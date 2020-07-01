"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель
Планы США наложить санкции на газопровод "Северный поток-2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Об этом она заявила в среду, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно должно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.
Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".
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"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского газа и транзитных пошлин", - сказала канцлер.
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Наприклад газ для авто - як був 60 центів, так й полишився, при тому що дизель став по 1 евро, а був 1,25 евро. На дітей окрім щомісячних грошей 204 евро, додали по 300 евро виплат - на подалання кризи пандемії.
А північний поток падли такі добудуть, нажаль. Й будуть газ напряму купляти. Вони й так не дуже дорого купляють, а буде вочевидь ще дешевше...
Меркель хоч й ненавидиь *******, але зараза стара, хоче піти з поста канцлерші, з перемогою кризи й подняттям економіки країни. Типу шмогла
Ну й не забувайте - всі ж податкі по повній платять. Ви просто цифри уявіть. 84млн населення, десь 12 млн - пенсіонерів, а 45 - тіх хто працює. Грубо - подохідний 10% - мін ЗП 1350 евро. Отже в місяць це 60 млрд надходжень тількі подоходного податку, а може й більше. Чи можна з ціх грошей 12 млн пенсам виплати забезпечити.
От вам інші цифри - кожне авто, а їх десь 60 млн - як приватних так й фірмових, в тому числі грузових, платится податог - автодорожній збір. Я от 320 евро на рік плачу, за невеликій СУВ - бензин. а на дизель там ще більше, а тут більшість дизелів зараз, вочевидь. Так от навіть якщо в середньому взяти 300 евро на рік на 60 млн авто - це 18 млрд надходжень. Чи можна на ці гроші, вже існуючі автобани покращувати? Та емае - звісно. Можно! А терр німеччини куди меньше України, хоча доріг звісно по кмтражу - скоріш за все більше.
Короче - ми не те що ніщита, в порівнянні, до них. Ми просто взагалі - помилка в розрахунках тіх сумм. Тут МФВ 3 млрд дає - так це Україну від дефолту утримує. А ви уявіть про які порядки цифр тут їдеться.
1. Подохідний - він прогресивний, залежить від доходу й податкової категорії. Віз 8% до 11,5% для скажімо так, простих найнятих робітників. Якщо людина сімейна, то зазвичай, той хто набагато більше заробляє - на 3 податковій категорії, вона сама оптимальна.
2. Пенс СТРАХОВКА - теж біля 10%. Але це саме страховка. Там фірма за тебе теж 10% доплачуе. Умовно кажучі при брутто ЗП 5000 евро на міс, 500 з тебе утримують, а 500 ще фірма на тебе доплачує. 1000 евро під проценти йде на накопичувальний фонд, з якого потім платиться пенсія. Тут пенси отримають, не те, що надходить від сьогоднішніх працівників, а те, що заробили в свій час й платили страховку (розглядайте це як автостраховку), а пенсійний віке - це по суті ДТП - дожив, отримаю компенсацію )
3. Мед страховка - теж 10% грубо, й схема така сама як с пенс страховкою. Але якщо ви навіть один в родині працюєте, а дружина ні й у вас ще 3 дітей , то всеодно всі застраховані. При цьому не має значення, скількі людей в родині (в данному випадку дітей), сумма утримань - однакова. Але застраховані ви по повній, навіть при пересадці кістного мозку, чи наприклад страховка може заплатити 100% за штучне запліднення, 3 спроби. НУ й таке інше. Багато ліків в аптеці по рецепту врача, навіть дорогіх ліків - ви по страховкі просто отримуєте, не платите.
4. Соц страх - 1,5% - ну це думаю ясно що воно. Якщо ви бомжом не дай Боже станете - то не дадуть вам по суті стати. Й соц житло запропонують, й соц допомогу на одежу, їжу, тощо.
5. Безроб страх - теж 1% - там так. От ви заробляете 5000 на міс, ок. Звільнили. Фірма має за законом, а так й буде, 2 брутто зп однарозово виплатити - 10 тис евро. Й виплатить!
Але головне інше -ви звертаєтесь в агенство по працевлаштуванню, й вам 3 міс платять ті самі 5000 евро, якщо за цей час не знайли нову роботу, платят 80% від брутто ще наступні 3 міс. При цьому вже допомогають шукати. Якщо й потім не знайшли, тоді наступні 6 міс - 60%. Але будуть пропонувати наприклад перевчитися на іншу професію. Можуть легко за курси 10 тис евро заплатити, на ваше навчання.
6. Солідарний ПОДАТОК. 1% - це на відновлення східної німеччини. Платят тількі західні землі. ТА й вже його скасували.
7. ПО бажанню - церковний збір. Ніколи не платив. Не знаю.
Тож по суті головний й основний податок - це Lohnsteuer - подохідний. Якій я повертаю по декларації майже на 100% кожного року. Бо всі витрати, пов'язані з робочою діяльністтю - фін служба копенсує. Доречі можна списувати фін допомогу батькам з податків.
ПО суті - у підсумку - з 10% сплачених подохідного за рік, реально 8-9% повернути )
За підсумком року - податків десь 3% в Німеччині.
Тому всі хто там кричать, що тут великі податкі - просто не знають про що говорять.
А от страховкі - пенс й мед - 20% - так я дуже радий що воно в мене е, й не заздрю тим, в кого немає. Бо Друзі в київі, як фоп , отримуючі 3К долл зп, мають самі думати, як собі пенсію забезпечити, там чим за мед платити. А випадкі різні в житті бувають...
Но от якось, так, якщо кратко )))
А то, что вы написали по поводу материальной помощи родителям и что она не облагается налогом - а сами родители после получения такой помощи должны будут с нее заплатить налог?
В Німеччині - утримання на самотню людину до 45% теж доходять - 1 податкова категорія. Але вже на родину коли - то 3тя, там 32% утримань. З яких я ще 8% приблизно повертаю, як й багато інших ліюдей теж. Наприкла компенсують поїздки на роботу - пальне, та хоч пішки - всеодно компенсують ) на покупку робочого інструменту - ноутбука, чи взагалі на розходи, пов'язані із робочею діяльністтю. Німеччина набагато біль соціальна країна, ніж США - це я достоменно знаю, бо жив й там й там.
Просто я ж кажу - що реально податок - це 10%, а решта - то страховки. Так - вони обов'язкові, але хто ж хоче залишитися без пенсії, чи без мед обслуговування, якщо прижме, чи без страх по безробіттю в такі то часи, як зараз.
Але треба розуміти, що є ж й доплати. Наприклад на дитину 204 евро до 21 року.
Дружини он курси донавчання 7000 евро служба зайнятость оплатила.
Безкоштовні школи, гімназії, універи (семестровий збір 60 евро хіба що)
Допомога не тількі батькам, а всім родичам. Бабусі з дідусем теж )
В країні 3го світу - як Україна, до 2400 евро на рік на кожного макс враховується.
А потім в декларації ти це вказуєш й вони враховують їх дохід там - пенсію й компенсують із податків, зменшуючі опадатковану базу на цю сумму.
Тут немає теж безкоштовної медецини - навіть швидка допомога - якщо руку зломав - то треба страхову картку показати. Але застраховані всі - автоматом. ТИ не можешь працювати й не мати мед страх. А маючі страховку - застрахована вся родина автоматом.
Що до сторонніх податків - є 52 евро на радіо та телебачення - тоб то 208 евро на рік - дивишся ти телек чи ні - неважливо - податок на 1 домогосподарство.
На авто є автоподаток - я от 320 евро плачу (але в мене й авто чимале, на малолітражкі - 150-180 евро) - ну проте автобани безкоштовні, а не як он у всіх сусідніх странах. Катайся собі куди завгодно по всій країні. Але у всіх сусідів так чи інакше платні автомагістралі. Доволі дорога електрика - 37 центів 1 Квт/г. То ж на місяць у мене було 55, а тепер може й 70 евро буде за звичайне використання вдома різних приладів.
А от що дійсно добре - різні страховки. Типу приватної відповідальності. Коштуж 40 евро на рік - але от вибив з рук у знайомого тел випадково - він впав - розбився - йому компенсує моя страховка. Я вже не раз сам так свій айфон чинив "безкоштовно"
Воно все наче дрібниці - але якщо подумати, то платиш мед страх, а потім не лікарям, не за лікі нічого не платиш майже. Якщо в родині, не дай Боже, хтось постійно хворіє - це звісно дуже допомогає фінансово.
Ну й пенсія - якщо платити 35-40 років страхові взноси - то на пенсії не будеш жебракувати, це точно. А якщо ще й ЗП була чимала - то он як місцеві пенсіонери на мерцедесах, ауді та СУВ БМВ Х2-Х3 катаються та по світу мандрують (мандрували до пандемії)
А ще звісно, як ви сказали - ком'юніті, Ґемаінде німецькою, тут різного рода доплати й періжкі - школа дітей возить скріз за ці кошти, по зоопарках, у походи в ліс.
А от ще що - кружкі. Всі мої друзі дітей водять - на гімнастику, музику, хокей, футбол, танці й таке інше - вона там копійкі ці взноси, не так як в Київі тому ж - де це дійсно не дешево.
НУ й робота - дивіться - я працюю 36 годин - в п'ятницю до обід. На відміну від США, тут 30 робочіх днів відпустки - в поєднання із святами (а в Баварії багато церковних ще на додачу) виходить до 2 міс на рік - чистої відпустки. відпустка оплачується зверху. Отже - якщо взяти 10 днів - це автоматом 2 тиждні + 2 вихідних перед відпусткою - в цей місяць ти отримаеш 150% ЗП. Жити можна )
В червні нічого не було...
гаЗОВИЙ ПОТІК-2 ніяк НЕ ДОПОМОЖЕ АГЕНТУ ШТАЗІ підняти економіку Німеччини..
зараз Спотові ціни куди нижчі котрактних..
Північний потік-2 не має економічного змісту..І навіть політичного..ВЖЕ.
Донбас віддамо в якості бонусу.
Пустимо воду.
Ех заживьом!
Отвечаю.
"Нет золотой долины
Всё проигрыш и прах
А выигрыш, мужчины
В отдельных номерах
Играйте, но не для наживы, а на весь кураж
И номер счастливый будет ваш".
Тому без розділових знаків погано читається.
А якщо до суті, - велика кількість людей полишила домівки чи втратила здоров'я.
А дехто і життя. Тож тут про номери не дуже доречно, як на мій смак.
Добавлено: судя по всему удалили диалог, не нахожу в ответах. Вкратце: девочко из Канады меня пыталось чего-то там пристыдить. А я этому существу обьяснил, что в лднрии видел такой дэз-металлический трэш, угар и содомию, что в ей в её цивилизации и не снилось
Просто в США президент далеко не всё может - вот его и сдерживают. При чём, обе партии. Пока что...
Адвокат Мэри Трамп и издательства Simon & Schuster Тед Бутрус заявил, что подаст апелляцию. По его словам, ограничение политических публикаций нарушает принцип свободы слова.
тому що США планує посилити присутність у Польщі..
за рахунок Німеччини..
І це правильно... ))
Тому, фрау геббельс, він не має право на існування.
Я немчуру конечно понимаю - ей ой как выгодно иметь свою, практически личную, трубу, обезопасив себя енергетически. Да ещё и бабла накосить.
Но это идёт в разрез с их словами.
Хотя, кого я обманываю - ЕС давно прогнил. Если бы не Англия(пока ещё), Страны Балтии и Польша - там бы вообще не с кем было иметь отношения...
Кстати, вся риторика Порошенко построена только на европейском выборе.
Такую международную политику нужно вести долго, осмысленно и системно, а не вопить!
Посмотрите на Расию - в каком году они Шредера начали прикармливать?
А у нас каждый новый президент - всё прежнее наху.... и самый умный и всё наоборот!
Дело за малым - нужно чтобы Штаты этого захотели.
Дружбы с насквозь коррумпированной страной.
За що акціонери цих компаній випишуть такої пи..д керівництву,що ті "десятому закажуть" звязуватись з Ху%лоСтаном )))
теперь они будут зарабатывать на трубе деньги
нашу трубу сдадут на металлолом ,,маме на хлеб,,