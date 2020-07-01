Нові санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній

Готуються санкції США проти будівництва "Північного потоку-2" торкнуться понад 120 компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив ексканцлер ФРН, голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер.

За його словами, це "є ні що інше, як свідоме розірвання трансатлантичного партнерства".

"Понад 120 компаній у галузі суднобудування, інженерної справи, охорони природи та безпеки, які працюють або працювали з Nord Stream 2, торкнулося безпосередньо ... За кожною з цих компаній - європейські робочі місця, які перебувають у небезпеці", - цитує пана Шредера газета Handelsblatt.

Шредер також додав, що штрафні санкції проти союзника по НАТО під час економічного спаду - це "напад на європейську економіку, неприпустиме посягання на суверенітет ЄС і енергетичну безпеку Західної Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Раніше Сенат Конгресу США вніс додаткові санкції проти будівництва "Північного потоку-2" в проєкт оборонного бюджету.