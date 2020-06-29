Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Німеччина готує санкції проти США в тому разі, якщо будуть вжиті нові заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

"Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполучених Штатах у тому разі, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід "Північний потік-2" за допомогою додаткових санкцій", - повідомило джерело видання.

У статті йдеться про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова чинити тиск на Європейський Союз, щоб рішення щодо санкцій проти США було спільним.

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Як повідомлялося, раніше в Сенат США був внесений законопроєкт, що передбачає додаткові санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2". Згідно із заявою сенатора-республіканця Теда Круза, одного з авторів законопроєкту, санкції націлені "на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку-2", і будуть поширюватися на всіх, "хто так чи інакше залучений до прокладання газопроводу".

Нагадаємо: будівництво газопроводу раніше було зупинено через санкції США. У "Газпромі" заявили, що побудований на 94% "потік" буде введено в експлуатацію російською стороною.