют, говорят делать тест за свой счет, это все недопустимо. Прошу вас обращаться в таком случае или на "горячую линию" департаментов охраны здоровья области ил города, или на "горячую линию" Министерства здравоохранения. В каждом таком случае мы будем разбираться", - сказал он.

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Аиесли нет симптомов и вызываешь скорую сказали 2 тыс за тест или не приедут так что делать?
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01.07.2020 12:49
+1
они-то бесплатны, но только их нет...а так-то да, бесплатны.
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01.07.2020 13:07
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Аиесли нет симптомов и вызываешь скорую сказали 2 тыс за тест или не приедут так что делать?
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01.07.2020 12:49 Ответить
если ты вызываешь скорую не имея симптомов - ты у*од! Ты забираешь ценный ресурс у тех, кто РЕАЛЬНО УМИРАЕТ! Ч*рт ты!
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10.12.2020 14:05 Ответить
они-то бесплатны, но только их нет...а так-то да, бесплатны.
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01.07.2020 13:07 Ответить
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
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01.07.2020 13:16 Ответить
че ты рассказываешь тут статист? я лежал ТРИЖДЫ в Александровской, 1 раз с ковидом и НИ РАЗУ НЕ ПОПРОСИЛИ ДЕНЕГ, я сам купил им микроволновку и дал денег на ремонт. потц очередной бот
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10.12.2020 14:06 Ответить
Т. е ьты, поц ,приехал из другой страны в Александровскую
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14.12.2020 18:44 Ответить
Я за СВОЙ счет делал КТ легких и покупал лекарства. так что, не 3,,14.зди, Бесплатно- если ты госслужащий или чиновник. Ты такой не умный, даже прокси не можешь поставить украинский
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14.12.2020 18:48 Ответить
Ага, безкоштовні. Ха-ха три рази! Знайомі лікують в Києві онкохворого сина. Полтавське ПЦР не приймається, лише місцеве за 1300 грн
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01.07.2020 14:18 Ответить
Бесплатно, а точнее 1800 грн.))))
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01.07.2020 14:43 Ответить
 
 