Нові санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній
Готуються санкції США проти будівництва "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив ексканцлер ФРН, голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер.
За його словами, це "є ні що інше, як свідоме розірвання трансатлантичного партнерства".
"Понад 120 компаній у галузі суднобудування, інженерної справи, охорони природи та безпеки, які працюють або працювали з Nord Stream 2, торкнулося безпосередньо ... За кожною з цих компаній - європейські робочі місця, які перебувають у небезпеці", - цитує пана Шредера газета Handelsblatt.
Шредер також додав, що штрафні санкції проти союзника по НАТО під час економічного спаду - це "напад на європейську економіку, неприпустиме посягання на суверенітет ЄС і енергетичну безпеку Західної Європи".
Раніше Сенат Конгресу США вніс додаткові санкції проти будівництва "Північного потоку-2" в проєкт оборонного бюджету.
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ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
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https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим https://twitter.com/Kolym0224 @Kolym0224 https://twitter.com/Kolym0224/status/1278241428754370560 1 мин
Офіційна інформація!!!
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень місяць склали:
200 - 42 туші!
300 - 58 туші!
П'ять одиниць техніки!
ЗИЛ
Камаз
2 міномети
Танк
Слава Воїнам України!!!
Прекращают тянуть СП-2 и сохраняют рабочие места. Продолжают тянуть трубу и вылетают в нее со свистом. Все просто.
это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".
Гы-Гы !!!!!
Куда Европа денется без американского (по деньгам, командованию, вооружению и т.д.)
НАТО ?
проституит почуял конец своей продажной карьеры
Тевтоны просто хотят сидеть на двух стульях: бизнес основной вести с РФ (из РФ сырье, в РФ - турбины, автомашины, и все прочее), а военную защиту иметь от США. На двух стульях сидеть сидалища не хватит, никому еще не хватало, не хватит и им.
ЩО,НЕМАЄ ІНШИХ ?
И американские компании там не закупают бабаны, а весь бизнес ведут по выращиванию, сборке бананов, и так далее, это огромные территории, полностью контролируемые этими компаниями.
Так что это не Германия против Америки, а Америка в отношении Германии на бананы гондурасские "вето" наложит...
об эом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.
По его словам, это "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".Источник: https://censor.net/n3205298"
Да давайте уже, тевтоны, образовывайте новую "ГДР", будете первой "заморской" территорией РФ. Русский язык еще помните? В ГДР в школах изучали.
Вот и ладушки.