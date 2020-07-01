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Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП

Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з оприлюдненим на сайті президента указом №258/2020, перша (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової.

Відповідний указ №258 / 2020  опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити таку схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг":

1) до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, АНТОНОВОЇ Олени Олександрівни;

2) до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КРИВЕНКО Оксани Олександрівни;

3) до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, МАГДИ Олексія Івановича;

4) до 1 липня 2024 року ротація застосовується до:

члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, БАБІЙ Ольги Андріївни;

члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КОВАЛЕНКА Дмитра Віталійовича;

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5) до 1 липня 2025 року ротація застосовується до:

члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КАЙДАША Руслана Юрійовича;

члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТАРАСЮКА Валерія Володимировича", - йдеться в указі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) ротація (79) НКРЕКП (1816)


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Зеля збирається царювати до 2025 року?
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01.07.2020 13:12 Відповісти
В Польше с сегодняшнего дня бытовой газ для населения дешевеет на 10,5%, а у осла - ротация в НКРЭКУ
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01.07.2020 13:12 Відповісти
так и за "доставку газа" у нас с первого июля на 10 процентов поднимают...
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01.07.2020 13:19 Відповісти
НАРОД проведет ВЕЧЕ на котором утвердит рокировку Вовы..
а выбор не большой Байковое... в Кривом Рогу...и где то между Ростовом и Мариуполем...
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01.07.2020 13:28 Відповісти
Ротация это как??? С табу или без???😃
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01.07.2020 13:58 Відповісти
 
 