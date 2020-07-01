ПЦР-тесты для людей с симптомами COVID-19 полностью бесплатны, - Степанов

Украинцам, у которых есть симптомы коронвирусной болезни, ПЦР-тесты делаются бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь к семейному врачу, или у вас тяжелое состояние, в таком случае можно рассчитывать на экстренную медицинскую помощь, и вам при этих клинических симптомах должны бесплатно приехать и сделать тест. Или подтвердить диагноз COVID-19, или его опровергнуть, и определиться с дальнейшим лечением", - сказал министр.

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При этом, в случае отказа врачей делать бесплатное тестирование Степанов советует обращаться на "горячую линию" министерства.

"Я иногда получаю обращения, когда есть недоразумение или нежелание делать бесплатно ПЦР-тестирование. Человека куда-то отправляют, говорят делать тест за свой счет, это все недопустимо. Прошу вас обращаться в таком случае или на "горячую линию" департаментов охраны здоровья области ил города, или на "горячую линию" Министерства здравоохранения. В каждом таком случае мы будем разбираться", - сказал он.