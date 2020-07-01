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Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову

Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову

30 червня Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на вакантну посаду уповноваженого із захисту державної мови. На цю посаду запропонували Світлану Бронікову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат на пост мовного омбудсмена Святослав Літинський, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на уповноваженого - Світлана Бронікова (замість обраного їхньою ж комісією кандидата - мене)", - написав Літинський, зазначивши, що закон дозволяє таке подання лише до 5 червня.

За його словами, Кабінет Міністрів України буде заслуховувати всіх трьох кандидатів, як цього і вимагає закон.

Серед кандидатів: Тарас Кремінь (від уповноваженої з прав людини), Світлана Бронікова (МКІП)
Святослав Літинський (Мінюст).

Також він зазначив, що закон вимагає заслухати кандидатів і на тому самому засіданні проголосувати за них.

"Далі слідкуємо за руками, якщо це щось вирішить, та сподіваємося, що всі кандидати гідні, незалежні та мають справжній намір - працювати на виконання закону", - додав Літинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінкультури визначилися з кандидатом на пост мовного омбудсмена. Ним став активіст Святослав Літинський

Крім того, народна депутатка Софія Федина на своїй сторінці у Facebook повідомила, що міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови, чим порушив закон, оскільки не має права на відкликання.

"І пропонує на цю посаду невідому нікому пані Бронікову! А сьогодні розмова з кандидатами в Кабміні... Як же треба боятися і зневажати українську мову!" - наголосила Федина

Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом про мову. Уповноважений має стежити за дотриманням вимог закону, реагувати на дії або бездіяльність посадових осіб щодо державної мови і складати на них протоколи до правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. За її словами, за шість місяців від дати призначення жодного разу не отримувала заробітну плату, оскільки так і не був створений секретаріат мовного омбудсмена.

Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову 01

Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову 02

Автор: 

Міністерство культури (757) омбудсмен (474) мова (741) Літинський Святослав (3)


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Топ коментарі
+1
Зелень всё никак не может выбрать полностью подконтрольную себе кандидатуру для полной дискредитации всех проукраинской начинаний.
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01.07.2020 14:52
+1
Суки, щоб вас шляк трафив. От реально, вивести мене на матюки дуже тяжко,але ткаченку це вдалося.
Руки геть від української мови стадо мокшанське і призначайте людину яку болить за мову - Літинського.
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01.07.2020 15:14
+1
Думаю на цю посаду можна було б призначити БУДЬ ЯКОГО педагога що викладає в школі українську мову і літературу і то було б набагато більше користі ніж від цієї сосни...
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01.07.2020 15:23
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Може ця "спеціалістка"?

"Светлана Броникова
120 лет
Человек, заряжающий энергией. Женщина, сочетающая в себе красоту, ум, утончённость.
Женщина, не подвластная годам.
Воспитывает троих детей и наслаждается жизнью."

Є ще одна, з мордора. "Письменниця"- дієтолог
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01.07.2020 13:50 Відповісти
Ще одна сосна. ніякого відношення до мови не має. Тренер з дрібної х9єти
Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову - Цензор.НЕТ 2252
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01.07.2020 14:08 Відповісти
Я у шоці, як не Табачник? Чому не Табачник???
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01.07.2020 14:34 Відповісти
Зелень всё никак не может выбрать полностью подконтрольную себе кандидатуру для полной дискредитации всех проукраинской начинаний.
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01.07.2020 14:52 Відповісти
Суки, щоб вас шляк трафив. От реально, вивести мене на матюки дуже тяжко,але ткаченку це вдалося.
Руки геть від української мови стадо мокшанське і призначайте людину яку болить за мову - Літинського.
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01.07.2020 15:14 Відповісти
Думаю на цю посаду можна було б призначити БУДЬ ЯКОГО педагога що викладає в школі українську мову і літературу і то було б набагато більше користі ніж від цієї сосни...
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01.07.2020 15:23 Відповісти
ще одна москалиха буде "захищати" мову.
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01.07.2020 16:04 Відповісти
На очереди Ерофей Иванов, Иван Петров и Владимир Сидоров. Уж они-то "защитят" украинский язык!
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01.07.2020 16:26 Відповісти
В Украине закончились украинские фамилии?
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01.07.2020 17:49 Відповісти
Яка чудова ідея! Призначати на посади за "хваміліямі"!
Гадаю, відділи кадрів слід навчити вимірюванню черепів.
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08.07.2020 16:17 Відповісти
 
 