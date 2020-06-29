Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2", - Bloomberg

Германия готовит санкции против США в том случае, если будут привлечены новые меры против газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток-2" с помощью дополнительных санкций", - сообщил источник издания.

В статье говорится о том, что канцлер Германии Ангела Меркель готова оказать давление на Европейский союз, чтобы решение относительно санкций против США было общим.

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Как сообщалось, ранее в Сенат США был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно заявлению сенатора-республиканца Теда Круза, одного из авторов законопроекта, санкции нацелены на то, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, кто так или иначе вовлечен в прокладке газопровода".

Напомним, строительство газопровода ранее было остановлено из-за санкций США. В "Газпроме" заявили, что построенный на 94% "поток" будет введен в эксплуатацию российской стороной.