Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2", - Bloomberg
Германия готовит санкции против США в том случае, если будут привлечены новые меры против газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток-2" с помощью дополнительных санкций", - сообщил источник издания.
В статье говорится о том, что канцлер Германии Ангела Меркель готова оказать давление на Европейский союз, чтобы решение относительно санкций против США было общим.
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Как сообщалось, ранее в Сенат США был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно заявлению сенатора-республиканца Теда Круза, одного из авторов законопроекта, санкции нацелены на то, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, кто так или иначе вовлечен в прокладке газопровода".
Напомним, строительство газопровода ранее было остановлено из-за санкций США. В "Газпроме" заявили, что построенный на 94% "поток" будет введен в эксплуатацию российской стороной.
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І чому ти так вступаєшся за зебілів?
Сухопутные войска Германии насчитывают всего 60 тыс. бойцов. И это ж без опыта военных действий....Даже у нас 200 тыс + и с опытом и то еле отбиваемся...
И пусть особо не надеятся на 5 ст. НАТО. Жизнь показывает что все бумажки элементарно нарушаются когда дело доходит до их выполнения. Будапештский меморандум в помощь.
Очень зря швабы надеются на дружбу с лаптями...Им не понять мокшанскую логику : зачем торговать и зарабатывать вместе если можно просто отобрать? Тем более если мировые игроки показали что по факту каждый умирает в одиночку если что то серьезное. Доказано и нами и Грузией в 2008 и Белорусью которая по факту уже оккупирована.
Ось і чергові признаки наближення - війни ( а може вже і початки її)
с 2000км....