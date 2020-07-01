УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10432 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 846 10

ПЛР-тести для людей із симптомами COVID-19 повністю безкоштовні, - Степанов

ПЛР-тести для людей із симптомами COVID-19 повністю безкоштовні, - Степанов

Українцям, які мають симптоми коронавірусної хвороби, ПЛР-тести робляться безкоштовно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в середу.

"Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся до сімейного лікаря, або у вас важкий стан, в такому випадку можна розраховувати на екстрену медичну допомогу, і вам при цих клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати і зробити тест. Або підтвердити діагноз COVID- 19, або його спростувати, і визначитися з подальшим лікуванням", - сказав міністр.

При цьому, в разі відмови лікарів робити безкоштовне тестування Степанов радить звертатися на "гарячу лінію" міністерства.

Також читайте: Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00

"Я іноді отримую звернення, коли є непорозуміння або небажання робити безкоштовно ПЛР-тестування. Людину кудись відправляють, кажуть робити тест за свій рахунок, це все неприпустимо. Прошу вас звертатися в такому випадку або на "гарячу лінію" департаментів охорони здоров'я області або міста, або на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я. У кожному такому випадку ми будемо розбиратися", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Аиесли нет симптомов и вызываешь скорую сказали 2 тыс за тест или не приедут так что делать?
показати весь коментар
01.07.2020 12:49
+1
они-то бесплатны, но только их нет...а так-то да, бесплатны.
показати весь коментар
01.07.2020 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аиесли нет симптомов и вызываешь скорую сказали 2 тыс за тест или не приедут так что делать?
показати весь коментар
01.07.2020 12:49 Відповісти
если ты вызываешь скорую не имея симптомов - ты у*од! Ты забираешь ценный ресурс у тех, кто РЕАЛЬНО УМИРАЕТ! Ч*рт ты!
показати весь коментар
10.12.2020 14:05 Відповісти
они-то бесплатны, но только их нет...а так-то да, бесплатны.
показати весь коментар
01.07.2020 13:07 Відповісти
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
показати весь коментар
01.07.2020 13:16 Відповісти
че ты рассказываешь тут статист? я лежал ТРИЖДЫ в Александровской, 1 раз с ковидом и НИ РАЗУ НЕ ПОПРОСИЛИ ДЕНЕГ, я сам купил им микроволновку и дал денег на ремонт. потц очередной бот
показати весь коментар
10.12.2020 14:06 Відповісти
Т. е ьты, поц ,приехал из другой страны в Александровскую
показати весь коментар
14.12.2020 18:44 Відповісти
Я за СВОЙ счет делал КТ легких и покупал лекарства. так что, не 3,,14.зди, Бесплатно- если ты госслужащий или чиновник. Ты такой не умный, даже прокси не можешь поставить украинский
показати весь коментар
14.12.2020 18:48 Відповісти
Ага, безкоштовні. Ха-ха три рази! Знайомі лікують в Києві онкохворого сина. Полтавське ПЦР не приймається, лише місцеве за 1300 грн
показати весь коментар
01.07.2020 14:18 Відповісти
Бесплатно, а точнее 1800 грн.))))
показати весь коментар
01.07.2020 14:43 Відповісти
 
 