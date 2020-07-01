"Северный поток-2" должен быть завершен, - Меркель

Планы США наложить санкции на газопровод "Северный поток-2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом она заявила в среду, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно должно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.

Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

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"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского газа и транзитных пошлин", - сказала канцлер.