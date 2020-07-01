УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10550 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 915 23

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній

Нові санкції США проти

Готуються санкції США проти будівництва "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив ексканцлер ФРН, голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер.

За його словами, це "є ні що інше, як свідоме розірвання трансатлантичного партнерства".

"Понад 120 компаній у галузі суднобудування, інженерної справи, охорони природи та безпеки, які працюють або працювали з Nord Stream 2, торкнулося безпосередньо ... За кожною з цих компаній - європейські робочі місця, які перебувають у небезпеці", - цитує пана Шредера газета Handelsblatt.

Шредер також додав, що штрафні санкції проти союзника по НАТО під час економічного спаду - це "напад на європейську економіку, неприпустиме посягання на суверенітет ЄС і енергетичну безпеку Західної Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Раніше Сенат Конгресу США вніс додаткові санкції проти будівництва "Північного потоку-2" в проєкт оборонного бюджету.

Автор: 

Німеччина (7372) Шредер Герхард (77) Північний потік (2464)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
ШРЁДЕР - ПНХ!
показати весь коментар
01.07.2020 11:16
+16
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин

Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк

Слава Воїнам України!!!
показати весь коментар
01.07.2020 11:20
+15
Насрать на шредера.. Этот швондер орет больше всех, однако США все равно на бутылку немцев посадят!
показати весь коментар
01.07.2020 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger https://twitter.com/ukrainesinger/status/1278235360934408192 19 мин

ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
показати весь коментар
01.07.2020 11:15 Відповісти
ШРЁДЕР - ПНХ!
показати весь коментар
01.07.2020 11:16 Відповісти
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин

Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк

Слава Воїнам України!!!
показати весь коментар
01.07.2020 11:20 Відповісти
Слава Украине! Однако маловато будет... Прибавить бы этак раз в десять... ну что б бабы их не успевали рожать...
показати весь коментар
01.07.2020 11:23 Відповісти
Насрать на шредера.. Этот швондер орет больше всех, однако США все равно на бутылку немцев посадят!
показати весь коментар
01.07.2020 11:21 Відповісти
Не немцев, а шрёдера и это было бы замечательно. Давно пора!
показати весь коментар
01.07.2020 13:53 Відповісти
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности"

Прекращают тянуть СП-2 и сохраняют рабочие места. Продолжают тянуть трубу и вылетают в нее со свистом. Все просто.
показати весь коментар
01.07.2020 11:24 Відповісти
Герхард Шрёдер.
это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".

Гы-Гы !!!!!
Куда Европа денется без американского (по деньгам, командованию, вооружению и т.д.)
НАТО ?

проституит почуял конец своей продажной карьеры
показати весь коментар
01.07.2020 11:28 Відповісти
Русские защиту предоставят.
Тевтоны просто хотят сидеть на двух стульях: бизнес основной вести с РФ (из РФ сырье, в РФ - турбины, автомашины, и все прочее), а военную защиту иметь от США. На двух стульях сидеть сидалища не хватит, никому еще не хватало, не хватит и им.
показати весь коментар
01.07.2020 12:20 Відповісти
США это действительно большая страна, великая, демократическая, свободная, ее санкции утопят Северный поток 2, развалят Россию. Спасибо США за помощь.
показати весь коментар
01.07.2020 11:36 Відповісти
во как рвет жопу за рубли. интересно, как он перед самим собой оправдывается?
показати весь коментар
01.07.2020 11:37 Відповісти
Вряд ли за рубли. Ему на карточку евро переводят.
показати весь коментар
01.07.2020 11:42 Відповісти
Нафіга цитувати російського пса Шредера?
показати весь коментар
01.07.2020 11:49 Відповісти
цІКАВО.. ЧОМУ цЕНЗОР КОРИСТУЄТЬСЯ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ ГОЛОСОМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОСТИТУТКИ ШРЕДЕРА ?

ЩО,НЕМАЄ ІНШИХ ?
показати весь коментар
01.07.2020 11:51 Відповісти
Можливо, цифру 120 саме він озвучив. Є чиясь інша оцінка щодо кількості компаній, що підпадуть під нові санкції?
показати весь коментар
01.07.2020 12:35 Відповісти
На месте Германии я бы ввёл санкции против американских компаний, закупающих бананы в Эквадоре.
показати весь коментар
01.07.2020 11:53 Відповісти
Не в Эквадоре, а в Гондурасе.
И американские компании там не закупают бабаны, а весь бизнес ведут по выращиванию, сборке бананов, и так далее, это огромные территории, полностью контролируемые этими компаниями.
Так что это не Германия против Америки, а Америка в отношении Германии на бананы гондурасские "вето" наложит...
показати весь коментар
01.07.2020 12:22 Відповісти
Как раз про это и пишу. Нужно защитить США от бананово-гондурасской зависимости, введя санкции против этих компаний. Это исключительно ради американцев.
показати весь коментар
01.07.2020 14:07 Відповісти
Це вже цікаво...
показати весь коментар
01.07.2020 12:06 Відповісти
"
об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.
По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".Источник: https://censor.net/n3205298"

Да давайте уже, тевтоны, образовывайте новую "ГДР", будете первой "заморской" территорией РФ. Русский язык еще помните? В ГДР в школах изучали.
Вот и ладушки.
показати весь коментар
01.07.2020 12:18 Відповісти
А я вот думаю, может, Трамп только делает вид, что благоволит к *****? Ведь на деле он его "козлит" не по-детски. И Сев. Поток тому подтверждение. Дай Бог, ему здоровья, а нам побольше амерской военной помощи!
показати весь коментар
01.07.2020 12:48 Відповісти
Це результат двопартійного тиску на Трампа.
показати весь коментар
01.07.2020 13:48 Відповісти
ай молодца, так их, а то привыкла европа стоять прогнувшись, ну и получает по самые гланды
показати весь коментар
01.07.2020 14:38 Відповісти
 
 