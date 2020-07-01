Кабмин ратифицировал соглашение с Турцией о признании украинских водительских удостоверений, - Аваков

Сегодня, 1 июля, Кабинет Министров ратифицировал Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании водительских удостоверений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Правительство сегодня ратифицировало важное Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Отныне по упрощенной процедуре, без экзаменов, водители могут обменять удостоверение на аналогичные - в стране проживания", - подчеркнул глава министерства Арсен Аваков.

Напомним, соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений Украина и Турция подписали в феврале 2020 года.

Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины и Турции, которые легально проживают на территории обеих стран, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

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