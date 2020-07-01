Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
В Офисе президента готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров высокопоставленных чиновников.
Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Ермак отметил, что это необходимо для защиты государственной безопасности.
"Я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны", - сказал он.
"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - отметил Ермак.
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Иначе они базарные бабы "низкого качества"
і тут не будуть! це йому не єреф!
давайте відразу зміни до конституції про обнулєніє
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
Это прям шаг к демократии и процветанию
може двоюродный, а може и сестренка двоюродная.....
шо не понятно?