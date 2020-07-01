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Новости Санкции против России
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Новые санкции США против "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний

Новые санкции США против

Готовящиеся санкции США против строительства "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.

По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности",— цитирует господина Шрёдера газета Handelsblatt.

Шрёдер также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада - это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция ФРГ по санкциям США в отношении "Северного потока-2" не изменилась. Ждем решения Конгресса, - представитель правительства Зайберт

Ранее Сенат Конгресса США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.

Германия (6973) Шредер Герхард (70) Северный поток (1451)


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Топ комментарии
+22
ШРЁДЕР - ПНХ!
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01.07.2020 11:16
+16
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин

Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк

Слава Воїнам України!!!
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01.07.2020 11:20
+15
Насрать на шредера.. Этот швондер орет больше всех, однако США все равно на бутылку немцев посадят!
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01.07.2020 11:21
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https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger https://twitter.com/ukrainesinger/status/1278235360934408192 19 мин

ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
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01.07.2020 11:15 Ответить
ШРЁДЕР - ПНХ!
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01.07.2020 11:16 Ответить
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин

Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк

Слава Воїнам України!!!
показать весь комментарий
01.07.2020 11:20 Ответить
Слава Украине! Однако маловато будет... Прибавить бы этак раз в десять... ну что б бабы их не успевали рожать...
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01.07.2020 11:23 Ответить
Насрать на шредера.. Этот швондер орет больше всех, однако США все равно на бутылку немцев посадят!
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01.07.2020 11:21 Ответить
Не немцев, а шрёдера и это было бы замечательно. Давно пора!
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01.07.2020 13:53 Ответить
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности"

Прекращают тянуть СП-2 и сохраняют рабочие места. Продолжают тянуть трубу и вылетают в нее со свистом. Все просто.
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01.07.2020 11:24 Ответить
Герхард Шрёдер.
это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".

Гы-Гы !!!!!
Куда Европа денется без американского (по деньгам, командованию, вооружению и т.д.)
НАТО ?

проституит почуял конец своей продажной карьеры
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01.07.2020 11:28 Ответить
Русские защиту предоставят.
Тевтоны просто хотят сидеть на двух стульях: бизнес основной вести с РФ (из РФ сырье, в РФ - турбины, автомашины, и все прочее), а военную защиту иметь от США. На двух стульях сидеть сидалища не хватит, никому еще не хватало, не хватит и им.
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01.07.2020 12:20 Ответить
США это действительно большая страна, великая, демократическая, свободная, ее санкции утопят Северный поток 2, развалят Россию. Спасибо США за помощь.
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01.07.2020 11:36 Ответить
во как рвет жопу за рубли. интересно, как он перед самим собой оправдывается?
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01.07.2020 11:37 Ответить
Вряд ли за рубли. Ему на карточку евро переводят.
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01.07.2020 11:42 Ответить
Нафіга цитувати російського пса Шредера?
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01.07.2020 11:49 Ответить
цІКАВО.. ЧОМУ цЕНЗОР КОРИСТУЄТЬСЯ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ ГОЛОСОМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОСТИТУТКИ ШРЕДЕРА ?

ЩО,НЕМАЄ ІНШИХ ?
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01.07.2020 11:51 Ответить
Можливо, цифру 120 саме він озвучив. Є чиясь інша оцінка щодо кількості компаній, що підпадуть під нові санкції?
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01.07.2020 12:35 Ответить
На месте Германии я бы ввёл санкции против американских компаний, закупающих бананы в Эквадоре.
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01.07.2020 11:53 Ответить
Не в Эквадоре, а в Гондурасе.
И американские компании там не закупают бабаны, а весь бизнес ведут по выращиванию, сборке бананов, и так далее, это огромные территории, полностью контролируемые этими компаниями.
Так что это не Германия против Америки, а Америка в отношении Германии на бананы гондурасские "вето" наложит...
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01.07.2020 12:22 Ответить
Как раз про это и пишу. Нужно защитить США от бананово-гондурасской зависимости, введя санкции против этих компаний. Это исключительно ради американцев.
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01.07.2020 14:07 Ответить
Це вже цікаво...
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01.07.2020 12:06 Ответить
"
об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.
По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".Источник: https://censor.net/n3205298"

Да давайте уже, тевтоны, образовывайте новую "ГДР", будете первой "заморской" территорией РФ. Русский язык еще помните? В ГДР в школах изучали.
Вот и ладушки.
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01.07.2020 12:18 Ответить
А я вот думаю, может, Трамп только делает вид, что благоволит к *****? Ведь на деле он его "козлит" не по-детски. И Сев. Поток тому подтверждение. Дай Бог, ему здоровья, а нам побольше амерской военной помощи!
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01.07.2020 12:48 Ответить
Це результат двопартійного тиску на Трампа.
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01.07.2020 13:48 Ответить
ай молодца, так их, а то привыкла европа стоять прогнувшись, ну и получает по самые гланды
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01.07.2020 14:38 Ответить
 
 