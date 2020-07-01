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Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців

Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців

В Офісі Президента готують новий законопроєкт, який передбачає покарання за публікацію секретних розмов високопосадовців.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що це необхідно для захисту державної безпеки.

"Я хочу наголосити, що ми розглядаємо це як пряме порушення національної безпеки нашої країни", - сказав він.

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або ж за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)

Автор: 

законопроєкт (3595) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+125
Вітаю 73% дебілів. Ви отримаєте Малоросію значно скорше, ніж уявляли в страшних снах.
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01.07.2020 15:30
+74
и при этом сам "Ермачок засланный" через Деркача опубликовал частично реальные частично сфабрикованные разговоры Порошенко-Байдена..
ведь самая лучшая ложь та, которая разбавлена правдой..
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01.07.2020 15:31
+68
Якщо хочете дізнатися, хто владарює над вами, просто з'ясуйте, кого вам не дозволено критикувати. Вольтер
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01.07.2020 15:30
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А нормально дзвонити хлу і домовлятися про щось там з керівником держави агресора?
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01.07.2020 20:52 Відповісти
73%, когда вы скажете "хватит", "довольно" - ваш бубочка превратится в черепки
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01.07.2020 20:58 Відповісти
бубочка пойдет в мусорку за лузером и мародером поросенко..
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01.07.2020 21:37 Відповісти
Особенно когда кива СМСкой проституток заказывает на вечер и ломает гусю шею....ну просто очень секретная информация)))
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01.07.2020 21:15 Відповісти
Так пусть высокопоставленные чиновники не ведут разговоры, за которые им стыдно.
Иначе они базарные бабы "низкого качества"
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01.07.2020 21:57 Відповісти
Верной дорогой идете, товарисчи - прямиком на гильйотину. И это не угроза а пророчество.
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01.07.2020 21:59 Відповісти
Ти маєш лише розробляти план розташування туалетного папіпа, по нужниках офісу...
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01.07.2020 22:06 Відповісти
О Господи про єдине тебе прохаю - дай мені здоровья та сили щоб дожити до тих часів коли цих пейсатих прокацапських падлюк почнемо стріляти та вішати.
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01.07.2020 22:09 Відповісти
це для захисту "сосєн" і щоб "нарід" не здогадався, ви їх маєте за стадо баранів
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01.07.2020 22:11 Відповісти
зебилам пофиг. Это узколобое быдло не поймет даже когда его будут жарить со всех сторон
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01.07.2020 22:25 Відповісти
Ермак забагато на себе бере. Один Ермак колись уже втопився в Сибіру, бо натягнув важкий обладунок.

Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців - Цензор.НЕТ 872
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01.07.2020 22:25 Відповісти
C введением нового закона - топ-чиновники и украинские политики могут свободно обговаривать схемы, договариваться за взятки, откаты, продажу должностей - и все это секретно, и полезно для национальной безопасности, а потому холопам незачем знать, что барья и хозяева грабят их снимая последнюю рубаху. Вы хотели Голобородько? А получили Путина, только ниже и моложе. Этакую украинскую версию российского диктатора.
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01.07.2020 22:43 Відповісти
А про корабєльну сосну це теж державна таємниця
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01.07.2020 23:05 Відповісти
люди не стерпіли брехню януковоща
і тут не будуть! це йому не єреф!
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01.07.2020 23:12 Відповісти
шо вже там про публікації, що за дрібнички..

давайте відразу зміни до конституції про обнулєніє
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01.07.2020 23:26 Відповісти
Идите на йух конспираторы ЗЕленожопые!....
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01.07.2020 23:27 Відповісти
Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців - Цензор.НЕТ 5272
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01.07.2020 23:33 Відповісти
президент и вся эта компашка вообще то публичные люди, "слуги" народа так сказать, его представители, так что вообще все должно быть открыто и опубликовано, от и до + конкурсы, конкуренция, и т.д. и т.п.. а договорняки и междусобойчики - это куда-то в Ростов.
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01.07.2020 23:34 Відповісти
За таке й голову можуть знести. Люди мають знати, що ними керують дебіли.
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01.07.2020 23:35 Відповісти
Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за всё что нам не понравится.
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01.07.2020 23:48 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті,
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 00:20 Відповісти
А той Єрмак виявився бути набагато тупішим, ніж можна було уявити.
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02.07.2020 00:54 Відповісти
Может уже и принятые законы публиковать не надо ?А что , мало ли какую херню примет зеленая Рада , или зеленый кабмин, или сам Зеленский какой дебильный указ подпишет!? А так без публикации никто и не узнает и скандалов не будет!
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02.07.2020 01:12 Відповісти
Надо сразу 10 лет давать
Это прям шаг к демократии и процветанию
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02.07.2020 01:22 Відповісти
я так розумію наступним "логічним" кроком буде закон про кримінальну відповідальність за прослуховування "мертвих" братів високопоставлених чиновників???? так, дьЄрмак??? але дьЄрмак хай потім не жаліється, що йому прийдеться тікати назад в свій ПІ ДЕРбург швидше, ніж янукОВОЧ тікав в Ростов-НА-ДНІ! ХАХАХАХАХА!
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02.07.2020 02:10 Відповісти
ну и примет этот лопоухий вырок такой закон... что дальше? обойдут и пойдут дальше... а над законом ермака просто посмеются... хотя, очевидно, и вырок и ермак вообще не знают что делать...
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02.07.2020 03:11 Відповісти
Фсбшная тварь даже не стесняется уже.
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02.07.2020 03:53 Відповісти
брат ермака не брат ермака, а если и брат, то не того брата брат...
може двоюродный, а може и сестренка двоюродная.....
шо не понятно?
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02.07.2020 05:50 Відповісти
Єрмака-на нари.
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02.07.2020 06:26 Відповісти
Скоро эти животные разработают законопроект об уголовной ответственности за критику высокопоставленных чиновников.
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02.07.2020 07:21 Відповісти
ермаком удобно прикрываться.
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02.07.2020 07:35 Відповісти
дно пробили, вітаю
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02.07.2020 07:57 Відповісти
РЕШАЕТСЯ ВСЁ ЛЕГКО!!! Ввести в Украине как в Прибалтике , институт не граждан. И Сразу Зекоманда и Опж будут иметь по 0.01% голосов. И Украина за пару лет окажется в Нато
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02.07.2020 08:03 Відповісти
ветку лучше выбери, на которой ты Крыса мокшанская с ваЗЕлином и беней скоро будешь висеть........
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02.07.2020 08:09 Відповісти
а чого ви скиглите?! Не подобається - виходьте разом з нами-Порохоботами, на Майдан! Раз лише по клаві можете бряцати, то не скиглить тоді !
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02.07.2020 08:34 Відповісти
Да!..Да!! Верните ещё и советские законы о запрете инакомыслия!! Придурки от слуг народа!
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02.07.2020 12:58 Відповісти
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