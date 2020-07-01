Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников

В Офисе президента готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров высокопоставленных чиновников.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что это необходимо для защиты государственной безопасности.

"Я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны", - сказал он.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - отметил Ермак.

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