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Новости Языковой вопрос
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Минкульт подобрал нового кандидата на должность языкового омбудсмена - Светлану Броникову

Минкульт подобрал нового кандидата на должность языкового омбудсмена - Светлану Броникову

30 июня Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по защите государственного языка. На эту должность предложили Светлану Броникову.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на пост языкового омбудсмена Святослав Литинский, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на пост уполномоченного - Светлана Броникова (вместо избранного их же комиссией кандидата - меня)", - написал Литинский, отметив, что Закон позволяет такое представление только до 5 июня.

По его словам, Кабинет Министров Украины будет заслушивать всех трох кандидатов, как этого и требует Закон.

Среди кандидатов: Тарас Кремень (от уполномоченного по правам человека), Светлана Броникова (МКИП), Святослав Литинский (Минюст).

Также он отметил, что Закон требует заслушать кандидатов и на том же заседании проголосовать за них.

"Далее следим за руками, если это что-то решит, и надеемся, что все кандидаты достойны, независимы и имеют истинное намерение - работать во исполнение Закона", - добавил Литинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минкультуры определились с кандидатом на пост языкового омбудсмена. Им стал активист Святослав Литинский

Кроме того, народный депутат София Федына на своей странице в Facebook сообщила, что министр культуры Ткаченко отозвал кандидатуру Святослава Литинского на должность уполномоченного по защите государственного языка, чем нарушил Закон, поскольку не имеет права на отзыв.

"И предлагает на эту должность неизвестную никому госпожу Броникову! А сегодня разговор с кандидатами в Кабмине ... Как же надо бояться и презирать украинский язык!", - отметила Федина.

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом о языке. Уполномоченный должен следить за соблюдением требований закона, реагировать на действия или бездействие должностных лиц в отношении государственного языка и составлять на них протоколы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, за шесть месяцев с даты назначения ни разу не получала заработную плату, поскольку так и не был создан секретариат языкового омбудсмена.

Минкульт подобрал нового кандидата на должность языкового омбудсмена - Светлану Броникову 01

Минкульт подобрал нового кандидата на должность языкового омбудсмена - Светлану Броникову 02

Министерство культуры и информационной политики (774) омбудсмен (597) язык (3779) Литинский Святослав (3)


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Топ комментарии
+1
Зелень всё никак не может выбрать полностью подконтрольную себе кандидатуру для полной дискредитации всех проукраинской начинаний.
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01.07.2020 14:52
+1
Суки, щоб вас шляк трафив. От реально, вивести мене на матюки дуже тяжко,але ткаченку це вдалося.
Руки геть від української мови стадо мокшанське і призначайте людину яку болить за мову - Літинського.
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01.07.2020 15:14
+1
Думаю на цю посаду можна було б призначити БУДЬ ЯКОГО педагога що викладає в школі українську мову і літературу і то було б набагато більше користі ніж від цієї сосни...
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01.07.2020 15:23
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Може ця "спеціалістка"?

"Светлана Броникова
120 лет
Человек, заряжающий энергией. Женщина, сочетающая в себе красоту, ум, утончённость.
Женщина, не подвластная годам.
Воспитывает троих детей и наслаждается жизнью."

Є ще одна, з мордора. "Письменниця"- дієтолог
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01.07.2020 13:50 Ответить
Ще одна сосна. ніякого відношення до мови не має. Тренер з дрібної х9єти
Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову - Цензор.НЕТ 2252
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01.07.2020 14:08 Ответить
Я у шоці, як не Табачник? Чому не Табачник???
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01.07.2020 14:34 Ответить
Зелень всё никак не может выбрать полностью подконтрольную себе кандидатуру для полной дискредитации всех проукраинской начинаний.
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01.07.2020 14:52 Ответить
Суки, щоб вас шляк трафив. От реально, вивести мене на матюки дуже тяжко,але ткаченку це вдалося.
Руки геть від української мови стадо мокшанське і призначайте людину яку болить за мову - Літинського.
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01.07.2020 15:14 Ответить
Думаю на цю посаду можна було б призначити БУДЬ ЯКОГО педагога що викладає в школі українську мову і літературу і то було б набагато більше користі ніж від цієї сосни...
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01.07.2020 15:23 Ответить
ще одна москалиха буде "захищати" мову.
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01.07.2020 16:04 Ответить
На очереди Ерофей Иванов, Иван Петров и Владимир Сидоров. Уж они-то "защитят" украинский язык!
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01.07.2020 16:26 Ответить
В Украине закончились украинские фамилии?
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01.07.2020 17:49 Ответить
Яка чудова ідея! Призначати на посади за "хваміліямі"!
Гадаю, відділи кадрів слід навчити вимірюванню черепів.
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08.07.2020 16:17 Ответить
 
 