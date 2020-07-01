Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно обнародованному на сайте президента указу №258/2020, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Соответствующиу указ №258 / 2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить следующую схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находящихся в должности по состоянию на день вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг":

1) до 1 июля 2020 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антоновой Елене Александровне;

2) до 1 июля 2021 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Кривенко Оксане Александровне;

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3) до 1 июля 2023 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Магде Алексею Ивановичу;

4) до 1 июля 2024 ротация применяется к:

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Бабий Ольге Андреевне;

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Коваленко Дмитрию Витальевичу;

5) до 1 июля 2025 ротация применяется к:

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Кайдашу Руслану Юрьевичу;

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Тарасюку Валерию Владимировичу", - говорится в указе.