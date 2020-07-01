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Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно обнародованному на сайте президента указу №258/2020, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Соответствующиу указ №258 / 2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить следующую схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находящихся в должности по состоянию на день вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг":

1) до 1 июля 2020 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антоновой Елене Александровне;

2) до 1 июля 2021 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Кривенко Оксане Александровне;

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3) до 1 июля 2023 ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Магде Алексею Ивановичу;

4) до 1 июля 2024 ротация применяется к:

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Бабий Ольге Андреевне;

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Коваленко Дмитрию Витальевичу;

5) до 1 июля 2025 ротация применяется к:

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Кайдашу Руслану Юрьевичу;

члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Тарасюку Валерию Владимировичу", - говорится в указе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) ротация (260) НКРЭКУ (479)


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Зеля збирається царювати до 2025 року?
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01.07.2020 13:12 Ответить
В Польше с сегодняшнего дня бытовой газ для населения дешевеет на 10,5%, а у осла - ротация в НКРЭКУ
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01.07.2020 13:12 Ответить
так и за "доставку газа" у нас с первого июля на 10 процентов поднимают...
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01.07.2020 13:19 Ответить
НАРОД проведет ВЕЧЕ на котором утвердит рокировку Вовы..
а выбор не большой Байковое... в Кривом Рогу...и где то между Ростовом и Мариуполем...
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01.07.2020 13:28 Ответить
Ротация это как??? С табу или без???😃
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01.07.2020 13:58 Ответить
 
 