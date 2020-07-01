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"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель

Планы США наложить санкции на газопровод "Северный поток-2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом она заявила в среду, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно должно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.

Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

Читайте на Цензор.НЕТ: Новые санкции США против "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского газа и транзитных пошлин", - сказала канцлер.

Автор: 

Германия (6973) Меркель Ангела (2125) россия (95629) санкции (11301) США (26743) Северный поток (1451)


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Топ комментарии
+35
Донни, выводи войска. Пусть иваны гансов на бутылки посадят.
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01.07.2020 14:53
+32
"Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую"Источник: https://censor.net/n3205377
Тому, фрау геббельс, він не має право на існування.
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01.07.2020 14:54
+22
Зачем воевать, когда выгоднее торговать? В данном случае Германия вытоговывает себе подешевле газ, продавая чужие интересы, о которых она выражала очень много обеспокоенности.
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01.07.2020 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Донни, выводи войска. Пусть иваны гансов на бутылки посадят.
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01.07.2020 14:53 Ответить
Зачем воевать, когда выгоднее торговать? В данном случае Германия вытоговывает себе подешевле газ, продавая чужие интересы, о которых она выражала очень много обеспокоенности.
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01.07.2020 14:55 Ответить
Зачем торговать, когда можно воевать? - *****
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01.07.2020 15:18 Ответить
Тим часом тут пдв до 16% з 19% від сьогодні знизили. Дійсно все подешевшало. Електроніка. Продукти. А от електрика навпаки - замість 24 центів - 27 стала, разом із оплатою постачальнику - вийде не 33, а десь 36 центів за 1КВт/г
Наприклад газ для авто - як був 60 центів, так й полишився, при тому що дизель став по 1 евро, а був 1,25 евро. На дітей окрім щомісячних грошей 204 евро, додали по 300 евро виплат - на подалання кризи пандемії.
А північний поток падли такі добудуть, нажаль. Й будуть газ напряму купляти. Вони й так не дуже дорого купляють, а буде вочевидь ще дешевше...
Меркель хоч й ненавидиь *******, але зараза стара, хоче піти з поста канцлерші, з перемогою кризи й подняттям економіки країни. Типу шмогла
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01.07.2020 15:59 Ответить
Это просто пример государства для граждан, а не для олигархов и их обслуги и чинуш.
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01.07.2020 16:04 Ответить
тут просто ВВП ахеренний. Бабла куча, ще й кредити роздають. Німці останні в ЕС, кому погано від пандемії й наслідків. Тома маючі такі потокі бабліща, можно й ПДВ знижувати тимчасово (наче мова їде про півроку, якщо я не помиляюся) - не дивлюся я місцеви новини.
Ну й не забувайте - всі ж податкі по повній платять. Ви просто цифри уявіть. 84млн населення, десь 12 млн - пенсіонерів, а 45 - тіх хто працює. Грубо - подохідний 10% - мін ЗП 1350 евро. Отже в місяць це 60 млрд надходжень тількі подоходного податку, а може й більше. Чи можна з ціх грошей 12 млн пенсам виплати забезпечити.
От вам інші цифри - кожне авто, а їх десь 60 млн - як приватних так й фірмових, в тому числі грузових, платится податог - автодорожній збір. Я от 320 евро на рік плачу, за невеликій СУВ - бензин. а на дизель там ще більше, а тут більшість дизелів зараз, вочевидь. Так от навіть якщо в середньому взяти 300 евро на рік на 60 млн авто - це 18 млрд надходжень. Чи можна на ці гроші, вже існуючі автобани покращувати? Та емае - звісно. Можно! А терр німеччини куди меньше України, хоча доріг звісно по кмтражу - скоріш за все більше.
Короче - ми не те що ніщита, в порівнянні, до них. Ми просто взагалі - помилка в розрахунках тіх сумм. Тут МФВ 3 млрд дає - так це Україну від дефолту утримує. А ви уявіть про які порядки цифр тут їдеться.
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01.07.2020 16:15 Ответить
Сложно не согласиться.
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01.07.2020 16:33 Ответить
А помимо 10% подоходного, есть еще какие-то налоги для физлиц?
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01.07.2020 17:29 Ответить
є 6 різних утриманнь. Я б не називав всі - саме податками:
1. Подохідний - він прогресивний, залежить від доходу й податкової категорії. Віз 8% до 11,5% для скажімо так, простих найнятих робітників. Якщо людина сімейна, то зазвичай, той хто набагато більше заробляє - на 3 податковій категорії, вона сама оптимальна.
2. Пенс СТРАХОВКА - теж біля 10%. Але це саме страховка. Там фірма за тебе теж 10% доплачуе. Умовно кажучі при брутто ЗП 5000 евро на міс, 500 з тебе утримують, а 500 ще фірма на тебе доплачує. 1000 евро під проценти йде на накопичувальний фонд, з якого потім платиться пенсія. Тут пенси отримають, не те, що надходить від сьогоднішніх працівників, а те, що заробили в свій час й платили страховку (розглядайте це як автостраховку), а пенсійний віке - це по суті ДТП - дожив, отримаю компенсацію )
3. Мед страховка - теж 10% грубо, й схема така сама як с пенс страховкою. Але якщо ви навіть один в родині працюєте, а дружина ні й у вас ще 3 дітей , то всеодно всі застраховані. При цьому не має значення, скількі людей в родині (в данному випадку дітей), сумма утримань - однакова. Але застраховані ви по повній, навіть при пересадці кістного мозку, чи наприклад страховка може заплатити 100% за штучне запліднення, 3 спроби. НУ й таке інше. Багато ліків в аптеці по рецепту врача, навіть дорогіх ліків - ви по страховкі просто отримуєте, не платите.
4. Соц страх - 1,5% - ну це думаю ясно що воно. Якщо ви бомжом не дай Боже станете - то не дадуть вам по суті стати. Й соц житло запропонують, й соц допомогу на одежу, їжу, тощо.
5. Безроб страх - теж 1% - там так. От ви заробляете 5000 на міс, ок. Звільнили. Фірма має за законом, а так й буде, 2 брутто зп однарозово виплатити - 10 тис евро. Й виплатить!
Але головне інше -ви звертаєтесь в агенство по працевлаштуванню, й вам 3 міс платять ті самі 5000 евро, якщо за цей час не знайли нову роботу, платят 80% від брутто ще наступні 3 міс. При цьому вже допомогають шукати. Якщо й потім не знайшли, тоді наступні 6 міс - 60%. Але будуть пропонувати наприклад перевчитися на іншу професію. Можуть легко за курси 10 тис евро заплатити, на ваше навчання.
6. Солідарний ПОДАТОК. 1% - це на відновлення східної німеччини. Платят тількі західні землі. ТА й вже його скасували.
7. ПО бажанню - церковний збір. Ніколи не платив. Не знаю.
Тож по суті головний й основний податок - це Lohnsteuer - подохідний. Якій я повертаю по декларації майже на 100% кожного року. Бо всі витрати, пов'язані з робочою діяльністтю - фін служба копенсує. Доречі можна списувати фін допомогу батькам з податків.
ПО суті - у підсумку - з 10% сплачених подохідного за рік, реально 8-9% повернути )
За підсумком року - податків десь 3% в Німеччині.
Тому всі хто там кричать, що тут великі податкі - просто не знають про що говорять.
А от страховкі - пенс й мед - 20% - так я дуже радий що воно в мене е, й не заздрю тим, в кого немає. Бо Друзі в київі, як фоп , отримуючі 3К долл зп, мають самі думати, як собі пенсію забезпечити, там чим за мед платити. А випадкі різні в житті бувають...
Но от якось, так, якщо кратко )))
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02.07.2020 09:30 Ответить
Я, если честно, тоже думал, что в Германии значительно выше налоги. Тут в США в демократических штатах типа НЙ и Калифорнии, почти 50% заработанного уходит на налоги. Есть штаты без подоходного налога штата, там меньше будет, но таких штатов несколько штук всего.

А то, что вы написали по поводу материальной помощи родителям и что она не облагается налогом - а сами родители после получения такой помощи должны будут с нее заплатить налог?
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02.07.2020 17:39 Ответить
Я жив в Чікаго, в Ілліноісі. В курсі справ ) Про Делавер без подоходного податку...
В Німеччині - утримання на самотню людину до 45% теж доходять - 1 податкова категорія. Але вже на родину коли - то 3тя, там 32% утримань. З яких я ще 8% приблизно повертаю, як й багато інших ліюдей теж. Наприкла компенсують поїздки на роботу - пальне, та хоч пішки - всеодно компенсують ) на покупку робочого інструменту - ноутбука, чи взагалі на розходи, пов'язані із робочею діяльністтю. Німеччина набагато біль соціальна країна, ніж США - це я достоменно знаю, бо жив й там й там.
Просто я ж кажу - що реально податок - це 10%, а решта - то страховки. Так - вони обов'язкові, але хто ж хоче залишитися без пенсії, чи без мед обслуговування, якщо прижме, чи без страх по безробіттю в такі то часи, як зараз.
Але треба розуміти, що є ж й доплати. Наприклад на дитину 204 евро до 21 року.
Дружини он курси донавчання 7000 евро служба зайнятость оплатила.
Безкоштовні школи, гімназії, універи (семестровий збір 60 евро хіба що)

Допомога не тількі батькам, а всім родичам. Бабусі з дідусем теж )
В країні 3го світу - як Україна, до 2400 евро на рік на кожного макс враховується.
А потім в декларації ти це вказуєш й вони враховують їх дохід там - пенсію й компенсують із податків, зменшуючі опадатковану базу на цю сумму.
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03.07.2020 09:47 Ответить
Так я почему и удивился, я тоже всегда знал, что Германия и Западная Европа в целом - это социализм. И соотв. ожидал, что налоги там должны быть выше, чем в США. А из того, что вы рассказываете оказывается совсем наоборот. Здесь даже в социалистических штатах (демократических), где в налоги до 50% уходит из бесплатного только средняя школа. Ни нормального декрета, оплачиваемого государством, ни детского садика, ни бесплатного высшего образования, ни бесплатной медицины нет. Хер его знает куда эти 50% улетают. Причем та единственная бесплатная средняя школа - она из такого нихрена не маленького муниципального налога на недвижимость финансируется.
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03.07.2020 20:35 Ответить
Недарма Трамп жаліється, що американські платники податків утримують соціальні програми для німців через витрати на оборону, зокрема на утримання військ НАТО.
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03.07.2020 22:30 Ответить
Думаю, не без того.
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03.07.2020 22:57 Ответить
ну зараз це зміниться. Але я не думаю, що тут податкі від цього зрастуть.
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06.07.2020 09:27 Ответить
ну от підняли доплату дитячих грошей - до 220 евро з цього місяця, це вже в 3те за останні 5 років. Було 194, потім 204, теперь 219 якщо точно. На садочок доплачують. Тут до 12 безкоштовно, чи яслі чи садочок, але до 100 евро ще доплата, якщо дитинка після 12 залишаеється - там обід й сон після обід. Взагалі кожна федеральна земля ще доплати має. Так Баварія - сама богата земля в Німеччині, ще 50 евро доплачує батькам, де в родини тількі 1 працює. Декрет - оплачуют 2 роки - повна ставка, як би ти на роботу ходив. Батько дитини може взяти 2 міс - декрету до 2х років дитині - отримає 83% від ЗП в ці місяці. Ну але головне що універи й гімназіі безкоштовнім майже, там так - раніше, можна було й 6 й 8 років вчитися. Але для того, що б спонукати студентів не зволікати, а як умога скоріше за 4-5 років закінчувати навчання (тут як ви мабуть знаєте, ти сам обираеш, кількість предметів у семестрі й кількість іспитів). Є программи - бафюг - кредит студенту, що б дитина вчилася, не відволікалася на підроботки (до 20 годин на тиждень можна - десь у кафе офіціантом). То б то - якщо дитина поїхала на навчання в інше місто - то треба ж платити гуртожиток, їжу, проїзд - тощо. Он для цього є кредит - він майже розстрочка, але після навчання треба буде віддати.
Тут немає теж безкоштовної медецини - навіть швидка допомога - якщо руку зломав - то треба страхову картку показати. Але застраховані всі - автоматом. ТИ не можешь працювати й не мати мед страх. А маючі страховку - застрахована вся родина автоматом.
Що до сторонніх податків - є 52 евро на радіо та телебачення - тоб то 208 евро на рік - дивишся ти телек чи ні - неважливо - податок на 1 домогосподарство.
На авто є автоподаток - я от 320 евро плачу (але в мене й авто чимале, на малолітражкі - 150-180 евро) - ну проте автобани безкоштовні, а не як он у всіх сусідніх странах. Катайся собі куди завгодно по всій країні. Але у всіх сусідів так чи інакше платні автомагістралі. Доволі дорога електрика - 37 центів 1 Квт/г. То ж на місяць у мене було 55, а тепер може й 70 евро буде за звичайне використання вдома різних приладів.
А от що дійсно добре - різні страховки. Типу приватної відповідальності. Коштуж 40 евро на рік - але от вибив з рук у знайомого тел випадково - він впав - розбився - йому компенсує моя страховка. Я вже не раз сам так свій айфон чинив "безкоштовно"
Воно все наче дрібниці - але якщо подумати, то платиш мед страх, а потім не лікарям, не за лікі нічого не платиш майже. Якщо в родині, не дай Боже, хтось постійно хворіє - це звісно дуже допомогає фінансово.
Ну й пенсія - якщо платити 35-40 років страхові взноси - то на пенсії не будеш жебракувати, це точно. А якщо ще й ЗП була чимала - то он як місцеві пенсіонери на мерцедесах, ауді та СУВ БМВ Х2-Х3 катаються та по світу мандрують (мандрували до пандемії)
А ще звісно, як ви сказали - ком'юніті, Ґемаінде німецькою, тут різного рода доплати й періжкі - школа дітей возить скріз за ці кошти, по зоопарках, у походи в ліс.
А от ще що - кружкі. Всі мої друзі дітей водять - на гімнастику, музику, хокей, футбол, танці й таке інше - вона там копійкі ці взноси, не так як в Київі тому ж - де це дійсно не дешево.
НУ й робота - дивіться - я працюю 36 годин - в п'ятницю до обід. На відміну від США, тут 30 робочіх днів відпустки - в поєднання із святами (а в Баварії багато церковних ще на додачу) виходить до 2 міс на рік - чистої відпустки. відпустка оплачується зверху. Отже - якщо взяти 10 днів - це автоматом 2 тиждні + 2 вихідних перед відпусткою - в цей місяць ти отримаеш 150% ЗП. Жити можна )
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06.07.2020 09:14 Ответить
Доречі - якщо в Німеччину приїхати працювати по блакитній карті, як зелена у вас, а потім через 59 місяців - до 5 років, повернутися на батькивщину. ТО можна ВСЮ пенсію, точніше всі виплати за цей час - повернути. Однією сумою )
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03.07.2020 09:51 Ответить
А коли дітям 300 виплатять?
В червні нічого не було...
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01.07.2020 17:41 Ответить
по 100 евро, починаючі з липня, з дитічими грошима. Тоб то по 304 евро на кожну дитину на протязі наступних 3х місяців
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02.07.2020 09:03 Ответить
стара, хоче піти з поста канцлерші, з перемогою кризи й подняттям економіки країни. Типу шмогла

гаЗОВИЙ ПОТІК-2 ніяк НЕ ДОПОМОЖЕ АГЕНТУ ШТАЗІ підняти економіку Німеччини..
зараз Спотові ціни куди нижчі котрактних..
Північний потік-2 не має економічного змісту..І навіть політичного..ВЖЕ.
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01.07.2020 17:39 Ответить
так в тому й справа - це всі розуміють, але уперто вже йдут - бо інвестували, зв'язалися з москалями, з бандітами, а тепер - відмовитися - це втратити шалені гроші. Але я думаю, що США впровадять такі санкції, а деякі країни ЕС, як польша, їх підтримають. Газогін й так буде лише на 50% використовувати газ газпропу, бо тут є газові дерективи про дерегуляцію, антимонополію. Як наслідок, цей проект нікчемний. Головне тут, що б він рф не допоміг. А інвестувавши в нього, вони ніколи не повернули інвестиції, до повного свого розпаду, як й СРСР колись. Те що це станеться - я не сумніваюся, просто питання часу.
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02.07.2020 09:09 Ответить
Так давайте почнемо торгувати з кремлем. Продамо Крим.
Донбас віддамо в якості бонусу.
Пустимо воду.
Ех заживьом!
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03.07.2020 21:38 Ответить
Иронию (или сарказм) уловил.
Отвечаю.
"Нет золотой долины
Всё проигрыш и прах
А выигрыш, мужчины
В отдельных номерах
Играйте, но не для наживы, а на весь кураж
И номер счастливый будет ваш".
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03.07.2020 21:43 Ответить
У автора це було розмірено під певний ритм.
Тому без розділових знаків погано читається.
А якщо до суті, - велика кількість людей полишила домівки чи втратила здоров'я.
А дехто і життя. Тож тут про номери не дуже доречно, як на мій смак.
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03.07.2020 22:23 Ответить
Хотите по сути-милости прошу сюда.
Добавлено: судя по всему удалили диалог, не нахожу в ответах. Вкратце: девочко из Канады меня пыталось чего-то там пристыдить. А я этому существу обьяснил, что в лднрии видел такой дэз-металлический трэш, угар и содомию, что в ей в её цивилизации и не снилось
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03.07.2020 22:34 Ответить
К сожалению, тот же Донни с радостью готов вывести войска и разрешить ***** севпоток... Там ещё только конгресс сдерживает потуги ************...
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01.07.2020 15:21 Ответить
К сожалению, так и есть. Многие не видят этого - и аплодируют трампу. А он ссученая кремлядь ещё похлеще штази-меркель.
Просто в США президент далеко не всё может - вот его и сдерживают. При чём, обе партии. Пока что...
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01.07.2020 15:40 Ответить
Там на конец месяца планирруется выпуск книги племянницы Трампа, говорят много зашкваров в книге , амазон уже продал тираж. Короче в США начинается самое интересное, будут жарить Трампа на костре аки ведьму))))
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01.07.2020 16:42 Ответить
Эта книга уже запрещена. Ранние восторги.
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01.07.2020 18:49 Ответить
Да сегодня судом наложен запрет .

Адвокат Мэри Трамп и издательства Simon & Schuster Тед Бутрус заявил, что подаст апелляцию. По его словам, ограничение политических публикаций нарушает принцип свободы слова.
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01.07.2020 19:36 Ответить
Кремлівські фейки..
тому що США планує посилити присутність у Польщі..

за рахунок Німеччини..
І це правильно... ))
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01.07.2020 17:43 Ответить
старая, мерзкая бабенка
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01.07.2020 15:44 Ответить
Бабко, иди на пенсию, надбавку от пуйла уже заработала.
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01.07.2020 14:55 Ответить
Пускай Пуйло последние деньги зароет в свои газопроводы, пока США и Катар, в 3 раза дешевле, сжиженный привозят.
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01.07.2020 14:54 Ответить
"Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую"Источник: https://censor.net/n3205377
Тому, фрау геббельс, він не має право на існування.
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01.07.2020 14:54 Ответить
*точніше рібентроп, але і так правильно.
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01.07.2020 14:55 Ответить
"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель .а то где я буду работать я вообще то кандидат единственный на директора Северного потока № 2...
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01.07.2020 14:58 Ответить
Ну чого! Нехай існує. У фрау Мєркєль і пуцина у голові. А в реалїях - фіґ їм, а не "півнячий потік" .
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01.07.2020 15:03 Ответить
Опять Зелик виноват со своими 73% зедебилами
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01.07.2020 14:55 Ответить
а этих ты тут каким боком приплёл?
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01.07.2020 14:56 Ответить
то, что оманский ишак не имеет к этому отношения, не делает его НЕ оманским ишаком
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01.07.2020 14:57 Ответить
засунь своего зелика себе в сраку - а не носишься с ним как со сраным веником...
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01.07.2020 15:49 Ответить
КГБшная кошелка
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01.07.2020 14:56 Ответить
"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель - Цензор.НЕТ 4958"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель - Цензор.НЕТ 1739
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01.07.2020 14:57 Ответить
шота савсем не удивльон. комсомолка риббентроп в своем репертуаре
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01.07.2020 15:02 Ответить
"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель - Цензор.НЕТ 1547
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01.07.2020 15:04 Ответить
БАБА ДА, БАБА ДА...
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01.07.2020 15:04 Ответить
они вместе с макрошкой на подсосе у *****
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01.07.2020 15:07 Ответить
Макроша дососался, что выборы везде продул сл свистом)))))
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01.07.2020 16:43 Ответить
Неужто пуйло пообещало газ дешевле, чем у других? А фрау и поверила?
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01.07.2020 15:09 Ответить
воно й так набагато дешевше, ніж навіть Україні продають, прост тут об'еми колосальні продажів. По суті німмечина один з головних покупців газу й платіжників рфії валюти... А на цю валюту рфія ще існує в своїх кордонах в тому числі.
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01.07.2020 16:03 Ответить
Тупые гансы вложили бабки немаленькие, а теперь не знают, как их вернуть.
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01.07.2020 15:12 Ответить
Потери Германии от применения санкций на газопровод "Северный поток-2" могут оказаться несовместимыми с её дальнейшем существованием. США никогда просто так не шутят и впустую никого не пугают. Вспомнил Поправку Джексона -Вэника, которая действовала "до полного удовлетворения"...
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01.07.2020 15:15 Ответить
Она еще долго действовала после удовлетворения))))) God bless America❗️
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01.07.2020 16:45 Ответить
Кто в курсе, сколько Германия вложила инвестиций в этот поток?
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01.07.2020 15:16 Ответить
"Европейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов каждая, вложили практически по миллиарду евро. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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01.07.2020 17:09 Ответить
А если не будете нас( Россия) слушать , то отключим газ.
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01.07.2020 15:19 Ответить
мерхєль на чії рублі ти сосьошь кіслародную падушку...?
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01.07.2020 15:19 Ответить
Nihil novi. Пакт Молотова-Риббентропа. Союз Сталина и Гитлера. Чему мы удивляемся? Тому, что старая проститутка Европа готова раскрыть ноги и вставить себе российскую трубу? История повторяется, потому что в мире ничего не меняется.
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01.07.2020 15:23 Ответить
Но вы же торгуете с РФ,почему немцам нельзя?
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01.07.2020 15:23 Ответить
"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель - Цензор.НЕТ 468
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01.07.2020 15:31 Ответить
Давно пора указать зарвавшимся североамериканским колониям их место. В конце концов немцы в своё время отстояли их независимость.
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01.07.2020 15:24 Ответить
Европейцы начинают борзеть. Пора им напомнить кто здесь Господин.
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01.07.2020 15:35 Ответить
ага. забывают кто их от савецкай чумы спас. если бы не пиндосы, вся европа была бы адним савецким саюзам
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01.07.2020 15:39 Ответить
а ху...ло бы щас ва всю глотку распиналось шо эти земли европейцам не самом деле никогда не принадлежали, а всегда были исконно мокшанскими территориями...
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01.07.2020 15:41 Ответить
Фрау-штази продолжает гнуть свою линию.
Я немчуру конечно понимаю - ей ой как выгодно иметь свою, практически личную, трубу, обезопасив себя енергетически. Да ещё и бабла накосить.
Но это идёт в разрез с их словами.
Хотя, кого я обманываю - ЕС давно прогнил. Если бы не Англия(пока ещё), Страны Балтии и Польша - там бы вообще не с кем было иметь отношения...
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01.07.2020 15:42 Ответить
Если ЕС прогнил, какого, спрашивается, мы туда премся?
Кстати, вся риторика Порошенко построена только на европейском выборе.
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01.07.2020 18:52 Ответить
конечно достроят но когда он будет никому не нужен. Когда дядя Сем залезет всеми четырьмя лапами нв газовый рынок Евросоюза.
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01.07.2020 15:45 Ответить
Немчура и кацапы - это одна банда на протяжении веков. Вспомните германских царей Романоффых, Членина в запечатанном вагоне с германскими деньгами, товарища Гитлера у Сралина на побегушках. Меркель такая же прокацапская шлюха, как и ******* Екатерина 2.
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01.07.2020 15:49 Ответить
За умови визнання Гаагою Росії винною в збитті боїнга і у війні на території України весь газ в трубах Північних потоків 1 і 2 буде конфіскований для виплат відшкодувань і репатріацій постраждалим.
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01.07.2020 15:50 Ответить
фу, мразь обоссанная...
"Північний потік-2" має бути завершено, - Меркель - Цензор.НЕТ 3024
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01.07.2020 15:52 Ответить
Бабуля пропихивает дембельский аккорд. Она опасается российской монополии на газ, но еще больше она боится американского влияния в Европе. Комсомол - он и в Рейхе, и в Африке - комсомол
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01.07.2020 16:04 Ответить
А ЧТО вы хотели, невигласы?
Такую международную политику нужно вести долго, осмысленно и системно, а не вопить!
Посмотрите на Расию - в каком году они Шредера начали прикармливать?
А у нас каждый новый президент - всё прежнее наху.... и самый умный и всё наоборот!
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01.07.2020 16:06 Ответить
Это просто реальная политика двойных стандартов. Мало того, что на нарашке своими заводами представлен практически весь немецкий автопром, так ещё и Германия готова пожертвовать своими отношениями со Штатами в угоду торговли с ***** и работе северного потока. Реально у нас нет другого пути- только развитие тесных отношений со Штатами по примеру той же Польши. Это более прогрессивно и конструктивно, чем вечные качели с обеспокаивающимися слепыми и глухими немцами и уже французами
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01.07.2020 16:13 Ответить
Не с нашей био- массой иметь тесные отношения с США, а вот если Байден выиграет и отомстит чму 73% я лично буду рада.
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01.07.2020 16:49 Ответить
Угу.
Дело за малым - нужно чтобы Штаты этого захотели.
Дружбы с насквозь коррумпированной страной.
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01.07.2020 18:56 Ответить
Правильно, доставайте трубы с дна морского и завершайте этот маразм
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01.07.2020 16:17 Ответить
Пани Риббентроп в очередной раз подтверждает шо она агент путина.
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01.07.2020 16:37 Ответить
моя новая машина не будет немецкой, - это мой ответ циничным фашистам.
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01.07.2020 16:46 Ответить
Значит 120 немецких компаний пойдут под нож.
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01.07.2020 17:07 Ответить
Точнее 120 компаний ЕС , так было отмечено оператором проекта .
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01.07.2020 17:17 Ответить
ні... але їх прибутки впадуть..у деяких до нуля..

За що акціонери цих компаній випишуть такої пи..д керівництву,що ті "десятому закажуть" звязуватись з Ху%лоСтаном )))
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01.07.2020 17:42 Ответить
Она пообещала ввести санкции против США на уровне ЕС, если они тронут эти компании. Возможен вариант запрета экспорта СПГ из США в ЕС.
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03.07.2020 23:19 Ответить
а что вы хотели от очень ,,озабоченной Германии ,,
теперь они будут зарабатывать на трубе деньги
нашу трубу сдадут на металлолом ,,маме на хлеб,,
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01.07.2020 20:11 Ответить
Тварина фашистська, здохни! Щоб тебе розтрясло!
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01.07.2020 20:22 Ответить
Меркель - другий Шредер. Вона мріє отримувати гроші "Газпрому", після своєї відставки......Тварина
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01.07.2020 21:00 Ответить
Если Трамп наложил на Россию санкции, то никакая Меркель путлера не спасет
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01.07.2020 21:12 Ответить
Кому що, а сліпій курці просо...
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01.07.2020 22:51 Ответить
 
 