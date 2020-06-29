Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg
Німеччина готує санкції проти США в тому разі, якщо будуть вжиті нові заходи проти газопроводу "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.
"Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполучених Штатах у тому разі, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід "Північний потік-2" за допомогою додаткових санкцій", - повідомило джерело видання.
У статті йдеться про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова чинити тиск на Європейський Союз, щоб рішення щодо санкцій проти США було спільним.
Як повідомлялося, раніше в Сенат США був внесений законопроєкт, що передбачає додаткові санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2". Згідно із заявою сенатора-республіканця Теда Круза, одного з авторів законопроєкту, санкції націлені "на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку-2", і будуть поширюватися на всіх, "хто так чи інакше залучений до прокладання газопроводу".
Нагадаємо: будівництво газопроводу раніше було зупинено через санкції США. У "Газпромі" заявили, що побудований на 94% "потік" буде введено в експлуатацію російською стороною.
Будь ласка, зачекайте...
І чому ти так вступаєшся за зебілів?
Сухопутные войска Германии насчитывают всего 60 тыс. бойцов. И это ж без опыта военных действий....Даже у нас 200 тыс + и с опытом и то еле отбиваемся...
И пусть особо не надеятся на 5 ст. НАТО. Жизнь показывает что все бумажки элементарно нарушаются когда дело доходит до их выполнения. Будапештский меморандум в помощь.
Очень зря швабы надеются на дружбу с лаптями...Им не понять мокшанскую логику : зачем торговать и зарабатывать вместе если можно просто отобрать? Тем более если мировые игроки показали что по факту каждый умирает в одиночку если что то серьезное. Доказано и нами и Грузией в 2008 и Белорусью которая по факту уже оккупирована.
Ось і чергові признаки наближення - війни ( а може вже і початки її)
с 2000км....