"Північний потік-2" має бути завершено, - Меркель

Плани США накласти санкції на газопровід "Північний потік-2" не відповідають правовим уявленням Німеччини, проєкт має бути завершено, вважає канцлер ФРН Ангела Меркель.

Про це вона заявила в середу, відповідаючи на запитання парламентаріїв у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що вид екстериторіальних санкцій, які планують США, не відповідає нашим правовим уявленням і очікуванням. Потрібно визнати, що будівництво ускладнено, і ми все одно вважаємо, що правильним буде доробити цей проєкт. У цьому ключі ми діємо" - сказала Меркель.

Вона знову озвучила офіційну позицію ФРН, згідно з якою "Північний потік-2" є "економічним проєктом, який має політичну складову".

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"Тому Німеччина доклала дуже багато зусиль, щоб укласти з Україною транзитний договір на найближчі роки і не позбавляти її транзиту російського газу і транзитних мит", - сказала канцлер.