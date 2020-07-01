Новые санкции США против "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний
Готовящиеся санкции США против строительства "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.
По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности",— цитирует господина Шрёдера газета Handelsblatt.
Шрёдер также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада - это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".
Ранее Сенат Конгресса США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.
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ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
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https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин
Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк
Слава Воїнам України!!!
Прекращают тянуть СП-2 и сохраняют рабочие места. Продолжают тянуть трубу и вылетают в нее со свистом. Все просто.
это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".
Гы-Гы !!!!!
Куда Европа денется без американского (по деньгам, командованию, вооружению и т.д.)
НАТО ?
проституит почуял конец своей продажной карьеры
Тевтоны просто хотят сидеть на двух стульях: бизнес основной вести с РФ (из РФ сырье, в РФ - турбины, автомашины, и все прочее), а военную защиту иметь от США. На двух стульях сидеть сидалища не хватит, никому еще не хватало, не хватит и им.
ЩО,НЕМАЄ ІНШИХ ?
И американские компании там не закупают бабаны, а весь бизнес ведут по выращиванию, сборке бананов, и так далее, это огромные территории, полностью контролируемые этими компаниями.
Так что это не Германия против Америки, а Америка в отношении Германии на бананы гондурасские "вето" наложит...
об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.
По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".Источник: https://censor.net/n3205298"
Да давайте уже, тевтоны, образовывайте новую "ГДР", будете первой "заморской" территорией РФ. Русский язык еще помните? В ГДР в школах изучали.
Вот и ладушки.