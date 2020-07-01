Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП
Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з оприлюдненим на сайті президента указом №258/2020, перша (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової.
Відповідний указ №258 / 2020 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Затвердити таку схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг":
1) до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, АНТОНОВОЇ Олени Олександрівни;
2) до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КРИВЕНКО Оксани Олександрівни;
3) до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, МАГДИ Олексія Івановича;
4) до 1 липня 2024 року ротація застосовується до:
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, БАБІЙ Ольги Андріївни;
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КОВАЛЕНКА Дмитра Віталійовича;
5) до 1 липня 2025 року ротація застосовується до:
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КАЙДАША Руслана Юрійовича;
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТАРАСЮКА Валерія Володимировича", - йдеться в указі.
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