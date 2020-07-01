До оборонного бюджету США внесли додаткові санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат американського Конгресу вніс додаткові санкції проти "Північного потоку-2" до проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив конгресмен-республіканець Стів Вомак.

"Я пишаюся тим, що виступаю співавтором санкцій, спрямованих на припинення його будівництва, і аплодую Сенату за включення цього пріоритетного положення в проєкт оборонного бюджету", - написав він у своєму твітері.

За його словами, російська влада має намір використовувати проєкт "як інструмент примусу", а його метою є посилення залежності Польщі та України від російського газу.

Автором пропозиції про включення розширеного пакету санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джин Шейхін, Том Котон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "гарантуванню національної безпеки" США.

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Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.

Наразі американські санкції проти газопроводу, запроваджені в грудні минулого року, націлені на судна, які безпосередньо прокладають труби під водою. Нові санкції спрямовані також проти страховиків суден і сервісні компанії, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи. Під санкції потрапляють також компанії, які здійснюють тестування та сертифікацію проєкту, без чого він не може бути введений в експлуатацію.

Як повідомлялося, офіційна позиція уряду ФРН полягає в тому, що він відкидає санкції США і вважає їх екстериторіальними.

25 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що Німеччина працює над серією заходів у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа втілить у життя погрози, спрямовані на перешкоджання завершенню проєкту "Північний потік 2". Офіційно ці плани підтверджені поки не були.