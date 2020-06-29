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Германия (6730) санкции (11044) США (24852) Северный поток (1443)

Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2", - Bloomberg

Германия готовит ответ на санкции США против

Германия готовит санкции против США в том случае, если будут привлечены новые меры против газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток-2" с помощью дополнительных санкций", - сообщил источник издания.

В статье говорится о том, что канцлер Германии Ангела Меркель готова оказать давление на Европейский союз, чтобы решение относительно санкций против США было общим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал "Северный поток-2": "Мы должны защитить Германию от России"

Как сообщалось, ранее в Сенат США был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно заявлению сенатора-республиканца Теда Круза, одного из авторов законопроекта, санкции нацелены на то, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, кто так или иначе вовлечен в прокладке газопровода".

Напомним, строительство газопровода ранее было остановлено из-за санкций США. В "Газпроме" заявили, что построенный на 94% "поток" будет введен в эксплуатацию российской стороной.
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Топ комментарии
+62
************ идиотка
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29.06.2020 07:56
+52
кацапы уже видят как немцы тракторами давят американские продукты
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29.06.2020 07:59
+52
Меркель шмондер и остальные ************* могут набрать в рот дерьма скрепного и плюнуть в сторону Штатов
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29.06.2020 07:59
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Що тебе так розлютило в моєму коментарі?
І чому ти так вступаєшся за зебілів?
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29.06.2020 10:38 Ответить
как Украина собирается выполнять планы минского сходняка,который замутили немецко-французские подельники рашиста по его указанию .которые имеют цель федерализацию Украины.недопущение ее ни в НАТО ни в ЕС...?
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29.06.2020 09:40 Ответить
ПОРОШЕНКО НА НАРЫ. Именно он, вместе с Меркель и составлял пункты Минского договорняка, по сдаче интересов Украины!!!
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30.06.2020 13:50 Ответить
пункты минского сходняка ,как и штанмаерскую муйню , ровно как и линии розграничени под нарезку ОРДЛО,для создания подконтрольных рашисту территорий разработаны в Кремле и навязанные немецко-французскими подельниками рашиста Украине ,в то времья,когда она была без армии и средств ,хоть как то защищатся.
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30.06.2020 15:03 Ответить
К моему огромному сожалению, я вас огорчу. дело в том, милостивый сер МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, что о факте совместного с фрау Ангелой Меркель написания Минского договорняка, мировому сообществу сообщил сам Петр Алексеевич Порошенко.
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30.06.2020 18:15 Ответить
думаю ,что уважаемый прибор измерения кривизны, понимает разницу между сообщением и создателями сообщаемого?Ибо курвиметр сообщает ,что хочет и в какой интерпритации хочет,но это отнюдь не есть доказательством того,что его сообщения указывают на создателя курвиметра...??? друг врага украинского народа ,есть фрау для врага украинского народа ,и есть для него подельницей оккупанта,которая лоббирует его интересы не только в Украине,но и во всем мире,о чем говорит строительство газопровода в обход Украины, при вводе в эксплуатацию которого Украина ,по скромным подсчетам теряет около 3 лярдов зеленых денег ,и в то же время оккупант будет получать минимум 12 лярдов монет за поставляемый фрицам газ
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30.06.2020 18:30 Ответить
Прибор, под названием "курвиметр", измеряет не кривизну. Кривизну участков измеряют транспортиром, а курвиметром измеряют на топографической карте расстояние дорог с искревлением.
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30.06.2020 19:34 Ответить
Співпрацю німців і московитів світ бачив з серпня1939 до 4х годин ранку 22червня 1941р.Хочуть повторити?
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29.06.2020 09:42 Ответить
Так в Рашке и кричат каждый день, что можем повторить.
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29.06.2020 10:03 Ответить
Надеюсь теперь хоть понятно что Украине на нормандских переговорах лучше не появляться? Потому что жабоеды и фрицы мечтают побыстрее примириться с ******, а Украина им как то побоку
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29.06.2020 10:00 Ответить
Мне интересно на кого эта подстилка давить собралась? Крупные игроки западной европы ее нахрен пошлют. Давить она может только на болгар, венгров(буферные зоны) и на именно такие страны от которых ничего в европе не зависит... А вот конкретно немчуре может быть хреново в итоге...
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29.06.2020 10:18 Ответить
А як ви думали ? Хабарi від кацапні вже давно отримані, порошаться в офшорах і ніхто не думає їх віддавати назад, залишається одне - наступати (!), лише одне АЛЕ (!) - Штати це не краiна третего свiту , вони не залежать від Європи а ні в плані природних ресурсів, а ні в плані технологій, а ні в плані фінансових двіжух, так що на хрін солі ви можете хлоп'ята амерам насипати i тиле !
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29.06.2020 10:23 Ответить
Меркельша бажає залишити Європу один на один проти Китаю та ерефії? Дурненька, якщо США забанить товари з Німеччини то, втрати німецької економіки будуть великі, а головне, німців додавить китайське виробництво.
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29.06.2020 10:25 Ответить
немцы бараны...трамп выведет военную базу США из Германии и войска ху..ла могут захватить Германию за пару недель...они НЕ понимают с КЕМ имеют дело.
Сухопутные войска Германии насчитывают всего 60 тыс. бойцов. И это ж без опыта военных действий....Даже у нас 200 тыс + и с опытом и то еле отбиваемся...

И пусть особо не надеятся на 5 ст. НАТО. Жизнь показывает что все бумажки элементарно нарушаются когда дело доходит до их выполнения. Будапештский меморандум в помощь.
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29.06.2020 10:28 Ответить
Шваби такою фігньою не паряться, вони розуміють що, кацапи спочатку мають пройти через Польщу та Україну.
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29.06.2020 10:32 Ответить
Для этого французы продадут Рашке Мистрали
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29.06.2020 11:21 Ответить
не обязательно. Просто высадка десанта с поддержкой флота и прикрытием стратегического оружия из калининграда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Кёнигсбе́рг ) . ВМФ Бундесвера это АЖ 5 корветов и 7 фрегатов...Ни одного авианосца или крейсера....почти на уровне нашего флота по возможностям.
Очень зря швабы надеются на дружбу с лаптями...Им не понять мокшанскую логику : зачем торговать и зарабатывать вместе если можно просто отобрать? Тем более если мировые игроки показали что по факту каждый умирает в одиночку если что то серьезное. Доказано и нами и Грузией в 2008 и Белорусью которая по факту уже оккупирована.
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29.06.2020 12:42 Ответить
США уже предупредили немцев что будут убирать свой военный контингент из Германии ,,,
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30.06.2020 15:09 Ответить
Ну что идиоты, которые рассказывали что ето очень хорошо отказаться от Атомной енергетики и перейти на *зеленые тарифы*. Ну вот Германия отказалась от АЕС * конечно же с помощью кремлевских лоббистов* и теперь аж визжат так хотят сесть на газовую росийскую иглу чтобы хоть как то енергетические ресурсы сдерживать в цене. Скоро и Украина вернется под полный контроль кремля и будет клянчить росийский газ, как только ваш ненаглядный кормилец всия Украины Ахметов закроет последнюю АЕС.
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29.06.2020 10:42 Ответить
ЭТУ путлершлюху скоро негры в попу трахнут, а она кому то что то указывать будет!
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29.06.2020 11:05 Ответить
Будет высказана крайнейшая озабоченность найвысшего уровнч
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29.06.2020 11:09 Ответить
Ну что тут скажешь...Фашисты поддерживают фашистов.
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29.06.2020 11:19 Ответить
Стара німецька курва відкриває своє істинне лице, слідом і жабоїди підтягнуться, то без сумніву. Англіки молодці що послали тих шльондр нах..
Ось і чергові признаки наближення - війни ( а може вже і початки її)
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29.06.2020 11:19 Ответить
немцы никогда не отступятся от российского газа, потому что там фактически концессия еще со времен СССР. Сама идея массивной передачи газа из северных регионов России в Европу (прежде всего конечно же в Германию) немецкая. Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород строился в советское время на деньги ФРГ. Так что немцы имеют право не только закупать, но и перепродавать газ. И в Северные потоки они основательно вложились. Это не только российское предприятие. Так что это грандиозный немецко-российский проект, и очень давний.
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29.06.2020 11:26 Ответить
Существующих газопроводов достаточно, что бы обеспечить Германию и Европу российским газом. Цель проекта СП2 выключить транзит газа через Украину и немцы это прекрасно знают, хотя и претворяются, что нет.
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29.06.2020 17:21 Ответить
нет. для чистой экологии Европе нужно больше газа
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29.06.2020 18:06 Ответить
Американцам это пох. Введут пошлины на немецкие товары и тогда посмотрим кто завизжит. Самый большой рынок в мире может спокойно диктовать свои условия.
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29.06.2020 11:33 Ответить
раздавить тракторами трубу?!
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29.06.2020 11:34 Ответить
фрау штази палится по полной. Сначала Германию подставила, теперь всю Европу. Знакомый почерк.
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29.06.2020 11:35 Ответить
Ми маємо надійних союзників -- США, Канада, Англія, Прибалтика, Польща, і ще знайдуться.
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29.06.2020 11:57 Ответить
Вспомнила бабушка свое комсомольское прошлое, ностальгия иногда может поломать жизнь.
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29.06.2020 12:05 Ответить
Очень жаль, что Германия согласна содействовать международному террористу путину в развале мирового порядка, мировых соглашений, мирового равновесия сил в обмен на дополнительные тысячу евро в кармане среднего немца....
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29.06.2020 12:57 Ответить
Полагаю, что это всего лишь фейк. Меркель не настолько глупа, чтобы становиться поперёк воли Сената США.
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29.06.2020 13:18 Ответить
Германия несамостоятельная страна. Немцев могут наказать за наглость.
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29.06.2020 15:23 Ответить
За какую-такую "наглость"? И что, по вашему, означает "самостоятельность"?
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29.06.2020 22:43 Ответить
США дает Германии поиграть в демократию. Но все понимают что это полностью зависимая страна. Без США она даже защитить себя не сможет.
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29.06.2020 22:49 Ответить
Германия является членом НАТО, это во-первых и во-вторых, в случае агрессии Германия будет защищаться и в этом вы можете даже не сомневаться.
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29.06.2020 23:10 Ответить
Да вся Европа напоминает толпу наложниц, полностью зависящих от Господина.
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29.06.2020 23:05 Ответить
Один нескромный вопрос - не вы ли тот самый Господин?
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30.06.2020 00:04 Ответить
Та нехай стара шкапа відмінить нарешті Октоберфест,оце і буде сама сильніша санкція.
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29.06.2020 13:58 Ответить
Надеюсь ответ будет адекВатный.Заселят к себе побольше арабов,и устроят новый дизельгейт.
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29.06.2020 14:11 Ответить
МЕРКЕЛЬ МРАЗИНА БАРЫЖЬЯ КАК И ПУТИН !!! СКОРО ЗДОХНЕТ !!!
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29.06.2020 14:28 Ответить
Да кто ж ей разрешит? Такими процессами руководят вовсе не Меркель или Макрон и тем более не Путин, а дядечки посерьезней, те, у которых реальные бабки для управления миром. Ей бы свои здоровьем лучше позаниматься перед сносом! А с Россией никто воевать не будет, ее потихоньку экономически положат на лопатки и "Северный поток-2" заставят продать, а Крымский мост вместе в Крымом "попросят" передать Украине - всему свое время! Внимательно следите за событиями!
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29.06.2020 14:47 Ответить
Время не лечит. Время не учит.
Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1788
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29.06.2020 14:47 Ответить
пуйловская подстилка
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29.06.2020 14:58 Ответить
Давно пора поставить на место зарвавшиеся колонии Северной Америки.
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29.06.2020 15:53 Ответить
Какое дело украинцев до СП2? Германия самостоятельная страна и это её выбор. Меркель действует а интересах Германии и мы не в праве осуждать ее решения только за то что они расходятся с интересами Украины.
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29.06.2020 16:10 Ответить
Украинский газопровод один из сдерживающих факторов от открытой агрессии московии. Построив СП2 немцам будет по барабану на то что будет происходить в Украине так как у них будет тепло, в придачу ещё большая зависимость от поставок газа из рашки.
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29.06.2020 17:24 Ответить
Меркель уже Шрёдер №2. Надеюсь Германия сполна получит "выгоду" от СП2. Немцам не привыкать поддерживать фашизм.
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29.06.2020 17:13 Ответить
Может Украине послать в Иран своих ядерных специалистов для создания ядерной бомбы, - ведь это только взаимовыгодный экономический проект.
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29.06.2020 17:16 Ответить
можно даже пока без яо просто скажем помочь наладить производство ракет радиусом
с 2000км....
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30.06.2020 01:02 Ответить
фрау партайгеноссе
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29.06.2020 21:36 Ответить
Европейцы давно мечтают разделить Украину по югославскому сценарию.Румынам- Бессарабию с Буковиной, Венграм- закарпатье,полякам- Галичину и тп.Для этого придумали всякие там формулы Штанмайера ,легализацию Лугандона..А потом еще новые Референудмы на местах, автономии Берегова , а дальше-раздел
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30.06.2020 05:42 Ответить
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