Минкульт подобрал нового кандидата на должность языкового омбудсмена - Светлану Броникову

30 июня Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по защите государственного языка. На эту должность предложили Светлану Броникову.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на пост языкового омбудсмена Святослав Литинский, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на пост уполномоченного - Светлана Броникова (вместо избранного их же комиссией кандидата - меня)", - написал Литинский, отметив, что Закон позволяет такое представление только до 5 июня.

По его словам, Кабинет Министров Украины будет заслушивать всех трох кандидатов, как этого и требует Закон.

Среди кандидатов: Тарас Кремень (от уполномоченного по правам человека), Светлана Броникова (МКИП), Святослав Литинский (Минюст).

Также он отметил, что Закон требует заслушать кандидатов и на том же заседании проголосовать за них.

"Далее следим за руками, если это что-то решит, и надеемся, что все кандидаты достойны, независимы и имеют истинное намерение - работать во исполнение Закона", - добавил Литинский.

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Кроме того, народный депутат София Федына на своей странице в Facebook сообщила, что министр культуры Ткаченко отозвал кандидатуру Святослава Литинского на должность уполномоченного по защите государственного языка, чем нарушил Закон, поскольку не имеет права на отзыв.

"И предлагает на эту должность неизвестную никому госпожу Броникову! А сегодня разговор с кандидатами в Кабмине ... Как же надо бояться и презирать украинский язык!", - отметила Федина.

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом о языке. Уполномоченный должен следить за соблюдением требований закона, реагировать на действия или бездействие должностных лиц в отношении государственного языка и составлять на них протоколы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, за шесть месяцев с даты назначения ни разу не получала заработную плату, поскольку так и не был создан секретариат языкового омбудсмена.