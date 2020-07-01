Єрмак: Розробляємо законопроєкт про покарання за публікацію розмов високопосадовців

В Офісі Президента готують новий законопроєкт, який передбачає покарання за публікацію секретних розмов високопосадовців.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що це необхідно для захисту державної безпеки.

"Я хочу наголосити, що ми розглядаємо це як пряме порушення національної безпеки нашої країни", - сказав він.

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або ж за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)