ПЛР-тести для людей із симптомами COVID-19 повністю безкоштовні, - Степанов
Українцям, які мають симптоми коронавірусної хвороби, ПЛР-тести робляться безкоштовно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в середу.
"Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся до сімейного лікаря, або у вас важкий стан, в такому випадку можна розраховувати на екстрену медичну допомогу, і вам при цих клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати і зробити тест. Або підтвердити діагноз COVID- 19, або його спростувати, і визначитися з подальшим лікуванням", - сказав міністр.
При цьому, в разі відмови лікарів робити безкоштовне тестування Степанов радить звертатися на "гарячу лінію" міністерства.
"Я іноді отримую звернення, коли є непорозуміння або небажання робити безкоштовно ПЛР-тестування. Людину кудись відправляють, кажуть робити тест за свій рахунок, це все неприпустимо. Прошу вас звертатися в такому випадку або на "гарячу лінію" департаментів охорони здоров'я області або міста, або на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я. У кожному такому випадку ми будемо розбиратися", - сказав він.
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