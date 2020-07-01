Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову

30 червня Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на вакантну посаду уповноваженого із захисту державної мови. На цю посаду запропонували Світлану Бронікову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат на пост мовного омбудсмена Святослав Літинський, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на уповноваженого - Світлана Бронікова (замість обраного їхньою ж комісією кандидата - мене)", - написав Літинський, зазначивши, що закон дозволяє таке подання лише до 5 червня.

За його словами, Кабінет Міністрів України буде заслуховувати всіх трьох кандидатів, як цього і вимагає закон.

Серед кандидатів: Тарас Кремінь (від уповноваженої з прав людини), Світлана Бронікова (МКІП)

Святослав Літинський (Мінюст).

Також він зазначив, що закон вимагає заслухати кандидатів і на тому самому засіданні проголосувати за них.

"Далі слідкуємо за руками, якщо це щось вирішить, та сподіваємося, що всі кандидати гідні, незалежні та мають справжній намір - працювати на виконання закону", - додав Літинський.

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Крім того, народна депутатка Софія Федина на своїй сторінці у Facebook повідомила, що міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови, чим порушив закон, оскільки не має права на відкликання.

"І пропонує на цю посаду невідому нікому пані Бронікову! А сьогодні розмова з кандидатами в Кабміні... Як же треба боятися і зневажати українську мову!" - наголосила Федина

Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом про мову. Уповноважений має стежити за дотриманням вимог закону, реагувати на дії або бездіяльність посадових осіб щодо державної мови і складати на них протоколи до правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. За її словами, за шість місяців від дати призначення жодного разу не отримувала заробітну плату, оскільки так і не був створений секретаріат мовного омбудсмена.