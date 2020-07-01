РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8165 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 433 21

В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2"

В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против

Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак.

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", - написал он в своем твиттере.

По его словам, российские власти хотят использовать проект "как инструмент принуждения", а его целью является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция ФРГ по санкциям США в отношении "Северного потока-2" не изменилась. Ждем решения Конгресса, - представитель правительства Зайберт

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Как сообщалось, официальная позиция правительства ФРГ состоит в том, что оно отвергает санкции США и считает их экстерриториальными.

25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщили, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2". Официально эти планы подтверждены пока не были.

бюджет (4837) Конгресс США (1235) санкции (11301) США (26743) Северный поток (1451) Сенат США (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Як результат не буде Меркель і її прихильників.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:27
+9
А вам на росії цього не зрозуміти.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:25
+8
В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
01.07.2020 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи такого не було і ось знов.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:10 Ответить
Уже можно бояться?😆
показать весь комментарий
01.07.2020 07:17 Ответить
Як результат не буде Меркель і її прихильників.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:27 Ответить
Немчура попытается пободаться с американцами? Ну-ну, они один поз уже попробовали, и я надеюсь, хорошо усвоили этот урок.
показать весь комментарий
01.07.2020 08:21 Ответить
Німота і русня близнюки-браття.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:30 Ответить
Якби ж так послідовно, як з ПП-2, Україна і США співпрацювали в питанні територіальної цілісності України... Але то, головним чином, провина української сторони - і суспільства, і влади, яку те суспільство собі обирає вже майже 30 років.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:12 Ответить
Ща гансы надуют щеки и.. обосрутся жиденьким.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:16 Ответить
А вам на росії цього не зрозуміти.
показать весь комментарий
01.07.2020 07:25 Ответить
Может в спаме догонишь?
показать весь комментарий
01.07.2020 07:29 Ответить
Так. "Праклятые пиндосы" не дають "встать с кален".😆
показать весь комментарий
01.07.2020 07:33 Ответить
В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
01.07.2020 07:40 Ответить
что ж получается... порошенки давно нет, а санкции продолжаются и усиливаются...
показать весь комментарий
01.07.2020 07:43 Ответить
Ну наконец то !Камни с неба которых ждали,посыпались!
показать весь комментарий
01.07.2020 09:15 Ответить
Ніколи нарасії не жили так погано, як при Зеленському!)
показать весь комментарий
01.07.2020 10:24 Ответить
 
 