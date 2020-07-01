Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців
В Офісі Президента готують новий законопроєкт, який передбачає покарання за публікацію секретних розмов високопосадовців.
Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Єрмак зазначив, що це необхідно для захисту державної безпеки.
"Я хочу наголосити, що ми розглядаємо це як пряме порушення національної безпеки нашої країни", - сказав він.
"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або ж за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - зазначив Єрмак.
Топ коментарі
+125 SergTranscarpathian
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+74 Шрек Баблокат
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Иначе они базарные бабы "низкого качества"
і тут не будуть! це йому не єреф!
давайте відразу зміни до конституції про обнулєніє
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
Это прям шаг к демократии и процветанию
може двоюродный, а може и сестренка двоюродная.....
шо не понятно?