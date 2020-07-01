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Новини Санкції проти Росії
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До оборонного бюджету США внесли додаткові санкції проти "Північного потоку-2"

До оборонного бюджету США внесли додаткові санкції проти

Сенат американського Конгресу вніс додаткові санкції проти "Північного потоку-2" до проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив конгресмен-республіканець Стів Вомак.

"Я пишаюся тим, що виступаю співавтором санкцій, спрямованих на припинення його будівництва, і аплодую Сенату за включення цього пріоритетного положення в проєкт оборонного бюджету", - написав він у своєму твітері.

За його словами, російська влада має намір використовувати проєкт "як інструмент примусу", а його метою є посилення залежності Польщі та України від російського газу.

Автором пропозиції про включення розширеного пакету санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джин Шейхін, Том Котон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "гарантуванню національної безпеки" США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція ФРН щодо санкцій США стосовно "Північного потоку-2" не змінилася. Чекаємо рішення Конгресу, - представник уряду Зайберт

Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.

Наразі американські санкції проти газопроводу, запроваджені в грудні минулого року, націлені на судна, які безпосередньо прокладають труби під водою. Нові санкції спрямовані також проти страховиків суден і сервісні компанії, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи. Під санкції потрапляють також компанії, які здійснюють тестування та сертифікацію проєкту, без чого він не може бути введений в експлуатацію.

Як повідомлялося, офіційна позиція уряду ФРН полягає в тому, що він відкидає санкції США і вважає їх екстериторіальними.

25 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що Німеччина працює над серією заходів у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа втілить у життя погрози, спрямовані на перешкоджання завершенню проєкту "Північний потік 2". Офіційно ці плани підтверджені поки не були.

Автор: 

бюджет (2993) Конгрес США (1229) санкції (11851) США (22925) Північний потік (2464) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+10
Як результат не буде Меркель і її прихильників.
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01.07.2020 07:27
+9
А вам на росії цього не зрозуміти.
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01.07.2020 07:25
+8
В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2385
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01.07.2020 07:40
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Ніколи такого не було і ось знов.
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01.07.2020 07:10 Відповісти
Уже можно бояться?😆
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01.07.2020 07:17 Відповісти
Як результат не буде Меркель і її прихильників.
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01.07.2020 07:27 Відповісти
Немчура попытается пободаться с американцами? Ну-ну, они один поз уже попробовали, и я надеюсь, хорошо усвоили этот урок.
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01.07.2020 08:21 Відповісти
Німота і русня близнюки-браття.
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01.07.2020 07:30 Відповісти
Якби ж так послідовно, як з ПП-2, Україна і США співпрацювали в питанні територіальної цілісності України... Але то, головним чином, провина української сторони - і суспільства, і влади, яку те суспільство собі обирає вже майже 30 років.
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01.07.2020 07:12 Відповісти
Ща гансы надуют щеки и.. обосрутся жиденьким.
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01.07.2020 07:16 Відповісти
А вам на росії цього не зрозуміти.
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01.07.2020 07:25 Відповісти
Может в спаме догонишь?
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01.07.2020 07:29 Відповісти
Так. "Праклятые пиндосы" не дають "встать с кален".😆
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01.07.2020 07:33 Відповісти
В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2385
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01.07.2020 07:40 Відповісти
что ж получается... порошенки давно нет, а санкции продолжаются и усиливаются...
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01.07.2020 07:43 Відповісти
Ну наконец то !Камни с неба которых ждали,посыпались!
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01.07.2020 09:15 Відповісти
Ніколи нарасії не жили так погано, як при Зеленському!)
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01.07.2020 10:24 Відповісти
 
 