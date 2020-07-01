Новые санкции США против "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний

Готовящиеся санкции США против строительства "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.

По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности",— цитирует господина Шрёдера газета Handelsblatt.

Шрёдер также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада - это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция ФРГ по санкциям США в отношении "Северного потока-2" не изменилась. Ждем решения Конгресса, - представитель правительства Зайберт

Ранее Сенат Конгресса США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.